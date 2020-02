Cambium Networks élargit sa collaboration avec Facebook Connectivity visant plusieurs initiatives d'accès sans fil

La solution Terragraph de Facebook Connectivity permet à Cambium Networks d'offrir un accès au dernier kilomètre menant aux foyers des abonnés, aux entreprises et aux immeubles d'appartements

ROLLING MEADOWS, Illinois, 27 février 2020 /CNW/ - Cambium Networks, un important fournisseur mondial de solutions de réseau sans fil, annonce aujourd'hui travailler avec Facebook Connectivity dans le cadre de plusieurs initiatives, dont l'intégration du réseau maillé Terragraph à ses radios gigabit sans fil (bande V) à onde millimétrique de 60 GHz; l'amélioration des solutions Express Wi-Fi avec la technologie de maillage Wi-Fi de prochaine génération, conjuguée à SOMA (Self Organizing Mesh Access) ; et la collaboration visant des initiatives TIP (Telecom Infra project) et des prototypes d'infrastructures pour la ville intelligente afin de normaliser et d'optimiser le déploiement de liaisons terrestres sans fil, assurant des implantations Wi-Fi à la fois rapides et efficaces.

L'engagement de Cambium Networks envers Facebook Connectivity signifie que la connectivité gigabit est désormais offerte à un grand nombre de personnes vivant et travaillant dans des régions où la fibre optique n'est pas économiquement viable. L'élargissement de l'accès à l'Internet haute vitesse accroît le nombre de possibilités donnant lieu à des milieux d'apprentissage plus productifs et plus conviviaux, à la télémédecine plus efficace et, plus largement, à la croissance économique découlant de la connectivité à haut rendement qui caractérise les 20 dernières années.

Accès gigabit sans fil à onde millimétrique de 60 GHz - La plate-forme à onde millimétrique de 60 GHz de Cambium Networks intègre la technologie de maillage Terragraph. Le système standard multimode 802.11ay peut être configuré selon les modes PTP (Point-to-Point), PMP (Point-to-Multipoint) ou maillage efficace. Sa conception industrielle reflète le déploiement attendu en milieu urbain et en banlieue. La solution assure un accès au dernier kilomètre menant aux résidences des abonnés, aux entreprises et aux immeubles d'appartements, permet d'acheminer les vidéos de surveillance et soutient les réseaux publics Wi-Fi. Cette solution peut aussi fournir une liaison terrestre gigabit de faible latence pour le trafic des réseaux de 4G ou de 5G.

« La société Facebook est déterminée à collaborer avec des partenaires de l'industrie dans le monde entier pour que davantage de personnes aient accès à l'Internet et à des connexions plus rapides », affirme Dan Rabinovitsj, vice-président de Facebook Connectivity. « Cambium est un partenaire essentiel en raison de son apport à l'Express Wi-Fi, à la technologie SOMA, à la solution de maillage Terragraph et au programme TIP. Ensemble, Cambium Networks et Facebook font avancer la démocratisation de la puissance d'Internet. »

Selon le rapport « Market Guide for 5G New Radio Infrastructure » de Gartner (Le guide du marché pour la nouvelle infrastructure radio de 5G) publié le 16 décembre 2019, lequel a été rédigé par Peter Liu, Sylvain Fabre et coll., « d'ici 2021, les investissements dans l'infrastructure réseau NR de 5G représenteront 19 % des revenus totaux des fournisseurs de services de communication (CSP) provenant de l'infrastructure sans fil, une hausse de 6 % par rapport à 2019 ».

« En collaborant activement avec des leaders de l'industrie, nous sommes en mesure d'inclure les technologies sans fil dans la conversation pour résoudre des problèmes contemporains. Le portefeuille de Cambium Networks regroupant ses solutions gigabit sans fil assure la connectivité entre le nuage informatique et le client », déclare Atul Bhatnagar, président et chef de la direction de Cambium Networks. « L'expérience que nous cumulons avec des technologies, des cas d'utilisation et des fréquences diversifiés nous donne un avantage lorsque vient le temps de créer rapidement des solutions assorties d'un coût total de possession à l'avant-garde de l'industrie. Notre nouvelle solution de maillage sans fil multimode Terragraph de 60 GHz procure des débits de l'ordre du gigabit à une fraction du coût et du délai requis pour déployer la fibre optique. Ces systèmes peuvent aussi être approvisionnés et gérés depuis une seule et même console infonuagique cnMaestro ™ qui donne un aperçu des nombreuses technologies sans fil du réseau, permettant aux opérateurs de télécommunications de maximiser le débit de traitement et la satisfaction des utilisateurs. Nos solutions sans fil produisent des résultats extraordinaires qui viennent résoudre les défis de connectivité essentiels aux opérations. »

