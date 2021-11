Trois vidéos accrocheuses mettent l'accent sur la patience, la gentillesse et la compassion pour assurer un magasinage des Fêtes agréable et sécuritaire

TORONTO, le 24 nov. 2021 /CNW/ - La période des Fêtes est arrivée, et Cadillac Fairview (CF) démontre une fois de plus son engagement à assurer la sécurité et la santé des clients en lançant une toute nouvelle série de vidéos d'intérêt public.

La campagne de cette année encourage les clients à faire preuve de patience, de gentillesse et de compassion. Une série de vidéos numériques rappelle que la courtoisie et la bienveillance peuvent rendre l'expérience de magasinage des Fêtes agréable pour tous.

« Nous sommes ravis de lancer une autre campagne de messages d'intérêt public visant à aider nos visiteurs à redécouvrir l'esprit des Fêtes dans nos 18 centres commerciaux partout au pays. Le temps des Fêtes est un moment magique, et ce petit coup de pouce contribuera à faire en sorte qu'il soit plus joyeux que jamais, si nous faisons preuve de gentillesse les uns envers les autres et que nous veillons à la sécurité de tous », a déclaré Andrea Nickel, directrice à l'expérience client et aux communications marketing, Cadillac Fairview.

La campagne de messages d'intérêt public sera diffusée sur les médias sociaux, en français et en anglais. Les trois vidéos peuvent être visionnées https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday-PSA.

Protéger la communauté par des mesures de santé et de sécurité accrues

CF a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité, y compris la distanciation physique, la gestion de la circulation, l'utilisation d'équipements de protection individuelle et le nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées. Parmi les autres mesures, mentionnons l'ajout de signalisations sur la propriété et d'autocollants de sol indiquant le sens de la circulation ainsi que les Outils d'orientation numérique sur l'application mobile, LiVE par CF.

De plus, des postes de désinfection des mains faciles à localiser dans tous les immeubles garantissent que les clients, les détaillants et les employés sont bien protégés dans les propriétés de CF.

CF la carte SHOPPING! devient numérique

CF suit l'évolution constante du marché de la vente au détail et continue d'adopter des technologies novatrices et des offres à la fine pointe de la technologie pour répondre aux attentes des clients. Plus tôt ce mois-ci, l'organisation a présenté la CF carte SHOPPING! MastercardMD qui offre aux acheteurs un moyen plus pratique et plus facile de faire des cadeaux et des paiements sans contact au moyen de leurs appareils mobiles dans les centres commerciaux CF.

Programmation des Fêtes

Pour en savoir plus sur les heures d'ouverture du temps des Fêtes des centres commerciaux CF, les expériences et les services, ainsi que pour vous inscrire à des événements et obtenir des renseignements sur les billets, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 69 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

Renseignements: Anna Ng, Cadillac Fairview, [email protected], 416 598-8246; Chelsea Smyth, North Strategic, [email protected], 403-616-4956