Cambli et Soframe : une réussite québécoise de diversification et de rayonnement international en sécurité et défense

Le partenariat, qui bénéficie de l'appui du gouvernement du Québec, permettra de créer et maintenir 50 emplois au Québec

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Groupe Cambli, entreprise familiale québécoise et chef de file nord-américain dans la fabrication de véhicules blindés, consolide son partenariat stratégique avec Soframe, filiale du Groupe Lohr en France. Ensemble, les deux entreprises unissent leurs forces pour commercialiser leurs solutions de défense sur les marchés internationaux, en commençant par l'Europe, où Cambli déploie déjà son produit phare, le BlackWolf.

Un premier contrat a été conclu dans le cadre d'un programme canadien de défense pour l'assemblage de plus de 1 000 plateformes destinées à des véhicules militaires spécialisés. Ce contrat représente plusieurs dizaines de millions de dollars sur trois ans et permettra de maintenir 20 emplois et de créer 30 postes qualifiés au Québec, dans les secteurs de la fabrication, de l'ingénierie et de l'assemblage.

Une alliance qui vise la diversification des marchés et la résilience

Soutenue activement par le gouvernement du Québec, cette alliance s'inscrit dans une stratégie de diversification que Cambli mène depuis plusieurs années. L'entreprise bénéficie de l'accompagnement d'Investissement Québec International, qui joue un rôle clé pour aider les PME québécoises à s'ouvrir à de nouveaux marchés et à établir des partenariats durables. Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et commerciales, ce type d'initiative permet de réduire la dépendance au marché américain et de mieux se positionner face aux risques de tarifs et de barrières non tarifaires.

« Le partenariat entre Cambli et Soframe est un exemple concret de ce que nous voulons voir se développer dans le secteur de la défense. On mise ainsi sur notre expertise tout en créant des emplois ici au Québec et en positionnant nos entreprises sur les marchés internationaux. Dans le contexte économique actuel, il est essentiel de diversifier nos marchés et de renforcer nos liens économiques avec la France. » affirme François Legault, premier ministre du Québec.

BlackWolf, modèle de pointe pour CAMBLI

Dans le cadre de son expansion à l'international et de son partenariat avec Soframe, CAMBLI poursuit activement la promotion du BlackWolf en Europe, un véhicule blindé d'intervention rapide conçu pour les forces policières et militaires. Il constitue un équipement essentiel pour intervenir de façon sécuritaire et rapide tout en réduisant la violence lors d'interventions à haut risque. Il a récemment été mis à l'essai par le RAID en France dans le cadre des Jeux olympiques de Paris. L'alliance entre Cambli et Soframe prévoit répondre à plusieurs appels d'offres européens dès cette année.

Citations

« Les résultats que Cambli obtient grâce à son partenariat avec Soframe, et avec l'appui d'Investissement Québec, démontrent qu'on peut miser sur notre savoir-faire, élargir nos horizons au-delà du marché américain et créer des emplois durables en sécurité et défense ici, tout en rayonnant à l'international », souligne Véronique Tougas, présidente de Groupe Cambli.

« Le marché mondial de la défense et de la sécurité est en forte croissance, et cela s'accompagne d'opportunités significatives pour les entreprises québécoises, déjà reconnues pour leur expertise en ces domaines. Investissement Québec International est engagé à soutenir les sociétés québécoises à se démarquer auprès d'acheteurs étrangers et à tirer profit de ces occasions d'affaires. Grâce à ce partenariat, Cambli se donne les moyens de propulser encore davantage son savoir-faire sur la scène internationale. » mentionne Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

À propos de Groupe Cambli

Fournisseur principal des corps policiers des grandes villes et provinces canadiennes, le Groupe Cambli s'impose depuis plus de 60 ans comme le chef de file nord-américain dans la conception et la fabrication de camions blindés, intégrant des systèmes de sécurité intelligents à la fine pointe de la technologie. Basée à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'entreprise emploie plus de 150 personnes spécialisées dans le développement de véhicules blindés, de protection et de défense de haute performance.

Pour plus d'information : Jeremy Ghio, Directeur principal, TACT, Cellulaire : 438-407-3029, [email protected]