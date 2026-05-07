NINGDE, Chine, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le 29 avril, Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT), la division de châssis mono-plateau de CATL, a conclu un partenariat stratégique avec la marque automobile turque Togg pour développer conjointement une plateforme de châssis pour sa nouvelle famille de véhicules du segment B, marquant le premier projet international de véhicule de tourisme pour la plateforme.

Gürcan Karakaş, chef de la direction de Togg, Libin Tan, directeur de la clientèle de CATL, et Hanbing Yang, chef de la direction de CAIT, ont signé l’accord pour leurs sociétés respectives ; Fuat Tosyalı, président du conseil de Togg, et Robin Zeng, président du conseil et chef de la direction de CATL, étaient présents en tant que témoins. (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT))

En vertu de l'entente, CAIT mettra à profit sa technologie et son expertise en ingénierie du châssis Bedrock, tout en collaborant étroitement avec Togg pour développer conjointement la plateforme de trois modèles de la nouvelle famille de véhicules du segment B de Togg. Développée conformément à la stratégie produit de Togg, aux attentes des utilisateurs et à l'écosystème de mobilité, la plateforme prendra en charge les véhicules électriques de nouvelle génération pour les marchés turc et européen, Togg jouant un rôle déterminant dans l'évolution de l'expérience utilisateur, des exigences des produits et de l'architecture numérique. Le premier modèle élaboré dans le cadre du partenariat devrait entrer en production de masse en 2027.

Architecture de châssis centrée sur la batterie

Le châssis Bedrock est un châssis intelligent intégré construit autour d'une architecture « centrée sur la batterie ». Il combine les composants de base du châssis, y compris la batterie, le système d'entraînement électrique, le système de gestion thermique et le contrôleur de domaine du châssis en une seule plateforme. Cette intégration permet au châssis de gérer à la fois l'énergie du véhicule et le contrôle du mouvement, agissant efficacement comme un porte-énergie mobile pour le véhicule.

Robin Zeng, président du conseil et chef de la direction de CATL, déclare : « Cette collaboration représente un nouveau jalon important dans l'expansion mondiale du châssis Bedrock de CATL après le déploiement de sa production de masse sur le marché chinois. Il servira également de projet de référence dans le domaine du châssis intelligent intégré, renforçant nos partenariats mondiaux, accélérant l'électrification et soutenant la transition vers la mobilité à faibles émissions de carbone dans les nouveaux marchés énergétiques émergents. »

Commentant le partenariat, le président du conseil de Togg, Fuat Tosyalı, déclare : « Nous considérons la mobilité non seulement comme une catégorie de produits, mais comme une question holistique de technologie et d'écosystème. Dans cette direction, nous prenons les partenariats que nous établissons au-delà des relations conventionnelles avec les fournisseurs et les transformons en partenariats stratégiques qui créent une valeur partagée et construisent l'avenir ensemble. Plutôt que d'adopter une solution prête à l'emploi, nous faisons partie de l'ensemble du processus de développement, répondant plus efficacement aux besoins des utilisateurs tout en contribuant au développement de cet écosystème dans notre pays. Dans la période à venir, grâce à de tels partenariats créateurs de valeur, nous enrichirons davantage l'écosystème Togg et l'expérience que nous offrons à nos utilisateurs en développant de nouvelles solutions dans différents segments. »

Modèle localisé pour les marchés mondiaux

Le châssis Bedrock a été développé pour un déploiement mondial grâce à un modèle de localisation « 1+1+1 ». Ce modèle combine une plateforme technologique de châssis avec une voie de chaîne d'approvisionnement industrielle et l'exploitation localisée d'une marque automobile nationale. L'objectif est de permettre la conception et la production de véhicules électriques en fonction des besoins des marchés locaux tout en utilisant une base technologique commune.

Le partenariat avec Togg devrait appliquer cette approche en Turquie, en soutenant le développement de véhicules adaptés aux préférences régionales des consommateurs tout en renforçant l'écosystème local des véhicules électriques.

Élargir les partenariats internationaux

En 2024, le châssis Bedrock a atteint la production de masse sur le marché chinois, marquant le premier déploiement au monde d'un châssis intelligent intégré offert comme produit autonome aux marques de véhicules de tourisme.

CAIT continue d'élargir la coopération autour du châssis Bedrock dans plusieurs régions, dont l'Europe et l'Asie du Sud-Est. La plateforme est conçue pour aider les marchés automobiles émergents à bâtir plus efficacement des industries concurrentielles des véhicules électriques, tout en soutenant la transition mondiale vers une mobilité à faibles émissions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974818/image1.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Intelligent Technology (Shanghai) Limited (CAIT)

CONTACT : Zhang Yingwen, [email protected], +86-13036680072