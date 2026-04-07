CAMPAGNE DE FINANCEMENT : UN JEUNE CARRÉ SANS ALCOOL DANS LE TRIANGLE DES BERMUDES

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - La galerie d'art l'Original lance un lieu culturel innovant à Montréal pour les 15 à 29 ans.

Situé à 30 secondes de la station de métro Mont-Royal, dans le célèbre « Triangle des Bermudes » formé par l'Escogriffe, la Rockette et le Quai des Brumes, ce nouveau cocon créatif se veut un espace inclusif sans alcool.

Avec la digitalisation des relations sociales, les bars ferment et les jeunes musiciens ne trouvent plus de scène pour se produire une première fois. Face à l'isolement croissant des jeunes et aux enjeux de santé mentale qui en découlent (isolement, anxiété sociale, suicide), cet espace propose une alternative qui rassemble autrement sans la pression de l'alcool. Notre projet d'atelier de peinture sur vêtement avec de la musique en direct répond ainsi aux souhaits des Montréalais: avoir un impact écologique en s'amusant sobrement.

Soutenue par la Fondation Lorraine et Jean Turmel, et par la générosité citoyenne, la galerie invite le public à contribuer, en échange d'une convocation gratuite aux premières soirées de l'espace sans alcool. Cette campagne de souscription se tiendra jusqu'au 12 juin 2026. Pour contribuer : https://laruchequebec.com/fr/projets/un-cocon-pour-jeunes-artistes

Portée par des valeurs de jeunesse et d'écologie, cette galerie-atelier se spécialisera dans la personnalisation de vêtements recyclés. Les dons recueillis financeront l'aménagement du local, l'achat d'outils de création pour le public, ainsi que la programmation d'événements musicaux.

Son ouverture officielle aura lieu en fin d'été 2026.

Fondée en 2017, la galerie d'art L'Original est un OBNL qui se consacre à accessibiliser et transformer l'art, le replaçant au cœur des préoccupations sociales et environnementales. Site Web : https://www.loriginal.org/fr

SOURCE Galerie L'Original

Source : Doriane Verdier, fondateur, 514-999-9611, [email protected]