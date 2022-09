Campagne électorale Québec 2022 - L'Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec fait connaître ses priorités

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des dernières années, les urgences du Québec ont été lourdement mises à l'épreuve. Dans un système grandement fragilisé, les prochaines années seront cruciales pour rectifier le tir. L'accès et l'efficience des services d'urgence doivent être au cœur des préoccupations ministérielles afin d'assurer la sécurité de la population. Dans le cadre de la campagne électorale provinciale 2022, l'Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ) désire mettre de l'avant des enjeux qui devraient être au centre de la campagne et des débats qui s'en suivront.

Maintenir l'accès aux services d'urgence

La fermeture, même temporaire ou partielle, des urgences peut accroître la mortalité et la morbidité au sein de la population desservie. Assurer l'accès à ce service essentiel doit faire partie des priorités pour les prochaines années. L'AIIUQ considère que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) doit fournir un soutien accru aux organisations qui doivent prendre des décisions difficiles dans les choix et la priorisation des services afin de maintenir l'accessibilité aux soins et services de santé, particulièrement en région. Des mesures alternatives pour assurer la sécurité des populations, comme un mécanisme de dépannage provincial en soins infirmiers, devraient être considérées.

Humanisme et qualité avant tout

Absentéisme, épuisement, changement de carrière et désengagement ont marqué la profession infirmière des derniers temps. L'AIIUQ considère qu'il est impératif d'assurer la santé et le bien-être des professionnels par des environnements de travail plus humains. Les infirmières et infirmiers d'urgence sont en droit de fournir des services de qualité à la hauteur de leur expertise, sans quoi leur travail perd de son sens. La mise de l'avant d'indicateurs de qualité, au même titre que les cibles liées à la durée moyenne de séjour, démontrerait l'importance d'offrir des services de qualité. Ces indicateurs, souvent déjà suivis par les organisations, pourraient inclure les taux de «reconsultation» dans les 48 heures suivant le congé de l'urgence, les erreurs d'administration de médicaments, le taux d'utilisation des mesures de contrôle, la satisfaction des professionnels et le développement professionnel continu. Ces indicateurs devraient être considérés au même niveau que les cibles à atteindre dans les prises de décisions.

Rehaussement des rôles professionnels et utilisation judicieuse des ressources

Une utilisation judicieuse de l'expertise infirmière et une optimisation des ressources au sein du réseau sont des mesures clés à considérer pour accroître l'offre de services à la population québécoise. L'AIIUQ soulève l'importance du développement du rôle des infirmières et infirmiers d'urgence, mais également les rôles de pratique avancée en première ligne. Une première ligne forte et accessible est nécessaire pour diminuer les visites à l'urgence et éviter des consultations pouvant être effectuées ailleurs dans le réseau ou par d'autres professionnels de la santé. D'ailleurs, afin que les professionnels à l'urgence puissent répondre adéquatement aux besoins des patients, les difficultés administratives et financières bloquant les initiatives prometteuses devraient être facilitées et soutenues par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

L'AIIUQ s'engage à maintenir et bonifier son offre de développement professionnel afin de soutenir les organisations et favoriser la présence d'infirmières et d'infirmiers compétents et qualifiés dans les urgences. L'AIIUQ tient à souligner l'importance d'impliquer les différentes associations professionnelles et encourage le MSSS à les consulter davantage dans les prises de décisions touchant les secteurs spécialisés.

