Camp Bow Wow renforce sa position de franchiseur au premier plan des produits de soins pour animaux de compagnie avec en 2019 des records dans les ventes de franchises et les réalisations de croissance

La franchise de soins pour animaux de compagnie la plus importante et la plus fiable du pays étend sa présence sur de nouveaux marchés en Amérique du Nord

WESTMINSTER, Colorado, 8 janvier 2020 /CNW/ - Camp Bow Wow®, plus importante franchise au premier plan des services de garde et de pension pour chiens fait part d'une année record de ventes de franchises avec une augmentation de 16 % d'unités vendues, ce qui a continué à propulser la Société en tête de l'industrie des soins pour animaux de compagnie en 2019. Les accomplissements de l'équipe corporative de l'entreprise ont permis à cette marque qui représente plus de 125 millions de dollars d'accueillir plus de 230 000 clients l'année dernière, avec 4,7 millions de visites de chiens.

Plus grande franchise de produits pour animaux de compagnie, Camp Bow Wow en 2019 a amplifié la présence de la marque en Amérique du Nord et a percé sur de nouveaux marchés grâce à des partenaires franchisés stratégiques :

Ouverture de 13 nouveaux Camps à l'échelle nationale, dont 5 sont situés au Texas ;

; Introduction de Camp Bow Wow sur de multiples marchés pour la première fois, dont le Mississippi et l' Oregon ;

et l' ; Enregistrement en septembre 2019 du premier document d'information obligatoire pour franchise canadienne afin d'équilibrer la marque en vue d'une expansion internationale rapide.

Parallèlement à la forte croissance du réseau de franchises de Camp Bow Wow, la Société a également reçu de nombreuses récompenses, témoignage supplémentaire de sa position de chef de file dans le secteur des soins quotidiens et des pensions pour chiens :

Reconnaissance par le prix de l'innovation de franchise par Franchise Update Media, en tant que meilleure campagne de médias sociaux pour l'initiative #GiveAFetch de Camp Bow Wow;

Récompense d'argent au 9 e prix annuel Best in Biz à la fois dans les catégories département créateur de l'année et département de technologie de l'année;

prix annuel Best in Biz à la fois dans les catégories département créateur de l'année et département de technologie de l'année; Attribution du prix d'argent pour entreprise américaine dans la catégorie équipe de technologie de l'information de l'année par les prix American Stevie ® ;

; Nomination en avril 2019 pour la troisième année de suite sur la liste 'Meilleur des meilleurs' d' Entrepreneur ;

Nomination comme 'Franchise du futur' par Entrepreneur en décembre 2019.

« La dynamique de notre Société s'adresse au partenariat réussi et collaboratif entre nos équipes corporatives d'assistance et les propriétaires de franchises, » a commenté Julie Turner, présidente de Camp Bow Wow. « Alors que nous abordons 2020, nous sommes enthousiastes à la perspective de poursuivre notre croissance stratégique avec nos nouveaux Camps sur l'ensemble des États-Unis et du Canada, et d'assurer nos services haut de gamme à encore plus de 'Campeurs' heureux que jamais auparavant. »

Avec plus de 170 Camps ouverts sur un ensemble de 42 États ainsi qu'au Canada, Camp Bow Wow continue à étendre son engagement à veiller à ce que tous les chiens puissent mener une vie heureuse et saine dans toute l'Amérique du Nord. C'est une passion partagée sur l'ensemble de l'équipe corporative et du réseau de franchise, et Camp Bow Wow vend 43 % de son système en tant que multipropriétaire ayant investi dans de multiples emplacements de franchises.

Camp Bow Wow a par ailleurs célébré en 2019 les succès de la Bow Wow Buddies Foundation®, organisme sans but lucratif de la Société, laquelle fournit des financements aux particuliers ayant des difficultés à régler leurs factures vétérinaires pour les affections graves, et aux abris pour les animaux et organisations de secours ayant besoin d'assistance pour prendre en charge les traitements médicaux pour chiens en attente d'adoption. En se dévouant à redonner aux communautés locales sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, la Bow Wow Buddies Foundation a attribué au cours de cette année 120 000 USD de subventions à 112 chiens malades et blessés.

Pour davantage de renseignements sur Camp Bow Wow, pour trouver un emplacement près de vous ou pour devenir propriétaire de franchise, veuillez visiter campbowwow.com .

À propos de Camp Bow Wow®

En 20 ans, Camp Bow Wow, plus grande franchise de soins pour animaux de compagnie, a vendu plus de 230 franchises dans 42 États et au Canada. La Société est une marque représentant plus de 125 millions de USD, avec plus de 170 emplacements ouverts et plus de 50 en cours d'ouverture sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. La Société est classée depuis 10 années consécutives sur la liste des Franchise 500 d'Entrepreneur. Le concept du Camp procure à ses 'Campeurs' les niveaux les plus élevés de divertissement, de sécurité et de service, et aussi de tranquillité d'esprit à leurs parents. Les chiens s'ébattent ensemble dans un environnement ouvert de jeu, et les prix sont tout compris. Basée à Westminster dans le Colorado, la Société s'est mise au franchisage en 2003, et aujourd'hui les fonctions de propriétaire sont occupées par des femmes dans plus de 70 % des franchises. Outre les soins journaliers et de Camp pendant la nuit, la Société propose des services de toilettage et un programme de dressage de chiens reposant sur la récompense. La famille de la marque Camp Bow Wow comprend également la The Bow Wow Buddies Foundation , organisation à but non lucratif qui procure des fonds d'urgence pour soins médicaux à des chiens qui sont à la rue ou dont les parents n'ont pas les moyens de payer les factures vétérinaires. Depuis septembre 2017, Camp Bow Wow est une filiale détenue à 100 % par Mars, Incorporated.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/475814/Camp_Bow_Wow_Logo.jpg

SOURCE Camp Bow Wow

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : 5W Public Relations, [email protected], 212.999.5585, http://www.campbowwow.com

Liens connexes

http://www.campbowwow.com