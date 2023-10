FRISCO, Texas, 31 octobre 2023 /CNW/ - Olight, un important fabricant de produits d'éclairage mobile, a conclu avec succès sa campagne de charité contre le cancer du sein en 2023, recueillant 77 313,43 $ pour le soutien à la lutte contre le cancer du sein dans 13 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Corée, la Thaïlande, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Australie, le Japon, l'Espagne, l'Autriche et la Chine, grâce à tous les acheteurs des produits de la campagne de bienfaisance d'Olight.

Olight a reçu le troisième prix Anniversary Partner Award de la NBCF (PRNewsfoto/OLIGHT E-COMMERCE TECHNOLOGY CO., LTD)

Du 24 au 26 octobre, OlightUSA a mis en vente quatre modèles de lampe de poche (imini 2 Pink, Gober, Obulb pro S et Wyvern Pink) sur olightstore.com. Les sites Web d'Olight dans d'autres pays ont également lancé des promotions. Tous les profits ont été versés à la National Breast Cancer Foundation (NBCF) aux États-Unis et à d'autres partenaires mondiaux, comme Brustkrebs Deutschland e.V. en Allemagne et la National Breast Cancer Foundation en Australie. Au cours des trois dernières années, Olight a recueilli 518 930 $, ce qui a eu des répercussions directes sur plus de 10 000 patientes atteintes du cancer du sein dans le monde.

Cette année, un ajout important a été un environnement hors ligne aux États-Unis : Olight a mis en place un kiosque de sensibilisation à Frisco, Dallas, en partenariat avec NBCF. Ce kiosque visait à fournir de l'information sur le cancer du sein et a favoriser la participation de la collectivité à la lutte contre la maladie. Olight a aussi donné des lampes de poche spéciales et des pochettes de rangement roses, entre autres, aux bénévoles et aux patientes sur place. De plus, 300 patientes recevront des lampes de poche Olight et d'autres cadeaux dans les trousses HOPE.

Lors de l'événement, Olight a reçu le troisième prestigieux prix Anniversary Partner Award de la NBCF, en reconnaissance de son engagement inébranlable envers la cause. Mavis Xiao, vice-présidente d'Olight, a déclaré : « C'est un honneur de soutenir la NBCF dans sa mission depuis trois ans. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle mondiale, Olight vise non seulement à éclairer le monde, mais aussi à lui insuffler l'espoir. »

La collaboration entre Olight et ses partenaires, comme la NBCF, a favorisé des conversations essentielles sur la détection précoce et le traitement, en insistant sur l'importance de la sensibilisation et de l'engagement communautaire. Brooke Adams, directrice principale des dons de bienfaisance et des partenariats stratégiques de la NBCF remercie Olight pour son dévouement et prévoit envisage d'autres collaborations.

Le cancer du sein demeure une préoccupation mondiale, et Olight fournira continuellement du soutien et de l'espoir aux personnes touchées, de concert avec ses partenaires à l'échelle mondiale.

