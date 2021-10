Caesarstone publie son premier rapport sur les enjeux ESG

Le fabricant mondial de surfaces présente sa vision : celle d'un avenir sûr et vert pour ses employés, ses clients, ses partenaires et la société.

TORONTO, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Caesarstone Ltd., chef de file des surfaces haut de gamme et pionnier des surfaces de quartz, a annoncé aujourd'hui la publication de son premier rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), rédigé conformément aux exigences de la Global Reporting Initiative (GRI), du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

« Chez Caesarstone, nous avons le privilège de faire partie du quotidien de millions de foyers dans le monde, et c'est pourquoi nous sommes résolus à atteindre la durabilité en révolutionnant continuellement nos produits et en rendant nos procédés de production plus écologiques, le tout en assoyant notre chaîne de valeur sur des pratiques environnementales, de santé et de sécurité, explique Yuval Dagim, chef de la direction de Caesarstone Ltd. Nous voulons inspirer un parcours sous le signe de l'entraide et de la créativité tout en célébrant notre devise "La pierre, source de vie". Nous sommes satisfaits de nos réalisations ESG jusqu'à maintenant et heureux d'avoir bâti un cadre qui nous permettra d'atteindre de nouveaux buts ESG et nous aidera à créer un avenir durable pour notre entreprise. Nous croyons que notre succès est directement lié à la manière dont nous prenons soin de nos clients, nos employés, nos collectivités et notre environnement, et nous entendons positionner Caesarstone pour qu'elle produise une valeur optimisée à long terme. »

Ce rapport s'inscrit dans les efforts continus de l'entreprise à agir sur les enjeux environnementaux et sociaux, preuve de sa promesse de créer un avenir plus vert et sûr pour ses employés, ses clients, ses partenaires ainsi que les collectivités où elle œuvre. La stratégie ESG de Caesarstone repose sur quatre grands piliers : des produits durables, une production écoresponsable, la santé et la sécurité, et la responsabilité sociale.

On voit les démarches entreprises pour incarner ces piliers dans plusieurs des initiatives durables et des accomplissements ESG de Caesarstone au Canada :

Produits durables

Caesarstone conçoit des produits écologiques qui durent toute une vie. Tous les produits d'intérieur sont assortis d'une garantie à vie, et ceux d'extérieur, d'une garantie de 10 ans.



Les déchets d'emballage provenant de matériaux bruts de Caesarstone ont connu une baisse de 70 %.



Chaque boîte d'échantillons est faite de carton recyclé.

Production écoresponsable

Caesarstone fait montre d'une utilisation efficace des ressources dans tous ses procédés de production, notamment par une réduction globale de son empreinte carbone, de ses émissions de styrène, de sa consommation d'eau et de sa production de déchets.



Les usines ont réduit de 24 % leur consommation d'eau par dalle depuis cinq ans.



Caesarstone utilise de l'énergie renouvelable, notamment grâce à des chariots élévateurs à fourches électriques et à de la machinerie écoénergétique.



D'ici 2025, l'entreprise entend réduire sa consommation d'énergie de 10 %, sa pollution atmosphérique de 5 % et sa consommation d'eau de 10 % notamment par sa réutilisation.

Santé et sécurité

Par la création d'un milieu de travail sain et la formation de son personnel sur les procédures de travail sécuritaires, l'entreprise a réduit de 72 % le nombre de blessures avec arrêt de travail dans les trois dernières années.



Caesarstone a lancé le programme Master of Stone à l'intention des fabricants en 2019, qui comprend une formation en ligne gratuite sur les enjeux de santé, de sécurité et de compétences professionnelles ainsi que du contenu bonifié pour les directeurs d'usines. Le programme est maintenant offert dans plusieurs pays, notamment le Canada .

« Ce premier rapport mondial, rédigé de notre propre initiative, sur les enjeux ESG est une étape importante pour mettre de l'avant nos efforts à servir nos actionnaires aux États-Unis et ailleurs, affirme Ken Williams, président de Caesarstone en Amérique du Nord. Nous continuerons de faire état de nos progrès par la publication d'autres rapports sur les enjeux ESG. »

Rendez-vous ici pour lire le rapport dans son intégralité.

À propos de Caesarstone

Entreprise axée sur la création de concepts et l'amélioration de modes de vie, Caesarstone place le client au cœur de la conception, la création et la production de ses comptoirs en pierre d'ingénierie haut de gamme pour espaces résidentiels ou commerciaux. Ses produits allient une beauté et une fonctionnalité inégalées grâce à une gamme unique de couleurs, de styles, de textures et de finis employés dans diverses applications de surfaces à la durabilité exceptionnelle. En faisant du service sa priorité, l'entreprise a pu tisser des liens solides avec ses clients dans plus de 50 pays où les collections de Caesarstone sont offertes : Classico, Supernatural, Metropolitan et Outdoor. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.caesarstone.ca/fr .

