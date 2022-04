Campagne de sensibilisation 15 avril au 15 mai 2022

L'aliénation parentale, un tabou lourd de conséquences !

MONTRÉAL, le 15 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du cinquième anniversaire de sa fondation, le Carrefour aliénation parentale (CAP) lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur l'ensemble des plateformes numériques : « L'aliénation parentale, un tabou lourd de conséquences ! »

Cette campagne qui se déroulera du 15 avril au 15 mai 2022 vise à sensibiliser et éclairer la population québécoise sur les conséquences de l'aliénation parentale (AP). Afin de démythifier l'AP, et dans la poursuite de sa mission d'éducation, le CAP a entre autres conçu des balados comprenant des témoignages d'enfants et de parents ayant subi l'aliénation parentale. Disponibles au https://soundcloud.com/capquebec.

L'aliénation parentale est une violence familiale qui survient principalement en situation post-séparation. Elle se caractérise par la participation active d'un enfant, sous l'influence d'un parent, au dénigrement, à la disqualification à l'exclusion ou au bannissement de l'autre parent, sans fondement valable. Que le dénigrement soit direct, indirect, conscient ou inconscient, les experts confirment qu'il s'agit de maltraitance et d'abus psychologique.

Le phénomène de l'aliénation parentale est un problème social préoccupant, car il menace l'intégrité, la sécurité et le développement des enfants. Les séquelles et l'héritage de l'AP chez l'enfant sont extraordinairement lourds de conséquences : anxiété (65 %), automutilation (28 %), dépression (70 % à l'âge adulte), tentative de suicide (13 %), troubles mentaux et alimentaires, etc.

Depuis sa fondation en 2017, le CAP fait face à une demande d'aide exponentielle. « Nos 5 ans d'activités nous ont révélé un problème de société dont l'amplitude et les conséquences chez les enfants et les familles sont insoupçonnées. Si nous sommes vraiment honnêtes sur l'importance de protéger nos enfants, alors parler ouvertement et sans résistance d'aliénation parentale devient un incontournable. » souligne Caroline Paradis, présidente fondatrice du Carrefour aliénation parentale (CAP).

L'aliénation parentale brise des vies ! Il est urgent qu'on en parle !

Emy, 20 ans, a été choisie comme ambassadrice du CAP dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. C'est une jeune adulte qui a personnellement vécu l'aliénation parentale de l'âge de cinq à quinze ans. Elle en porte encore aujourd'hui les séquelles. « L'aliénation parentale hypothèque des vies. Autant celles des enfants que celles des parents. Une problématique aussi grave ne peut pas rester tabou. Il est urgent qu'on en parle ! », confie-elle.

Maeve a 15 ans. C'est Emy qui l'a mise en contact avec le CAP. Maeve souhaite témoigner de son expérience. Elle a été aliénée de l'âge de quatre à quatorze ans. L'aliénation parentale a mené à une rupture de lien avec sa mère. Elle est aujourd'hui sur le chemin de la réconciliation et de la réadaptation. Maeve surenchérit à l'effet que : « Ç'a pas de sens que ce soit tabou ! C'est intense, les ravages que ça fait ! Moi, je vis avec presque toutes les séquelles de l'aliénation parentale : anxiété, automutilation, idéation suicidaire, phobie sociale, tentative de suicide et trouble de la personnalité. »

Les enjeux entourant l'aliénation parentale sont aujourd'hui largement documentés et publiés par des experts en provenance de plus de 65 pays. Cependant, le sujet demeure encore, soit largement méconnu, soit tabou pour une importante partie de la population et des professionnels de tous les milieux.

« L'avenir des enfants est une responsabilité sociale ! L'aliénation parentale est toxique pour le développement psychologique des enfants. Nier la réalité de l'aliénation parentale ou la minimiser a des conséquences sur la santé psychologique et le futur de nos enfants! » a indiqué la fondatrice et coordonnatrice de S.O.S. Jeunesse, madame Linda Provost.

Le 25 avril, faites partie de la solution !

L'ensemble de la population est invité, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale du 25 avril prochain, à participer à une soirée « café rencontre en ligne » organisée par le CAP. Pour participer : Café rencontre CAP - 25 avril 2022 La soirée sera animée, entre autres, par Emy 20 ans et Maeve 15 ans qui invitent parents, grands-parents, ami.es de la famille, intervenants psychosociaux et juridiques, journalistes et sociologues à venir discuter de la réalité des familles touchées par l'aliénation parentale.

À propos du Carrefour aliénation parentale

Le Carrefour aliénation parentale (CAP) https://alienationparentale.ca/fr/ est né d'un besoin de sensibiliser et d'éduquer la population québécoise aux conséquences de l'aliénation parentale (AP) et de soutenir les nombreuses familles qui en sont affectées.

Le Carrefour aliénation parentale en chiffres :

5 000 demandes d'aide provenant des familles : mères, pères, grands-parents, nouveaux conjoints et enfants aliénés ;

Plus de 1500 cas de dynamiques d'aliénation parentale avérée ;

Plus de 1 800 professionnels psychosociaux et juridiques, intervenants scolaires et communautaires qui ont sollicité l'aide du CAP ou participé à des conférences ou à des formations données par ce dernier ;

Parmi les parents cherchant réconfort et soutien au CAP, 52 % sont des mères, 37 % sont des pères et 11 % sont des nouveaux conjoints.es.

