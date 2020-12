Campagne « 100 entrepreneures qui changent le monde » : Nomination de 3 coups de coeur

En plus de contribuer activement à la création d'un monde meilleur par le biais de leur entreprise en répondant notamment à au moins un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ces entrepreneures se sont particulièrement démarquées par la qualité de leur dossier de candidature, leur intention à transformer positivement notre société, le degré d'innovation et d'originalité de leurs actions ainsi que par l'impact réel généré par leur entreprise.

« Oeuvrant dans le développement de l'entrepreneuriat féminin depuis 25 ans, Femmessor a toujours été à l'avant-garde dans ses différentes actions. Aujourd'hui plus que jamais, il nous apparaît essentiel de nous investir activement dans le Québec Inc de demain, en prônant un nouveau modèle économique plus résilient, plus vert et encore plus inclusif. Avec cette campagne, nous voulons mettre en scène des actrices de changement qui, tout comme nous, mettent en œuvre des actions concrètes pour transformer la société. », explique Guylaine Caux, présidente du conseil d'administration de Femmessor.

Grâce à la générosité des partenaires de la campagne, les 3 entrepreneures coups de coeur se mériteront une vidéo promotionnelle diffusée sur les ondes de TVA et une participation à la série de podcasts réalisée par QUB radio, en plus de la visibilité offerte aux 100 entrepreneures (profil de l'entrepreneure sur le site Internet de Femmessor, profil vidéo diffusé sur les médias sociaux de Femmessor et des partenaires participants ainsi qu'une page complète dans une édition spéciale de la populaire revue Coup de Pouce).

« Il était incontournable pour Coup de Pouce de s'associer à cette initiative d'envergure. Les valeurs véhiculées, la noblesse de la campagne et aussi la curiosité de découvrir des candidates formidables nous ont littéralement charmé » déclare Lyne Robitaille, vice-présidente Journaux Magazines Distribution imprimerie Québecor. « Avec ses milliers de lecteurs, Coup de Pouce ainsi que plusieurs filiales de Québecor contribueront avec fierté à la visibilité offerte à ces entrepreneures québécoises » poursuit-elle.

Guidé par la présidente du jury de la campagne, Danièle Henkel (présidente, Danièle Henkel inc.), le jury « Coups de coeur » était composé de Guylaine Caux (PDG et cofondatrice de Groupe Conseil SCT inc et présidente du conseil d'administration de Femmessor), Évelyne Morrisseau (directrice principale Alliances stratégiques chez Vidéotron), Rosie Caputo (vice-présidente régionale, Banque privée, RBC, Québec) et Anik Trudel (chef de la direction chez Lavery).

Rappelons que le 10 novembre dernier, Femmessor a dévoilé le nom des 100 entrepreneures qui ont été sélectionnées pour cette campagne organisée par Femmessor et présentée par la RBC, en collaboration avec Coup de pouce, TVA Publications, QUB radio, Lavery, Janie Duquette & l'Académie du pouvoir féminin, Lazuli marketing conseil, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec ainsi que le gouvernement du Canada, qui sera déployée de novembre 2020 à mars 2021. Ces 100 entrepreneures se joignent donc aux ambassadrices de la campagne; Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA, Cadleen Désir, fondatrice de Déclic, Dorothy Rhau, fondatrice d'Audace au féminin et Mélissa Harvey, fondatrice de Zorah Biocosmétiques, afin de faire rayonner l'entrepreneuriat d'impact.

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement conjugué à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l'accès à près de 19 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.

