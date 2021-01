L'image de Juan Valdez, vieille de 60 ans, continue de symboliser fièrement les producteurs de café colombiens et leur dévouement à produire le meilleur café au monde.

Le personnage de Juan Valdez a été créé en 1960 pour représenter les producteurs de café colombiens et leurs traditions. Le portrait emblématique de Valdez, vêtu de son costume traditionnel - un poncho rayé et un chapeau - et accompagné de son mulet, appelé Conchita, a connu un succès mondial.

Musique qui rehausse le goût de votre café colombien

Croyez-le ou non, le son peut influencer vos papilles gustatives. Et comprendre comment le son peut être utilisé pour influencer l'expérience de dégustation d'une personne a été l'œuvre de vie de Felipe Reinoso, chercheur à l'Universidad de los Andes, l'une des plus grandes universités colombiennes.

Reinoso travaille depuis plus de cinq ans à créer ces expériences sensorielles, auparavant avec des produits comme le chocolat et la bière. Mais le café était son plus récent défi.

En découvrant les différents éléments que les musiciens utilisent pour créer de la musique, comme des gammes de fréquences et différents instruments, Reinoso explique qu'il a pu comprendre comment le cerveau associe chacun de ces éléments à des saveurs, comme l'amertume, la douceur ou l'acidité.

« La façon dont nous écoutons peut influer sur l'expérience des aliments et des boissons. Par conséquent, nous pouvons essayer de comprendre ces associations et de les présenter comme étant cohérentes ou incompatibles. Ce faisant, nous sommes en mesure de créer de la musique que la plupart des gens ont tendance à considérer comme douce ou amère », a-t-il dit.

Pour son plus récent projet, mené par Cafe de Colombia, Reinoso a collaboré pour la première fois avec les producteurs de musique Miguel De Narvaez et Juan Fernando Fonseca à la création de la chanson intitulée : Colombia coffee, Beyond Taste.

« Ensemble, nous avons créé une chanson intégrant des sons naturels et de l'authentique musique colombienne, afin de proposer pour la première fois une expérience de dégustation multisensorielle entièrement colombienne. »

Pour produire une chanson pour le café, les collaborateurs ont mentionné que les notes aiguës sont importantes, car elles évoquent un sentiment de douceur, une caractéristique bien connue du café colombien. Les saveurs amères sont quant à elles représentées par des sons électroniques et à basse fréquence.

Reinoso affirme que le café - un produit délicat et riche en saveur - devrait être synonyme de moment à savourer. Quelque chose, dit-il, se perd dans les milieux urbains bruyants.

Le chercheur a trouvé des moyens d'améliorer l'expérience de ceux qui vivent dans les grandes villes, grâce à l'utilisation d'écouteurs dotés d'un dispositif de contrôle particulier du bruit.

« Nous avons rehaussé cette musique de connaissances scientifiques, et nous avons créé une sorte de voyage sensoriel par la musique. Cela signifie que lorsque les gens goûtent le café colombien, ils ont la possibilité de faire pleinement l'expérience de cette particularité de la musique qui a été créée pour déclencher des sensations sucrées et amères et cette explosion d'arômes propres au café », a-t-il dit.

Le café colombien dans le monde

« Cafe de Colombia » est le nom donné au café arabica 100 % lavé cultivé dans les régions où est cultivé le café en Colombie. C'est aussi la marque que la Fédération des caféiculteurs de Colombie (FNC) a créée pour promouvoir ses cafés dans l'industrie et auprès des consommateurs en tant que produit de grande qualité.

Fondée en 1927, la FNC est un organisme sans but lucratif qui s'est établi comme la plus grande ONG rurale au monde, représentant plus de 540 000 familles colombiennes productrices de café.

« Depuis des décennies, le café colombien est un modèle de qualité dans le monde. Ce que nous cherchons à faire, c'est de mener nos clients au niveau supérieur d'une expérience différente, où d'autres sens sont sollicités, a déclaré Natalia Valencia, directrice marketing de Cafe de Colombia.

C'est pourquoi nous avons décidé de diffuser cette chanson, afin que tous nos consommateurs puissent en profiter et rehausser l'expérience de dégustation du café le plus riche au monde. »

La chanson Beyond Taste peut être téléchargée sur Spotify et YouTube sous le message suivant : « Vous pouvez maintenant savourer le café le plus riche au monde avec les oreilles. »

