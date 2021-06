Cadillac Fairview s'engage à « transformer les communautés pour un vibrant avenir »

CF annonce sa raison d'être et publie son rapport annuel sur la responsabilité sociale

TORONTO, le 17 juin 2021 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) a officiellement dévoilé sa raison d'être, « Transformer les communautés pour un vibrant avenir », ce qui coïncide avec la présentation de son Rapport annuel sur la responsabilité sociale, publié aujourd'hui.

Au cours des cinq dernières années, CF, l'une des principales sociétés immobilières en Amérique du Nord, a entrepris un parcours transformationnel pour devenir une marque axée sur une raison d'être et sur l'expérience. CF a d'abord présenté son énoncé de raison d'être à l'interne en 2017 comme principe directeur pour unifier, mobiliser et rassembler ses effectifs. Depuis, toute l'entreprise s'est penchée sur son rôle important de bâtisseur, en créant des occasions qui transforment les communautés.

« Au cours d'une année sans précédent, CF s'est beaucoup fiée à sa raison d'être pour composer avec la pandémie mondiale, a expliqué John Sullivan, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. En 2020 et en 2021, nous avons réexaminé notre rôle d'exploitant d'immeubles de bureaux et de centres commerciaux engagé, d'investisseur mondial, d'employeur solidaire et, surtout, de membre et de leader de communautés. Notre raison d'être étant plus pertinente que jamais, nous avons mis en œuvre une stratégie tournée vers l'avenir afin d'orienter nos priorités en tant qu'organisation responsable et de réaffirmer notre conviction que le lien humain est essentiel au bien-être de la société. »

Dans le cadre de son annonce, CF a publié une vidéo axée sa raison d'être afin de soutenir l'annonce. Dans cette vidéo, CF présente le parcours de sa raison d'être à travers des réalisations emblématiques et innovantes d'hier et d'aujourd'hui, tout en regardant vers un avenir durable.

« Notre raison d'être est notre boussole, et elle constitue un puissant reflet de ce que nous sommes en tant qu'organisation et de notre tradition de bâtisseurs de communautés, a déclaré Jason Anderson, vice-président principal à la marque, au marketing et aux communications, Cadillac Fairview. Nous apprécions davantage la création et l'exploitation d'espaces qui inspirent et rassemblent les gens en toute sécurité. Nous avons tous besoin d'un sentiment d'unité et d'optimisme et, grâce à notre raison d'être, nous nous engageons à créer un avenir plus vibrant dans nos propriétés et dans les communautés que nous soutenons. »

Redéfinir la responsabilité sociale chez CF

Démontrant l'engagement de CF pour un avenir meilleur, le Rapport 2021 sur la responsabilité sociale de l'entreprise décrit l'approche récemment améliorée de CF à l'égard de la responsabilité sociale au moyen de quatre piliers fondamentaux : Nos employés, notre planète, notre communauté et nos partenaires.

Les piliers orienteront les efforts que déploiera CF en tant que société qui collabore avec ses employés, ses clients, ses partenaires d'investissement, les différents paliers gouvernementaux, les communautés et les organismes philanthropiques afin de laisser un impact positif durable dans les villes où elle mène ses activités et investit.

« Notre raison d'être a guidé notre approche renouvelée à l'égard de la responsabilité sociale et nous a permis d'étendre nos efforts pour soutenir des initiatives sociales, culturelles et climatiques essentielles et opportunes, tout en demeurant responsables de nos indices de référence liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous sommes fiers des réalisations que nous avons accomplies aux échelles organisationnelle, régionale et individuelle au cours d'une année incroyablement difficile, et nous sommes impatients de poursuivre notre parcours de responsabilité sociale », a déclaré Inge van den Berg, vice-présidente à la planification stratégique et au risque, Cadillac Fairview.

Guidés par les quatre piliers de la responsabilité sociale de CF, les points saillants du Rapport 2021 sur la responsabilité sociale de l'entreprise comprennent :

Les émissions : CF a réduit ses émissions de 42 % depuis 2008

CF a réduit ses émissions de 42 % depuis 2008 L'énergie : CF a réduit sa consommation d'énergie annuelle de 5,5 %

CF a réduit sa consommation d'énergie annuelle de 5,5 % L'eau : CF a réduit sa consommation d'eau annuelle de 7,2 %

: CF a réduit sa consommation d'eau annuelle de 7,2 % Les déchets : En 2020, 80 % des déchets de CF ont été réacheminés ailleurs qu'à des sites d'enfouissement

En 2020, 80 % des déchets de CF ont été réacheminés ailleurs qu'à des sites d'enfouissement La responsabilité sociale : CF a donné plus de 1,5 million de dollars afin d'apporter un réel changement en 2020

Pour en savoir plus sur le Rapport 2021 sur la responsabilité sociale de Cadillac Fairview, visitez le site: https://www.cadillacfairview.com/fr-CA/responsibility/

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 36 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 69 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

