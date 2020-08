Cadillac Fairview renforce son engagement à stimuler la reprise du commerce de détail au Canada en s'associant au mouvement Soutenons l'achat local avec RBC

Ensemble, les entreprises espèrent favoriser la relance économique en mettant l'accent sur l'achat local et en offrant jusqu'à 500 000 $ en prix

TORONTO, le 17 août 2020 /CNW/ - Déterminée à contribuer à la reprise de la vente au détail, Cadillac Fairview (CF) est fière de participer au mouvement Soutenons l'achat local MC, une initiative pancanadienne lancée par la RBC en partenariat avec plus de 60 entreprises et organisations pour inciter la population canadienne à soutenir les entreprises locales. Le programme, qui sera notamment en vedette à l'occasion de la fin de semaine Soutenons l'achat local, du vendredi 28 août au dimanche 30 août 2020, veut encourager les Canadiens à appuyer les commerces et les restaurants de leur localité et donner un coup de pouce à l'économie. Afin de mobiliser les consommateurs canadiens, CF leur offre la chance de gagner l'un des 50 prix de 5 000 $*, pour un total de 250 000 $ qui sera injecté dans le commerce de détail. Cette mesure, qui s'ajoute au 250 000 $ en prix à gagner pour magasiner et manger dans les commerces locaux pendant la fin de semaine Soutenons l'achat local, profitera autant aux clients qu'aux entreprises locales pour stimuler les dépenses dans ce secteur vital.

« Qu'il s'agisse de créateurs et de commerçants locaux ou de marques nationales, petites et grandes, il est essentiel de continuer à favoriser les relations et à établir des liens significatifs entre les marques et les clients à l'échelle de notre portefeuille national de centres commerciaux, a déclaré Jose Ribau, vice-président directeur à la stratégie numérique et à l'innovation de Cadillac Fairview. Le mouvement Soutenons l'achat local arrive à un moment critique où les entreprises locales ont besoin de notre soutien. Nous sommes fiers de collaborer avec RBC pour étendre notre engagement et trouver de nouvelles occasions d'accélérer la reprise des affaires. »

L'achat local aide les petites entreprises et les grands détaillants du pays à prospérer

CF invite les Canadiens à agir et à faire connaître le mouvement Soutenons l'achat local, et du même coup, à devenir admissibles à gagner des prix de magasinage, en faisant ce qui suit :

Télécharger l'application LiVE par CF (offerte pour les appareils iOS et Android ) et rechercher la vignette du concours à la page d'accueil;

et ) et rechercher la vignette du concours à la page d'accueil; Suivre leur propriété CF préférée sur Instagram et partager une photo d'eux en train d'y magasiner, en mentionnant leur propriété CF locale et le mot-clic #SoutenirLeLocal.

« Le mouvement Soutenons l'achat local a pour but de réunir les entreprises canadiennes afin de mobiliser les appuis aux petits commerces locaux de notre communauté, a indiqué Mike Dobbins, chef de la stratégie et de l'expansion, Banque Royale du Canada. Nous sommes reconnaissants de travailler avec un partenaire aussi formidable que CF, qui partage notre passion et notre dévouement pour soutenir les entreprises locales pendant leurs efforts de réouverture. Notre collaboration est un excellent moyen de montrer ce qui peut être fait lorsque nous nous réunissons sous une même voix et un même objectif. »

Trouver l'inspiration au cœur de Toronto

Dans le cadre de cette expérience, les clients de CF Toronto Eaton Centre sont invités à se rendre au mur d'inspiration spécial de 40 pieds, les 28 et 29 août, de 11 h à 19 h. Conçu en partenariat avec l'artiste locale Meaghan Claire Kehoe , le mur vise à illustrer ce que ça signifie de soutenir les entreprises locales. L'installation, qui présentera des messages positifs et inspirants des Torontois, sera située au niveau 1, vers l'extrémité sud de la propriété. Pour en savoir plus, visitez le site CF Toronto Eaton Centre .

* Le règlement complet du concours se trouve au CF Shops

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique. Le portefeuille canadien, évalué à plus de 31 milliards de dollars, compte 35 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

À propos de Ravel par CF

Ravel par CF est la plateforme d'innovation numérique de Cadillac Fairview et concentre ses efforts en vue d'éliminer les irritants de l'expérience de magasinage dans les commerces de détail, afin d'exploiter tout le potentiel de l'espace physique et de l'expérience client dans certains des actifs immobiliers commerciaux les plus importants du monde. Pour plus de renseignements et pour savoir comment faire participer votre marque : https://www.ravelbycf.com/ .

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dont la poursuite de l'excellence est guidée par une raison d'être et des principes bien définis. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde selon la capitalisation boursière. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com. ‎

Nous sommes fiers de soutenir un éventail d'initiatives communautaires grâce à des dons, des investissements communautaires et des activités de bénévolat pour les employés. Consultez le rbc.com/community-social-impact .

