Cambium Networks élu fabricant de l'année par les membres de WISPA

« Les fournisseurs d'accès à internet sans fil opèrent des entreprises florissantes qui offrent des connexions à large bande à des millions de clients résidentiels et d'entreprises dans un environnement très concurrentiel. Le spectre RF est limité, la demande de capacité de la part des clients est élevée et continue à croître et la fiabilité est primordiale, » a déclaré Scott Imhoff, vice-président principal, gestion de produit de Cambium Networks. « Chaque jour, nos équipes de développement et de soutien collaborent avec nos clients opérateurs de réseau d'accès à Internet sans fil pour mener l'innovation et fournir une capacité accrue dans un spectre limité. Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance et nous espérons continuer notre engagement actif auprès de ce secteur dynamique. »

Cambium Networks présente ses solutions au salon WISPAPALOOZA à Las Vegas cette semaine, au stand nº 635.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les gens, les lieux et les objets. Spécialisé dans la fourniture d'un réseau sans fil de bout en bout de plateformes fiables, évolutives, sécurisées et administrées en nuage fonctionnant dans des conditions difficiles, Cambium Networks permet aux fournisseurs de services et aux opérateurs de réseaux d'entreprise, industriels et gouvernementaux d'établir une connectivité de pointe intelligente. Cambium Networks, dont le siège social est situé dans la banlieue de Chicago et qui possède des centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, commercialise ses produits par l'entremise d'un éventail de distributeurs mondiaux fiables. www.cambiumnetworks.com

