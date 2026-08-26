Campagne électorale : recommandations des architectes pour construire intelligemment et investir durablement

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À la veille du lancement de la campagne électorale, l'Association des architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) dévoile son programme concernant la pénurie de logements abordables, la hausse des coûts de construction et le déficit du maintien des infrastructures.

Dans un contexte marqué par les pressions croissantes sur les finances publiques, l'augmentation des besoins de rénovation, d'entretien et de renouvellement des infrastructures, et l'accélération des changements climatiques, le Québec doit revoir sa façon de planifier les projets publics et de dépenser l'argent des contribuables.

On aspire à construire et à réparer vite et à moindres coûts, mais cet objectif ne peut se réaliser sans tenir compte des conséquences pour le futur. Le Québec ne peut se permettre de sacrifier la durabilité des infrastructures, qui doit faire partie des critères incontournables guidant l'ensemble des décisions gouvernementales liées au cadre bâti.

« La pénurie de logements abordables nous préoccupe particulièrement. Nous craignons que la qualité des milieux de vie soit sacrifiée au profit de la rapidité et du bas prix. Faire fi de la qualité et de la durabilité engendrera des conséquences pécuniaires plus grandes sur le long terme, en frais d'entretien et d'exploitation des bâtiments, sans compter les problématiques humaines et sociales engendrées par des milieux de vie inadéquats », souligne la directrice générale de l'AAPPQ, Lyne Parent.

La préfabrication, une fausse solution

Même si la préfabrication représente une solution pour accélérer la construction de bâtiments financés par des fonds publics, améliorer la qualité d'exécution, maîtriser les coûts de construction et réduire les aléas de chantier, il n'en demeure pas moins qu'elle soulève notamment des défis techniques, comme le manque de standardisation dimensionnelle entre les différents produits manufacturiers, et réglementaires, en raison du Code de construction et des normes en vigueur non arrimés avec la production modulaire.



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À propos de l'AAPPQ

L'AAPPQ représente des firmes d'architecture de toutes les tailles et de toutes les régions du Québec. L'Association travaille à la promotion et au développement du rôle de l'architecte en pratique privée dans la société québécoise. Elle intervient sur tout sujet qui influence la qualité de la production architecturale et le patrimoine bâti durable, ainsi que l'accès à la commande publique et la saine concurrence.

SOURCE Association des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ)

Contact média : Adrienne Pilon, Directrice des communications, [email protected]