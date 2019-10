Caliber Ophthalmics présente la gamme de produits Sharpoint Edge CC3D Plus lors de l'AAO de San Francisco

WESTWOOD, Massachusetts, 10 octobre 2019 /CNW/ - Caliber Ophthalmics, une division de Surgical Specialties Corporation (SSC), annonce aujourd'hui le lancement mondial de sa gamme de couteaux d'incision pour phaco-émulsification Sharpoint™ Edge™ Clear Control 3D Plus lors de la réunion annuelle de l'AAO (American Academy of Ophthalmology), qui aura lieu du 12 au 15 octobre 2019 à San Francisco, en Californie.

« Nous sommes très enthousiastes de lancer les couteaux d'incision pour phaco-émulsification Sharpoint Edge CC3D Plus lors de la réunion de l'AAO de cette année », affirme Yong Sun, directeur général de l'ophtalmologie à Caliber. « La conception innovante de la gamme CC3D offre aux chirurgiens spécialisés en traitement des cataractes un contrôle plus précis et la capacité de créer une incision en 3 dimensions pouvant permettre l'insertion d'instruments ronds. »

« Il faut le voir pour le croire, et c'est pourquoi nous offrons aux médecins la possibilité de faire l'essai de la gamme CC3D Plus en milieu simulé à notre kiosque lors de l'AAO », poursuit M. Sun. « Nous avons effectué un test similaire lors du récent congrès de l'ESCRS à Paris et avons été ravis de la réponse des médecins envers les produits et l'essai simulé. »

La géométrie de la lame des couteaux d'incision pour phaco-émulsification Sharpoint Edge CC3D Plus dispose de micro-biseaux verticaux produisant une incision en 3 dimensions, conçue pour améliorer le contrôle des experts ophtalmiques du monde entier lors des interventions. La conception unique de la lame permet de réduire la force de pénétration par rapport aux lames d'incision standards pour la phaco-émulsification, ce qui améliore le tranchant. Les produits sont offerts selon une gamme complète de tailles et disponibles aux fins d'évaluation partout sur la planète.

Essai lors de l'AAO : Les médecins peuvent faire l'essai de la gamme Sharpoint Edge CC3D Plus et se procurer des échantillons lors de la réunion de l'AAO de San Francisco, en Californie, au kiosque de Caliber, qui porte le numéro 5843.

Mieux connue au sein du marché ophtalmique pour les couteaux de microchirurgie et les sutures chirurgicales Sharpoint, la société SSC se spécialise depuis 1969 dans la conception et la fabrication de couteaux chirurgicaux de haute performance et de produits destinés à la fermeture de plaies. Les produits de la société sont vendus partout dans le monde dans plus de 90 pays. Avec l'ajout de Unique Technologies et de VPM Surgical, la société a élargi de manière importante son expertise en matière de développement et de fabrication de lames ophtalmiques et d'instruments de coupe. Elle prévoit ajouter un centre d'excellence en ingénierie et en fabrication ophtalmologiques en Pennsylvanie.

À propos de Surgical Specialties

Établie à Westwood, dans le Massachusetts, Surgical Specialties Corporation conçoit et fabrique depuis plus de 50 ans des instruments chirurgicaux de marques, de marques de distributeur et de fabricants d'équipement d'origine. Surgical Specialties Corporation offre l'un des portefeuilles les plus complets de lames et de sutures sur le marché, y compris des produits novateurs, tels que le dispositif de fermeture de tissu sans nœud Quill™. La société s'engage à surpasser les besoins du marché de la chirurgie de spécialité en veillant au maintien des partenariats de confiance dans les spécialités dentaire, ophtalmique, chirurgie plastique, dermatologie, orthopédie, urologie, microchirurgie, vétérinaire et traumatologie. Visitez nos sites Web à www.surgicalspecialties.com et www.caliberophthalmics.com.

Personne-ressource pour les médias :

Matt Bastardi

Vice-président directeur commercial et stratégie

Surgical Specialties Corporation

mbastardi@surgicalspecialties.com

