Cadillac Fairview illumine le temps des Fêtes à l'aide d'une cérémonie d'illumination du sapin de Noël CF Carrefour Laval le 18 novembre

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Cadillac Fairview (CF) inaugure la période des Fêtes avec une célébration spéciale d'illumination du sapin de Noël à CF Carrefour Laval le vendredi 18 novembre à 17 h 30. Les membres de la collectivité sont invités à prendre part aux festivités animées par la maître de cérémonie locale Julie St-Pierre qui comprennent différents numéros, un invité spécial, de la musique et des divertissements. La soirée se terminera avec la grande finale : le compte à rebours suivi de l'illumination du sapin.

L'illumination du sapin de Noël fait partie des traditions des Fêtes inspirantes du centre commercial, qui comprennent des expositions et un décor des Fêtes vibrants, des visites du père Noël et des prestations musicales des Fêtes de CF d'artistes communautaires trois fois par semaine tout au long de la saison.

Pour en savoir plus, consultez le https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday

Quoi : Cérémonie d'illumination du sapin de CF Carrefour Laval



Qui : CF Carrefour Laval, Julie St-Pierre, DJ Ian Jackman et autres invités de marque



Quand : 18 novembre 2022

17 h 30



Où : CF Carrefour Laval



3035, boul. le Carrefour



Laval (Québec) H7T 1C8









Dans le jardin, près des entrées 3 et 4

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 42 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des communautés avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage à cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

