SINKING SPRING, Pennsylvanie, 13 janvier 2021 /CNW/ - Caliber Ophthalmics, une entreprise de Surgical Specialties Corporation, est heureuse d'annoncer l'ouverture d'un centre d'excellence de pointe en conception et fabrication de produits d'ophtalmologie à Sinking Spring, en Pennsylvanie. L'installation de 23 000 pieds carrés nouvellement rénovée dispose d'une salle blanche pour la fabrication de précision d'appareils médicaux, d'un centre de conception technique et de capacités de fabrication de lames de pointe. Le site combine deux équipes exceptionnelles qui comptent des décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de couteaux et d'instruments ophtalmiques depuis les acquisitions d'Unique Technologies Inc. (UTI) et de VPM Surgical Inc. (VPM). L'installation a obtenu la certification ISO 13485 en décembre 2020.

La nouvelle installation accroîtra la capacité et raccourcira les délais d'exécution pour nos clients internationaux. Le nouveau centre de conception a élargi ses ressources d'ingénierie afin de soutenir le développement accéléré de produits visant à répondre aux besoins changeants des chirurgiens ophtalmiques du monde entier. Nous continuerons d'élargir l'équipe pour soutenir la croissance prévue.

Caliber Ophthalmics tire son origine dans la région de Reading, en Pennsylvanie, et de Sharpoint Inc., qui a été fondé il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, Sharpoint® est la première marque de couteau dans l'industrie ophtalmique. Avec Sharpoint®, UniqueEdge® et VPM, Caliber Ophthalmics offre à ses clients du monde entier la gamme la plus large de lames et de couteaux performants et de haute qualité.

« Sharpoint, UniqueEdge et VPM ont une longue tradition de 50 ans d'innovation en matière de couteaux et d'aiguilles microchirurgicales, offrant des services de la meilleure qualité et du plus haut niveau à nos clients et distributeurs mondiaux, a déclaré Yong Sun, directeur général de Caliber Ophthalmics. Nous sommes déterminés à respecter cette tradition axée sur la clientèle et nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir mieux servir nos clients grâce à cette capacité accrue, aux nouvelles technologies de fabrication et à nos capacités d'ingénierie élargies. »

À propos de Caliber Ophthalmics

Caliber Ophthalmics, dont le siège social est à Sinking Spring, en Pennsylvanie, est une unité commerciale de Surgical Specialties Corporation. Caliber Ophthalmics conçoit, fabrique et commercialise des couteaux ophtalmiques, des sutures, des bouchons méatiques et d'autres instruments pour les chirurgies ophtalmiques. Nous offrons un portefeuille de marques de confiance, dont Sharpoint®, Stylus®, UniqueEdge®, VPM, UltraGlide® et UltraPlug®.

À propos de Surgical Specialties

Surgical Specialties Corporation, dont le siège social est à Westwood, au Massachusetts, développe, fabrique et commercialise un vaste portefeuille de produits ophtalmiques et de produits de fermeture de plaies de haute performance. Le portefeuille de sutures comprend les produits QuillMC Barbed Sutures, SharpointMC Plus et LOOKMC. En plus de ses produits ophtalmiques et de suture de marque, Surgical Specialties est un fournisseur de premier plan de produits finis sous étiquette privée, ainsi qu'un partenaire à part entière dans le développement et la fabrication de couteaux, de sutures et de composants d'aiguilles chirurgicales FEO. L'entreprise offre aussi des dispositifs complets pour de nombreuses entreprises d'appareils médicaux de premier plan par l'entremise de ses unités commerciales Pearsalls, FSSB et Caliber Ophthalmics. Avec des équipes de vente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, et des installations de fabrication aux États-Unis, au Mexique, en Angleterre, en Allemagne et en Chine, nous sommes un partenaire mondial pour les cliniciens, les distributeurs et les fabricants d'appareils. Visitez-nous à www.surgicalspecialties.com et www.caliberophthalmics.com.

Personne-ressource pour les médias :

Matt Bastardi

Premier vice-président, Affaires commerciales et Stratégie

Surgical Specialties Corporation

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1397015/Caliber_Logo.jpg

SOURCE Surgical Specialties Corporation

Liens connexes

http://www.surgicalspecialties.com