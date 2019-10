Cambium Networks annonce le lancement des solutions nouvelles de Wi-Fi pour l'intérieur et l'extérieur cnPilot administrées en nuage

L'e510 a été spécialement conçu pour des déploiements extérieurs fiables; l'e505 offre une solution rentable pour les déploiements extérieurs à grande échelle, tandis que la plaque murale e425 répond aux exigences de performance du marché de l'hôtellerie.

ROLLING MEADOWS, Illinois, 8 octobre 2019 /CNW/ - Cambium Networks (NASDAQ : CMBM), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau sans fil, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles solutions cnPilot™ pour fournir une connectivité fiable et abordable. Les trois nouveaux points d'accès et le nouvel appareil de gestion c4000 cnMaestro™ offrent une solution système attrayante avec un matériel de point d'accès et des options de contrôleur réseau abordables. Ces solutions nouvelles prennent en charge la couverture d'entreprise et résidentielle, la commutation Ethernet d'entreprise et l'administration en nuage multisite.

« Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs d'infrastructure infogérée (FII) sont constamment incités à accroître la valeur ajoutée et à proposer des technologies plus performantes à un prix inférieur », a expliqué Daran Hermans, directeur de la gestion des gammes de produits, Cambium Networks. « Ces trois nouveaux produits de Wi-Fi d'entreprise, combinés à une administration en nuage par l'entremise du tableau de bord unique cnMaestro, offrent davantage d'options et de contrôle pour la périphérie du réseau, sans frais récurrents. Les solutions d'entreprise de Cambium Networks comprennent le Wi-Fi sans contact, un ensemble de fonctions qui automatisent l'adoption des appareils, utilisent le provisionnement basé sur des stratégies et s'auto-optimisent pour les réseaux Wi-Fi haute capacité. »

cnPilot e505 - Point d'accès extérieur 802.11ac Wave 2 à faible encombrement, conçu pour des déploiements à l'échelle de la ville et à haute densité avec installation rapide et discrète;

cnPilot e510 - 802.11ac Wave 2 pour l'extérieur à haute performance avec fonctionnement prolongé sur une vaste plage de températures, rail certifié pour les chocs et les vibrations, coexistence ESD et LTE prolongée et indice IP67;

cnPilot e425H - Point d'accès en plaque murale 802.11ac Wave 2 conçu pour les installations à haute densité avec un point d'accès par pièce;

cnMaestro c4000 Appliance - Logiciel de contrôleur cnMaestro préinstallé dans un serveur sur site monté en bac. Idéal pour les réseaux où l'administration en nuage peut ne pas être disponible.

« Cambium Networks a mis au point une solution pour réduire le coût total pour les opérateurs d'unités de visualisation des messages, le commerce de détail et la logistique, l'éducation, l'hôtellerie et les FII », a déclaré Scott Imhoff, vice-président principal de la gestion des produits et du marketing, Cambium Networks. « Grâce à une architecture d'intelligence répartie, le système de gestion de bout en bout cnMaestro et les points d'accès cnPilot abordables permettent aux opérateurs des TI et des FII d'entreprise d'étendre leurs réseaux en toute confiance, tant sur le plan technologique que sur le plan commercial. »

Ces trois nouveaux produits de points d'accès cnPilot viennent s'ajouter à la gamme de produits cnPilot afin d'élargir la série de points d'accès intérieurs et extérieurs pouvant être adaptés pour fournir la couverture et la capacité nécessaires. Ces solutions fiables de technologies d'accès de pointe viennent étoffer la gamme de solutions de connectivité sans fil de Cambium Networks.

Les produits cnPilot sont désormais disponibles auprès des revendeurs Cambium Networks.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les gens, les lieux et les objets. Spécialisé dans la fourniture d'un réseau sans fil de bout en bout de plates-formes fiables, évolutives, sécurisées et administrées en nuage fonctionnant dans des conditions difficiles, Cambium Networks permet aux fournisseurs de services et aux opérateurs de réseaux d'entreprise, industriels et gouvernementaux d'établir une connectivité de pointe intelligente. Cambium Networks, dont le siège social est situé dans la banlieue de Chicago et qui possède des centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, commercialise ses produits par l'entremise d'un éventail de distributeurs mondiaux fiables. www.cambiumnetworks.com.

Personne-ressource pour les médias :

Sara Black

213.618.1501

sara@bospar.com

