Callidus Capital présente ses résultats du deuxième trimestre 2019

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX: CBL) (« Callidus » ou la « Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation (non audités) pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2019.

Faits saillants

En mai 2019, la Société a vendu sa portion de deux prêts à Catalyst Fund V, laquelle détient maintenant une participation de 100 % dans ces deux prêts. Par conséquent, la Société a décomptabilisé ces deux prêts en totalité.

La dotation à la provision pour pertes pour le trimestre et l'exercice à ce jour de 36,0 millions de dollars et de 37,7 millions de dollars (T2-2018 - 21,3 millions de dollars; depuis le début de l'exercice au T2 de 2018 - 36,3 millions de dollars, respectivement), respectivement, a été comptabilisée à l'état des résultats. La majorité de cette provision a été reliée à une perte de valeur comptabilisée sur un prêt à une entreprise du secteur pétrolier et gazier.

La Société a comptabilisé une perte nette de 79,7 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à une perte de 40,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Pour la période depuis le début de l'exercice, la Société a comptabilisé une perte nette de 104,4 millions de dollars (depuis le début de l'exercice au T2 de 2018 - 47,8 millions de dollars).

La perte par action pour le trimestre s'est établie à 1,40 $, par comparaison à une perte de 0,75 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La perte par action pour l'exercice à ce jour s'est établie à 1,83 $, par comparaison à une perte de 0,90 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La Société et Catalyst Capital Group Inc. ont récemment entamé d'autres discussions avec Braslyn Ltd. au sujet des modalités précises d'une opération de privatisation. La Société et Braslyn Ltd. ont l'intention de tenir d'autres discussions concernant les modalités et le prix de cette opération potentielle; par conséquent, rien ne garantit qu'une entente sera conclue à l'égard des modalités d'une opération ou, si cela était le cas, du prix auquel une telle opération pourrait avoir lieu.

Le 30 juin 2019, l'arrangement du 28 mars 2019 a été modifié pour stipuler qu'avant le 30 septembre 2020 (sous réserve des conditions de toute entente susceptible d'être conclue entre The Catalyst Capital Group Inc. [les « fonds Catalyst »] et une tierce partie entrant en vigueur à la privatisation de Callidus pourvu que ces modalités ne compromettent pas la capacité de Callidus à poursuivre son exploitation) (la « date de demande de paiement en trésorerie »), aucune demande de prêt-relais ne doit prendre effet en espèces dans la mesure où Callidus détermine, au moyen d'une résolution du conseil, qu'il serait imprudent de donner effet à une telle demande en regard de sa situation de trésorerie. D'autres modalités et facilités stipulées dans l'entente du 28 mars 2019 ont également été prolongées jusqu'au 30 septembre 2020. Toutes les autres modalités demeurent les mêmes.

Après la fin de la période, en juillet 2019, la Société a vendu ses actions (les « actions de Bluberi ») de Bluberi Gaming Canada Inc. (« Bluberi ») à certains fonds d'investissement gérés par les fonds Catalyst. Le prix d'achat payé par les fonds Catalyst pour les actions Bluberi est de 92,7 millions de dollars et a été réglé en réduisant la dette de 92,7 millions de dollars que devait Callidus aux fonds Catalyst pour la facilité de crédit-relais subordonnée de Callidus. Dans le cadre de la Transaction Bluberi, l'entente définitive (l'« Entente ») prévoyait la cession de la dette contractée par Bluberi auprès de Callidus et de sa filiale en propriété exclusive, Callidus ABL Corporation, à condition que le consentement des prêteurs en vertu de l'entente de prêt garanti (les « Prêteurs ») soit obtenu. Puisque le consentement des Prêteurs n'a pas été obtenu, la Société n'a pas cédé la Dette Bluberi aux fonds Catalyst. Par conséquent, la Société continue de comptabiliser la Dette Bluberi.

Après la fin de la période, en juillet 2019, la Société a annoncé que Newton Glassman a demandé au conseil d'administration de Callidus de ne pas le reconduire comme chef de la direction pour le moment en raison de problèmes de santé. M. Glassman demeure résolu à rester administrateur et membre du comité d'évaluation et président du comité de crédit de Callidus. Le 13 août 2018, il avait été annoncé que M. Glassman s'absentait de son rôle de chef de la direction.

a demandé au conseil d'administration de Callidus de ne pas le reconduire comme chef de la direction pour le moment en raison de problèmes de santé. M. Glassman demeure résolu à rester administrateur et membre du comité d'évaluation et président du comité de crédit de Callidus. Le 13 août 2018, il avait été annoncé que M. Glassman s'absentait de son rôle de chef de la direction. Après la fin de la période, en août 2019, la Société a converti une tranche de 65,0 millions de dollars de la facilité de crédit-relais subordonnée en 65,0 millions de dollars d'actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif, sans droit de vote, à 9,5 % pour conserver un minimum de 20 millions de dollars de capitaux propres.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les états financiers consolidés condensés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Société pour la période close le 30 juin 2019 déposés dans le System for Electronic Document Analysis and Retrieval (« SEDAR ») à l'adresse www.sedar.com.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

SOURCE Callidus Capital Corporation

Renseignements: Relations avec les investisseurs, 416 945-3240, investor@calliduscapital.ca

Related Links

http://www.calliduscapital.ca/