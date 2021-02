Cadillac Fairview s'associe à ReturnBear pour aider les détaillants à mettre en place un processus de retour plus rapide et efficace

Ce nouveau service réduit la pression de la logistique sur les détaillants et offre aux acheteurs un moyen sécuritaire, accessible et facile de retourner leurs achats en ligne et en magasin.

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Dans l'environnement actuel du commerce de détail, il est de plus en plus important de trouver des solutions créatives et rentables pour accélérer la reprise des activités. Cadillac Fairview (CF) continue de stimuler l'innovation en matière d'expérience client en introduisant de nouveaux services pour les détaillants ayant élargi leurs canaux de vente pendant la pandémie. Dans cette optique, CF est heureuse d'annoncer qu'elle s'est associée à ReturnBear afin d'offrir une meilleure expérience de retour de produits aux Canadiens d'un océan à l'autre. Le service ReturnBear est le premier du genre au Canada et offre la possibilité de retourner les articles de plusieurs détaillants à la fois, soit à un seul endroit de dépôt dans un centre commercial CF, soit expédiés ensemble dans une seule boîte à un centre de traitement ReturnBear.

« CF est ravie de s'associer à ReturnBear afin d'offrir une option de retour accessible et multidétaillants aux consommateurs canadiens, tout en aidant à réduire les coûts associés aux retours pour nos partenaires », a déclaré Sal Iacono, vice-président directeur à l'exploitation de Cadillac Fairview. « Chez CF, nous cherchons toujours à offrir des solutions qui font le pont entre les mondes physique et numérique pour améliorer l'expérience du client et nous sommes ravis de proposer ce service afin d'aider les détaillants établis dans nos propriétés et au-delà ».

Une seule destination pour faciliter les retours pour les consommateurs chez plusieurs détaillants

En raison de la pandémie, les consommateurs canadiens réalisent davantage leur magasinage en ligne. Parallèlement à cette évolution vers le commerce électronique, les marques connaissent une augmentation significative du nombre de retours, car les taux de retour des achats en ligne sont généralement plus élevés que ceux des achats en magasin, ce qui crée des points de tension pour les acheteurs comme pour les détaillants. Selon une récente enquête*, plus de 75 % des acheteurs canadiens préféreraient un point de dépôt unique et multidétaillant, qui offre des remboursements sur place plutôt que de se rendre au bureau de poste pour effectuer des retours individuels. Cette constatation renforce l'importance de faciliter le processus de retour pour maintenir la satisfaction des clients. En proposant des options de retour flexibles, notamment à une adresse unique pour les envois de retour groupés et une solution de guichet unique dans le centre commercial, qui permet aux clients de gagner du temps et de réduire les tracas, les détaillants peuvent offrir à leurs clients une expérience complète qui favorise une fidélité à la marque à un coût moindre.

Dans cette optique, le nouveau partenariat entre CF et ReturnBear offrira aux clients une option pratique dans la façon de retourner les produits achetés chez les détaillants participants. Le service a été lancé avec une option d'envoi par la poste, dans laquelle les clients peuvent combiner les retours des détaillants participants en une seule expédition vers un centre ReturnBear, où les retours sont traités par lots pour le compte des détaillants à un coût inférieur à celui de leurs pratiques actuelles. Plus tard cette année, ReturnBear lancera des points de dépôt dans les centres commerciaux, ce qui évitera aux clients d'avoir à emballer et à expédier les retours et permettra des remboursements plus rapides. La consolidation des retours présente aussi l'avantage de réduire l'empreinte écologique des envois individuels, améliorant ainsi la durabilité du commerce électronique.

Connue pour ses expériences exceptionnelles dans les propriétés et ses améliorations sécuritaires pour lutter contre la propagation de la COVID-19, CF prévoit placer des kiosques ReturnBear dans toutes ses propriétés pour faciliter les retours, tout en aidant les détaillants à réduire leurs coûts de logistique et les difficultés opérationnelles qui y sont associées.

Intelligent et adapté pour les marques, ce nouveau service aide les détaillants à accroître leur efficacité opérationnelle

En cette année sans précédent pour le commerce de détail, CF a développé plusieurs services axés sur des solutions innovantes, sécuritaires et efficaces pour les consommateurs et venant en aide aux détaillants. Cela comprend notamment l'application personnalisée LiVE par CF qui permet la découverte de produits, l'outil de file d'attente virtuelle CF Liste des invités, le portail de commande de nourriture CF Repas et maintenant, un service de retour simplifié avec ReturnBear.

« Nous avons constaté un besoin sur le marché canadien de la part des détaillants et des marques de produits de consommation directe de réduire la pression générée par les retours, tout en améliorant les opérations de logistique », a déclaré Luke Chamberlin, directeur général de ReturnBear. « Notre partenariat avec CF offre une occasion unique d'offrir ce service aux détaillants des centres commerciaux, ainsi qu'aux marques de commerce électronique installées sur la plateforme Shopify grâce à notre module gratuit ».

Avec ReturnBear, les détaillants peuvent :

Exécuter leurs politiques de retour en accord avec les pratiques existantes en magasin et en ligne

Accéder à l'analyse des retours pour les aider à identifier les tendances et les possibilités d'amélioration

Réduire les coûts d'expédition en recevant la marchandise revendable par lots qui sont renvoyés aux magasins ou aux centres de distribution

Fournir aux clients des remboursements plus rapides et un processus facile qui les encouragent à revenir

En savoir plus :

Pour une durée limitée, ReturnBear offre aux détaillants la possibilité de tester le service de retour à un tarif réduit -- contactez [email protected] pour plus d'informations. Les commerçants de la plateforme Shopify peuvent installer l'application d'analyse des retours gratuite au : ReturnBear/Shopify-app

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à plus de 30 milliards de dollars, compte plus de 35 millions de pieds carrés de superficie locative dans 69 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de ReturnBear

ReturnBear Inc rend les retours de marchandises agréables pour les consommateurs et plus efficaces pour les détaillants. ReturnBear réduit la complexité pour votre personnel de première ligne en gérant de manière optimale les inventaires de retour afin que les marchandises non désirées ne soient pas bloquées dans vos magasins et exploite les points de dépôt pour favoriser des retours plus pratiques pour le commerce électronique.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Contact CF, Anna Ng, [email protected]; Contact North, Jessica Spremo, [email protected]; Contact ReturnBear, Luke Chamberlin, [email protected]