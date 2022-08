CAMPAGNE ÉLECTORALE : RÉTABLISSONS LES FAITS

La CCAQ souhaite rappeler aux partis politiques l'importance des concessionnaires automobiles dans l'économie du Québec

QUÉBEC, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec souhaite rétablir des faits suite au dévoilement des engagements électoraux du parti québécois ayant eu lieu hier, le 30 août 2022.

« L'industrie automobile est constituée de différents acteurs tout aussi important les uns que les autres. Dans ce contexte, il est important de comprendre le rôle joué par celui de nos membres, les concessionnaires automobiles, détaillants des véhicules. Lorsqu'il s'agit de développement, de conception et de construction des véhicules automobiles, ce sont plutôt les grands constructeurs automobiles qui entrent en jeu. Nous trouvons désolant que le chef du parti Québécois pointe les concessionnaires automobiles du Québec, qui rappelons-le, sont des détaillants québécois ayant pignon sur rue dans toutes les régions du Québec. Représentants plus de 45 000 emplois, ils constituent à eux seuls la deuxième force économique de notre province et méritent le respect de tous les partis politiques. », a déclaré le Président directeur-général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Robert Poëti.

« Il est important de rappeler que près de 50 % de l'ensemble des véhicules électriques et hybrides rechargeables vendu au Canada trouvent preneurs au Québec. Nous sommes des leaders nord-américains en la matière et nous comptons tout mettre en œuvre pour demeurer en peloton de tête. » a conclu M. Poëti.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et représenter ses membres tout en maintenant la confiance du consommateur.

SOURCE Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

Renseignements: Yasmine Abdelfadel, (514) 804-6182, [email protected], www.ccaq.com