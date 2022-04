Campagne de sensibilisation 2022 - La Fondation Jeunes en Tête s'adresse aux parents d'adolescents

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Jeunes en Tête lance une campagne de sensibilisation s'adressant aux parents et à l'entourage des adolescents. Sous le thème « Démêlez ce qui se passe dans la tête de vos ados », la campagne vise à accompagner les parents et mieux les outiller à prévenir la détresse psychologique chez leurs jeunes.

C'est sans surprise que la pandémie a exacerbé l'isolement et l'incertitude chez les jeunes. Au cours des deux dernières années, ces derniers ont exprimé leur tristesse, leur démotivation et les effets négatifs de la perturbation dans leur routine quotidienne. Les adolescents sont de plus en plus nombreux à présenter des signes inquiétants d'anxiété généralisée, ou de dépression majeure. Bien que la cause principale de cette détresse psychologique soit le contexte de pandémie, cette tendance à la hausse existait même avant 2020 ; la pandémie n'a fait que l'aggraver.

Le rôle des parents, plus complexe que jamais

Si la pandémie a été difficile pour les jeunes, elle n'a pas épargné leurs parents. La cohabitation à temps plein avec les enfants et, parfois même, avec d'autres membres de la famille, en plus de l'école à la maison et de la conciliation travail-famille a pesé lourd sur les épaules de plusieurs. Ce contexte exigeant a brouillé, pour plusieurs, la communication avec leurs enfants.

À cet effet, la Fondation Jeunes en Tête a travaillé avec ses collaborateurs experts tels que des psychiatres, des psychologues, des chercheurs universitaires et des pédagogues pour créer une boîte à outils s'adressant aux parents afin de les aider à mieux communiquer avec leurs adolescents.

« Il est plus important que jamais que les parents puissent échanger avec leurs enfants sur la santé mentale. Le décrochage scolaire, l'anxiété, la dépression ainsi que les troubles alimentaires ont vraiment explosé à la suite des nombreux confinements et des mesures sanitaires mises en place. La Fondation veut s'assurer de bien accompagner les parents dans ce cheminement qui peut parfois sembler sinueux et c'est exactement pourquoi nous lançons cette campagne », souligne Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête.

Démêlez ce qui se passe dans la tête de vos ados

La Fondation Jeunes En Tête occupera l'espace médiatique au cours des prochaines semaines, à la radio, à la télévision, sur le Web ainsi que sur des affiches publicitaires.

La boîte à outils pour les parents (trousse famille) est gratuite et accessible en ligne ici : https://fondationjeunesentete.org/trousse-familles/

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec, notamment en donnant des ateliers de sensibilisation dans les écoles secondaires de toutes les régions et en offrant du contenu éducatif en ligne pour les jeunes, leurs parents, leurs familles et le personnel scolaire. L'organisme soutient également des organismes communautaires reconnus sur le terrain et complémentaires à leurs actions, créant une synergie entre les acteurs de l'aide à la jeunesse et maximisant leur impact commun auprès de celle-ci. Depuis sa création, la Fondation a rencontré plus de 1,2 million de jeunes dans les écoles secondaires du Québec, grâce à ses ateliers de sensibilisation, et rencontre environ 50 000 adolescents annuellement.

Pour en savoir plus, visitez https://fondationjeunesentete.org/.

