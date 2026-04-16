ATLANTA, le 16 avril 2026 /CNW/ - Cainiao, fournisseur international de services logistiques et de technologies logistiques pour le commerce électronique, a annoncé aujourd'hui le lancement de ZeeBot, son premier robot d'entrepôt capable de grimper aux rayonnages, développé en interne. Le premier projet d'entrepôt équipé de la technologie ZeeBot a été livré et est désormais opérationnel dans la province du Guangdong, en Chine. Les résultats sur le terrain montrent que cette solution permet d'augmenter de 100 % la productivité des opérations de stockage et de prélèvement, le ZeeBot étant capable d'atteindre la hauteur d'un rayonnage à cinq niveaux en seulement 10 secondes.

Ce lancement marque une étape décisive dans le développement en interne par Cainiao de technologies logistiques fondamentales et souligne la transition du secteur, qui passe d'une automatisation ponctuelle basée sur des logiciels à des opérations intelligentes de bout en bout pilotées par l'IA.

Spécialement conçu pour les environnements d'entrepôt, le ZeeBot a été développé pour pallier une difficulté courante dans les installations automatisées : Les mouvements horizontaux et le stockage vertical sont souvent gérés par des systèmes distincts, et les transferts entre eux peuvent limiter le débit. ZeeBot combine les deux fonctions dans un seul robot. Il se déplace rapidement dans les allées ultra étroites sur le plancher de l'entrepôt, puis monte sur les étagères pour récupérer et ranger les bacs. Coordonné par l'ordonnancement au niveau de la flotte, le système augmente la densité de stockage et améliore le flux global.

« Les flux de travail logistiques sont longs et complexes. L'automatisation traditionnelle peut fournir une efficacité à chaque étape, mais le processus de bout en bout est souvent fragmenté, ce qui laisse des lacunes dans le flux automatisé », a déclaré Bi Jianghua, vice-président de Cainiao et directeur général de la technologie logistique. « En tant que produit clé conçu pour connecter de multiples liens opérationnels, ZeeBot aidera les entrepôts à passer à une nouvelle phase de collaboration multi-robots de bout en bout programmée par l'IA. »

Comparativement à d'autres entrepôts automatisés, les sites compatibles avec ZeeBot offrent des avantages évidents : Les robots peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 4 mètres par seconde sur le sol et grimper jusqu'à cinq étages de haut en aussi peu que 10 secondes. La solution augmente également la densité de stockage, ce qui améliore l'utilisation de l'espace de 40 %. Grâce à une conception modulaire qui accélère le déploiement, les entrepôts disposent d'une plus grande souplesse pour adapter leur capacité au fur et à mesure que les volumes augmentent ou que la demande change.

ZeeBot est maintenant disponible sur le marché. Plus de 100 unités sont déjà exploitées dans un entrepôt logistique transfrontalier à Dongguan, dans le Guangdong, soutenant une plateforme mondiale de commerce électronique transfrontalier de premier plan.

En tant que l'un des plus importants fournisseurs de logistique de commerce électronique au monde, Cainiao exploite un réseau mondial qui fournit des scénarios concrets à grande échelle pour tester et valider de nouvelles technologies logistiques, ce qui accélère l'itération et renforce la fiabilité dans les environnements de production. S'appuyant sur des déploiements déjà en cours en Chine, ZeeBot sera ensuite déployé dans les entrepôts de Cainiao en Europe et en Amérique du Nord, offrant cette solution éprouvée à un plus grand nombre de clients dans le monde entier.

SOURCE Cainiao

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