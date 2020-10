Campagne « C'est mieux en ligne qu'en file »

QUÉBEC, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis mai 2020, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite sa clientèle à prendre rendez-vous en ligne avant de se rendre dans l'un de ses points de service. Pour faire connaître le nouveau service de prise de rendez-vous à ses clients de la région de la Capitale-Nationale et ainsi leur éviter de faire la file, la SAAQ lance une campagne d'information dont le thème est « C'est mieux en ligne qu'en file ». Celle-ci est déployée dans les radios et journaux de la région, sur le Web et sur les médias sociaux jusqu'au 25 décembre 2020.

« La COVID-19 nous a amenés à revoir notre façon d'offrir nos services à notre clientèle, comme cela a été le cas pour plusieurs organisations. En mettant sur pied un service de prise de rendez-vous, nous souhaitons permettre à nos clients de mieux prévoir leurs déplacements et limiter le temps d'attente aux points de service, d'autant plus que le nombre de places disponibles à l'intérieur est limité à cause des mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, il suffit de se rendre sur notre site Web pour prendre un rendez-vous pour tout service souhaité. Il s'agit d'une nouvelle façon simple et efficace de faire affaire avec la SAAQ. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ

Pour prendre un rendez-vous dans l'un de nos points de service, rendez-vous sur le site Web de la SAAQ.

Pour toute information supplémentaire sur la modification de l'offre de service de la SAAQ, consultez notre foire aux questions.

