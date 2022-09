Campagne électorale au Québec

Sans un changement de cap et un « plan main-d'œuvre » d'ici au 3 octobre prochain, les fabricants de meubles du Québec pourraient produire ailleurs qu'au Québec.

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Exaspérés par l'inaction gouvernementale et l'absence de plan concret pour palier à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans l'industrie et partout en région, les fabricants de meubles du Québec s'attendent à un changement de cap et à un « plan main-d'œuvre » d'ici le 3 octobre.

Déjà, dans une lettre ouverte publiée récemment, signée par le PDG de l'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ), Gilles Pelletier, l'association sonnait l'alarme en indiquant que plus du tiers de ses membres songeaient à aller produire ailleurs qu'au Québec compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre.

Rappelant que l'industrie du meuble québécois, c'est plus d'une centaine de PME dynamiques et innovantes, employant plus de 20 000 travailleurs sur des centaines d'emplacements à travers la province, l'association mettait l'accent sur le fait que l'industrie déploie tous les moyens pour attirer, intéresser et retenir ses travailleurs et constatait qu'un soutien gouvernemental actif et efficace lui était maintenant indispensable.

L'Association a demandé au gouvernement de soutenir ses membres en simplifiant le processus d'accueil des travailleurs étrangers temporaires; ce qui, à ce jour, n'a pas été fait.

À ce sujet, le PDG de l'association soulignait que « à l'heure actuelle, le gouvernement considère l'industrie du meuble comme une industrie de seconde zone. En effet, les métiers de l'industrie du meuble ne bénéficient pas du traitement simplifié comme d'autres emplois priorisés par le gouvernement. Sans action rapide et concrète pour nous permettre d'employer des travailleurs étrangers temporaires, c'est toute l'économie du Québec qui en souffrira, car nous ne pourrons répondre à la demande. Notre industrie regorge d'opportunités, mais le manque de main-d'œuvre freine nos ardeurs. Et pourtant, la solution est à portée de main ».

Face à cette situation, les fabricants de meubles du Québec souhaitent que les différents partis présentent un « plan main-d'œuvre » global et concret pour le court, moyen et long terme. Que les différents représentants de partis cessent leur guerre de chiffres sur les seuils d'immigration et qu'ils se concentrent les vrais enjeux. « Il faut passer d'un débat stérile de chiffres à un débat de société. À poursuivre de cette façon, c'est dans le mur que nous nous dirigeons. Cessez les chicanes politiques et pensez aux impacts sur le terrain.

Nous sommes fiers de participer au « Fabriqué au Québec » mais il manque clairement de vision à long terme dans les débats politique présentement. Il nous faut de vraies réponses, faute de quoi nous devrons produire ailleurs, et ce n'est certainement pas ce que nous souhaitons. » d'ajouter M. Pelletier.

À propos de l'Association des fabricants de meubles du Québec

Fondée en 1942, l'Association des fabricants de meubles du Québec est un organisme sans but lucratif qui regroupe près de 100 entreprises québécoises dans le secteur du meuble : fabricants de meubles résidentiels, de bureau et institutionnels, fabricants de composantes de meubles et fournisseurs de produits et services. L'AFMQ a le mandat de contribuer activement au développement de l'industrie québécoise du meuble, d'en assurer la promotion et la mise en valeur.

SOURCE Association des fabricants de meubles du Québec

Renseignements: Demandes médias, Julie Lamarre, Association des fabricants de meubles du Québec, 514 866-3631 #181, [email protected]