Callidus Capital annonce le dépôt d'une circulaire d'information de la direction modifiée et mise à jour et la nouvelle date de l'assemblée

TORONTO, le 4 oct. 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « société ») (TSX:CBL) a annoncé aujourd'hui le dépôt d'une circulaire d'information de la direction modifiée et mise à jour (la « circulaire modifiée ») dans le cadre d'une assemblée extraordinaire (« l'assemblée ») des détenteurs d'actions ordinaires de Callidus (« les actionnaires »). L'assemblée, qui devait initialement avoir lieu le 23 octobre 2019, est maintenant prévue le 31 octobre 2019, à 14 h (heure de Toronto), dans les locaux de Fasken Martineau DuMoulin LLP, au 333, Bay Street, bureau 2400, à Toronto, en Ontario (M5H 2T6).

Dans le cadre de cette assemblée, les actionnaires devront approuver le plan d'arrangement précédemment annoncé entre la société et Braslyn Ltd en vertu de l'article 182 de la Loi de l'Ontario sur les sociétés par actions, (l'« opération ») conformément à une convention relative à l'arrangement datée du 15 août 2019.

Callidus a déposé la circulaire modifiée à la suite d'une ordonnance rendue par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, conformément à l'article 140 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario, demandant à la société de garder strictement confidentielle l'information contenue dans la circulaire d'information de la direction déposée sur SEDAR le 24 septembre 2019 (« l'ancienne circulaire »). Callidus, ou le comité spécial du conseil d'administration de Callidus, ne considère pas cette information comme importante pour ses actionnaires, et croît que celle-ci n'a eu aucune incidence sur les recommandations, analyses ou opinions qui figurent dans l'ancienne circulaire ou dans la circulaire modifiée.

L'opération est subordonnée à une approbation découlant d'un vote positif d'au moins les deux tiers des actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée et une majorité de votes exprimés par les actionnaires, autres que les actionnaires dont le vote doit être exclus en vertu des exigences d'« approbation des porteurs minoritaires » du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de l'opération dans la circulaire modifiée, laquelle sera disponible sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières (« énoncés prospectifs »), y compris des énoncés prospectifs liés à la date de l'assemblée et à l'approbation de l'opération par les actionnaires. De tels énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les accomplissements réels de l'entreprise diffèrent de manière importante des résultats, du rendement, des accomplissements ou de l'évolution prévus qui sont formulés, implicitement ou explicitement, dans ces énoncés prospectifs. De tels facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'échec des parties à obtenir les approbations nécessaires à l'exécution de l'opération, et les risques, les facteurs ou les hypothèses traités dans la section intitulée « Facteurs de risque » de la Notice annuelle de la société datée du 1er avril 2019 et dans d'autres documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et d'autres organismes de réglementation des valeurs mobilières partout au Canada. Si de tels risques se réalisent, ils pourraient avoir une incidence sur une potentielle discussion, entente ou conclusion de l'opération ou avoir des répercussions défavorables sur les activités commerciales, les conditions financières et les résultats d'exploitation de la société. Dans un tel cas, le cours des actions ordinaires de la société pourrait chuter, peut-être considérablement. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont offerts dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les plans futurs de la direction. Le lecteur est prévenu qu'une telle information peut ne pas convenir à d'autres fins. La société ne prend pas l'engagement ou n'accepte pas de prendre l'engagement de publier une révision ou une mise à jour d'un énoncé prospectif, que ce soit pour tenir compte de ses attentes ou de tout changement qui interviendraient sur les événements, situations, ou circonstances sur lesquels se fondent de tels énoncés, sauf lorsque la loi l'exige.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca .

