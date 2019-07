Cadre stratégique du futur Plan de développement du transport collectif - Une plateforme consultative et des escouades terrain pour animer les consultations citoyennes

La plateforme consultative www.repensonslamobilite.quebec comporte une série de questions sur différents thèmes liés à la mobilité. Elle sera régulièrement mise à jour au cours des prochains mois, afin d'approfondir les aspects abordés. La participation du plus grand nombre permettra de prendre le pouls de la population et d'amorcer la rédaction du projet de plan stratégique de développement. Ce projet de plan sera ensuite soumis pour consultation à l'automne, à la fois sur la plateforme Repensons la mobilité, et en présentiel.

L'ARTM à la rencontre des citoyens cet été

L'ARTM profite de l'été pour aller à la rencontre de la population des 5 secteurs de la région avec des escouades terrain qui interpelleront les citoyens sur les grandes orientations et stratégies concrètes à prioriser pour les décennies à venir, par le biais d'activités ludiques.

Pour connaître les différents arrêts des escouades : www.repensonslamobilite.quebec .

Une démarche en trois temps où les citoyens et la société civile sont au cœur de la réflexion

DÉCOUVRIR : Les plateformes informatives et interactives Parlons mobilité et Parlons tarification ont présenté un portrait global de la mobilité dans la région en vue des consultations publiques. CONTRIBUER : L'ARTM invite maintenant à contribuer à l'élaboration du PSD, à deux occasions :

• en ligne ou en allant à la rencontre des escouades au cours de l'été

• en ligne ou en personne, cet automne AGIR : Dès 2020, le PSD et la refonte tarifaire seront progressivement mis en œuvre.

À propos du Plan stratégique de développement du transport collectif et de la refonte tarifaire

Lors de sa création, l'ARTM s'est vu confier la responsabilité d'élaborer le premier Plan stratégique de développement du transport collectif (PSD) de la région métropolitaine de Montréal et d'établir les tarifs des transports collectifs pour la région.

Le PSD prévoit une vision intégrée, sur une période de 30 ans, du développement des transports collectifs et, plus généralement, de la mobilité des personnes, incluant celles à mobilité réduite. Il indiquera également les équipements, les infrastructures et les services de transport collectif requis dans tous les secteurs de la région. Il sera élaboré en respect des orientations du gouvernement du Québec énoncées dans la Politique de mobilité durable - 2030 et de celles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en matière d'aménagement du territoire et de mobilité des personnes et contribuera à l'atteinte des objectifs et cibles qu'elles fixent.

En parallèle, une démarche de refonte tarifaire est en cours. Elle vise à harmoniser les tarifs, à simplifier la structure de tarification et l'utilisation des services de transport collectif et de transport adapté à l'échelle du territoire. Le nouveau cadre tarifaire sera établi dans un souci d'équité géographique et économique et dans l'optique d'encourager l'utilisation du transport collectif ainsi que la réduction de la congestion et des émissions de gaz à effet de serre.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a notamment le mandat de planifier, financer et organiser les services de transport collectif et de transport adapté sur le territoire de la grande région de Montréal. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services.

Afin de remplir son mandat, l'Autorité s'inspire des meilleures pratiques en vigueur dans les organisations, ici et ailleurs dans le monde. Elle veut faciliter la mobilité des 500 millions d'usagers annuels et l'accès aux services par l'offre d'une expérience de transport collectif simple, intégrée et efficace. Pour ce faire, l'Autorité souhaite regrouper les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

