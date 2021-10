Cafeyn est officiellement lancé au Québec

Cafeyn s'associe à TELUS, afin de poursuivre l'expansion internationale de son service de « streaming » d'information.

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Cafeyn est une plateforme numérique de « streaming » d'information offrant un accès en illimité à la presse. Avec plus de 200 collaborateurs dans plusieurs villes de cinq pays (dont Montréal), le service poursuit la même mission depuis 2006 : offrir à plus de deux millions d'utilisateurs la possibilité de lire leurs journaux et magazines préférés et de découvrir de nombreux contenus éditoriaux dans une seule application et en plusieurs langues. Après un lancement au mois de mai avec TELUS à l'extérieur de la province, Cafeyn fait un pas de plus vers son ambition de devenir la plateforme incontournable de diffusion de l'information avec son arrivée au Québec et l'ajout de nouveaux titres de presse québécois. A ce titre, Cafeyn s'associe une nouvelle fois à TELUS pour accompagner le lancement de son service au Québec.

Dans le cadre de cette association, TELUS offrira Cafeyn à ses clients par l'entremise de TELUS Privilèges, un programme de récompenses destiné aux clients de l'entreprise. Ceux-ci pourront profiter des avantages de la plateforme de Cafeyn, dont l'accès illimité à des centaines de titres de presse en français et en anglais, accessibles sur tous les appareils via le web et l'application Cafeyn. Les amateurs d'information y trouveront de nombreux titres québécois tels que : L'Actualité, Les Affaires, Les Affaires Plus, Le Soleil, La Tribune, La Voix de L'Est, Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Gestion et la Revue RH. Plusieurs magazines et journaux de premier plan sont également disponibles : Canadian, Geographic, Newsweek, The Guardian, The Observer, Libération, Challenges ou encore Hello!.

« Nous sommes ravis de nous associer à TELUS au Québec et de proposer Cafeyn à ses clients du programme TELUS Privilèges. Ce type de collaboration constitue une étape importante de notre expansion internationale en nous permettant de reproduire les succès rencontrés avec d'autres partenaires télécoms comme O2 au Royaume-Uni ou Bouygues Telecom, SFR en France. Cette entente renforce notre position sur le marché québécois et contribue à accélérer le déploiement de notre service à l'international », explique Ari Assuied, PDG de Cafeyn.

« Les membres de TELUS Privilèges seront aux premières loges de l'actualité grâce à notre nouvelle entente stratégique avec Cafeyn. Notre gamme supérieure de produits et services s'est toujours distinguée dans le marché, en outre grâce à notre vaste sélection d'appareils connectés en santé ainsi qu'à nos solutions évoluées de sécurité, de domotique et de divertissement pour la maison. Grâce à des offres de contenu comme celle de Cafeyn ou de TOU.TV EXTRA, inclus dans le forfait mensuel, ainsi qu'à un service à la clientèle hors pair, nous avons tous les ingrédients pour une recette gagnante. D'ailleurs, nos clients sont les plus fidèles de l'industrie, et nous reconnaissent, trimestre après trimestre, comme l'entreprise de technologies des communications la plus recommandée au Québec », souligne Marie-Christine D'Amours, vice-présidente, Solutions consommateurs et Expérience client de TELUS Québec.

Cafeyn est le premier service de « streaming » d'information en continu à s'être associé à des entreprises de télécommunications en Europe, comme O2 au Royaume-Uni, partenaire de Cafeyn depuis 2019. En France, l'entreprise s'est associée à des acteurs de premier plan comme Bouygues Telecom, Free et SFR et a également élargi son portefeuille de collaborateurs avec des acteurs divers et variés comme des plateformes de télévision payantes comme Canal+ ou des acteurs du « e-commerce » tels que Cdiscount. Ces partenaires ont choisi Cafeyn pour enrichir leur service en leur ajoutant de la valeur, autant pour l'acquisition de clients que pour leurs stratégies de fidélisation.

A propos de Cafeyn

Depuis sa création en 2006, Cafeyn a la volonté de reconnecter les lecteurs aux contenus qui leur correspondent, en s'appuyant sur les dernières technologies. Cafeyn emploie aujourd'hui une équipe de 200 personnes, partageant la même passion des médias et l'ambition de renouveler les modes de consommation de l'information. Forte de son expertise et d'un réseau de partenaires stratégiques, la plateforme Cafeyn propose des milliers de références, accessibles depuis un ordinateur, une tablette et une application mobile. En plus de son offre grand public, Cafeyn est distribuée par de nombreux partenaires tels que l'opérateur telecom O2 au Royaume Uni, ainsi que SFR et Bouygues Telecom, et Canal+ en France. Cafeyn est utilisée par plus de 2 millions d'abonnés en France, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Irlande, aux Caraïbes et à Madagascar et ambitionne d'accélérer son déploiement à l'international ces deux prochaines années.

SOURCE Cafeyn

Renseignements: Contacts presse au Canada : Exponentiel Conseil, Mathieu Lavallée, +1 (514) 947-7628, [email protected]; Contacts presse en Europe : Spark-Agency Paris, David Lasne, 06 10 16 05 48, [email protected]; Margaux Fievet, 06 26 42 76 70, [email protected]

Liens connexes

https://www.cafeyn.co/