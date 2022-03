CAMPAGNE J'ACHÈTE SAINT-JÉRÔME : ENCOURAGER L'ACHAT LOCAL, C'EST PAYANT!

SAINT-JÉRÔME, QC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Ville est heureuse de lancer la nouvelle campagne d'achat local J'achète Saint-Jérôme, dont l'objectif principal consiste à soutenir les commerçants du centre-ville, qui ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19. Les détails de cette initiative, qui est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain en collaboration avec la Ville, le gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord et la plateforme de sociofinancement La Ruche, ont été dévoilés aujourd'hui en présence des partenaires.

Un bon d'achat de 20 $ = 30 $ à dépenser

Avec la campagne J'achète Saint-Jérôme, encourager les commerces du centre-ville est facile et payant. Du 22 mars au 18 avril, les citoyens qui se procureront un bon d'achat de 20 $ (sous forme de carte prépayée) auprès des quelque 50 établissements participants obtiendront 10 $ en bonification. C'est donc 30 $ qu'ils pourront dépenser dans ces commerces.

Comment ça fonctionne?

Pour participer à la campagne, il suffira de se rendre sur le site Web laruchequebec.com/vsj et de cliquer sur Contribuer au projet. La contribution maximale est fixée à 1 500 $ par personne, ce qui permet d'obtenir une bonification de 750 $! Les participants recevront ensuite une carte prépayée qu'ils pourront utiliser dans le ou les commerces choisis.

« La Ville de Saint-Jérôme a reçu une subvention de 950 000 $ du gouvernement du Québec pour la relance de son centre-ville. Avec la reprise économique, cette aide tombe à point, à un moment où les commerçants en ont vraiment besoin. J'invite tous les citoyens à faire preuve de solidarité envers eux en les encourageant, que ce soit par une petite ou une plus grande contribution. En plus de relancer notre économie, ils pourront se gâter, en profitant d'achats bonifiés de 50 %! Cette mesure pourrait aussi leur faire découvrir de nouveaux commerces. »

Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme

« Une cinquantaine de marchands du grand centre-ville de Saint-Jérôme participent à ce projet, qui générera environ 750 000 $ en retombées. La Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain est fière et honorée d'en être l'organisatrice. »

John Tittel, président de la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain

« La reprise économique s'accélère au Québec. Notre gouvernement continue d'offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d'avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants; ils doivent pouvoir redémarrer leurs activités et fonctionner à plein régime le plus rapidement possible. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« La relance du centre-ville de Saint-Jérôme apportera un nouveau souffle aux commerçants et aux restaurateurs, qui ont été fragilisés au cours des dernières années par l'arrêt ou le ralentissement de leurs activités. Il est impératif d'agir maintenant pour permettre à la municipalité de retrouver sa vitalité économique. L'appui gouvernemental sera bénéfique non seulement pour Saint-Jérôme, mais également pour toute la région des Laurentides. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet allègement réglementaire)

« La Ruche est fière d'avoir initié un concept novateur afin de soutenir les municipalités et les chambres de commerce dans la mise en œuvre de campagnes d'achat local partout au Québec. Depuis le début de la pandémie, on compte plus d'une centaine de campagnes activées, qui ont généré plus de 10 M$ en retombées. Nous invitons la population de Saint-Jérôme à profiter de cette formule gagnant-gagnant et à encourager les commerces participants. »

Elsie Lefebvre, directrice de La Ruche Grand Montréal

« C'était un incontournable pour Desjardins de s'associer à cette campagne d'achat local. Plus que jamais, nous devons participer à la relance socio-économique de notre centre-ville, et c'est en soutenant des initiatives qui stimulent l'achat dans nos commerces de proximité que nous favoriserons une reprise rapide de l'activité économique à Saint-Jérôme. »

Alain Brodeur, vice-président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord

