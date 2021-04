Caldwell et PwC annoncent leur partenariat pour le prix 40 Canadiens performants de moins de 40 ansmd

TORONTO, le 12 avril 2021 /CNW/ - Caldwell Partners (TSX: CWL) et PwC Canada annoncent aujourd'hui leur nouveau partenariat pour le prix 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD.

Caldwell est très heureuse d'accueillir PwC Canada à titre de partenaire principal du palmarès. PwC se joint ainsi à plusieurs autres grandes entreprises qui participent au succès du prix 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD.

« PwC est un cabinet très respecté dont les connaissances et l'expertise viendront certainement enrichir notre programme, a déclaré Jeff Freeborough, Associé directeur de Caldwell, partenaire fondateur du prix à Toronto. Au même titre que Caldwell, PwC sait à quel point il est important de reconnaître les leaders dans nos milieux d'affaires et nos collectivités. En honorant ces jeunes et ambitieuses personnes, nous promouvons l'unité au Canada. Nous sommes très heureux de travailler avec PwC ».

« Le prix 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD est le plus convoité par les jeunes leaders du pays. PwC Canada est honoré de collaborer avec Caldwell sur ce palmarès qui met en avant les jeunes qui réussissent dans les secteurs public et privé du Canada, a déclaré Matthew Wetmore, associé directeur national, Industries et régions, PwC Canada. À titre de nouveau membre du conseil consultatif, je me réjouis de mettre en lumière le mérite de jeunes leaders qui ont un impact sur le Canada et qui sont déjà en train d'en façonner l'avenir.

Le conseil consultatif du palmarès 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD se réunit annuellement pour sélectionner 40 lauréats. Ce conseil indépendant est composé de 25 personnes expérimentées et respectées, dont certaines sont d'anciens lauréats qui sont aujourd'hui des leaders dans leur industrie, secteur ou collectivité. Ce conseil reflète la diversité et l'excellence du leadership dans les entreprises canadiennes et dans le secteur public.

Cette année, l'honorable Brian V. Tobin, P.C., O.C., vice-président de BMO Groupe financier et Dr David Granville PhD, FAHA, Directeur exécutif, Vancouver Coastal Health Research Institute ainsi que professeur et doyen associé, Recherche, Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique, se joignent également, cette année, au conseil consultatif. Le conseil se réunira le 30 septembre 2021 pour sélectionner les lauréats 2021. Les résultats seront annoncés, en novembre, dans le National Post et sur les ondes de BNN Bloomberg.

Pour obtenir la liste complète des membres du conseil consultatif ainsi que leur profil, visitez le site Internet : https://canadastop40under40.com/top-40-advisory-board.html

Le prix 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD reconnaît annuellement les réalisations exceptionnelles de 40 Canadiens âgés de moins de 40 ans. Outre Caldwell et PwC, le programme est soutenu par plusieurs organisations réputées : Gluskin Sheff + Associates Inc., partenaire national; BNN Bloomberg et le National Post, partenaires médias; Air Canada, partenaire voyages; ergocentric Seating Systems, partenaire événementiel. Les vérifications des références et antécédents sont faites par Inline Reference Check.

Fondé en 1995 par Caldwell, le prix Top 40 a jusqu'ici reconnu les mérites de plus de 800 Canadiens et il est aujourd'hui le prix le plus convoité parmi les jeunes leaders du pays. Les lauréats poursuivent généralement une carrière exceptionnelle après avoir gagné. On compte parmi eux des centaines de chefs de direction, dirigeants, chefs d'entreprises et leaders du secteur public et de l'économie sociale qui œuvrent aujourd'hui au Canada et à l'échelle mondiale. Pour connaître les conditions d'admission et le calendrier, veuillez consulter le site www.canadastop40under40.com.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés, répartis dans l'ensemble du pays, se consacrent à offrir des services de qualité en certification, en fiscalité, en conseils et en transactions. Nous faisons partie d'un réseau de cabinets présents dans 155 pays et comptant plus de 284 000 personnes. Consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr.

© 2021 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et parfois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure.

À propos de Caldwell Partners

Caldwell Partners est une société spécialisée dans le recrutement de talents à tous les niveaux hiérarchiques. Représentée par deux marques distinctes, Caldwell et IQTalents Partners, la société utilise les dernières innovations en intelligence artificielle pour offrir une gamme de services intégrés, assurés par des équipes largement expérimentées dans leurs domaines respectifs. Les services comprennent la recherche et le recrutement de candidats aux niveaux professionnel, cadre ou cadre supérieur. La société offre également une série d'outils stratégiques et d'évaluation qui permettent à ses clients d'embaucher les personnes adéquates et de les motiver afin d'obtenir les meilleurs résultats.

L'action ordinaire de Caldwell se négocie à la Bourse de Toronto (TSX: CWL). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site web : www.caldwellpartners.com.

SOURCE Canada's Top 40 Under 40

Renseignements: Contacts: Michelle Jursa, Caldwell, [email protected], +1 416 934 2226; Julie Ibrahim, PwC, [email protected], +1-416-356-8182