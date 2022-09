Campagne électorale 2022 - Les pharmaciens œuvrant dans les hôpitaux et les CHSLD diffusent les réponses des partis politiques à leurs enjeux

MONTRÉAL , le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne électorale québécoise, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) dévoile aujourd'hui sur son site Web les réponses aux questions transmises à tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale du Québec au sujet des enjeux qui affectent l'offre de soins pharmaceutiques aux patients dans les hôpitaux et les CHSLD.

Rappelons que le 24 août dernier, l'A.P.E.S. a acheminé des questions aux principaux partis politiques sur leurs intentions et leurs propositions pour résoudre des problématiques préoccupantes pour ses membres et les patients. Le questionnaire portait sur la pénurie de pharmaciens dans les hôpitaux et les CHSLD, l'insuffisance et la désuétude des technologies de l'information dont ils disposent, ainsi que le phénomène inquiétant de la résistance aux antibiotiques.

« Nous tenons à remercier les partis qui se sont prêtés à l'exercice. Leur participation témoigne de l'importance qu'ils accordent aux défis qui animent notre profession et qui influencent l'offre de soins aux patients », conclut Julie Racicot, présidente de l'A.P.E.S.

À propos de l'A.P.E.S.

L'A.P.E.S. est un syndicat professionnel incorporé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40). Elle représente quelque 1900 pharmaciens travaillant principalement dans les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et les centres hospitaliers et instituts universitaires du Québec.

