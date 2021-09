Cadillac Fairview et HqO annoncent un partenariat et un plan de mise en œuvre national pour la plateforme CF Concierge

Un partenariat technologique novateur qui offre des expériences de travail de calibre mondial aux locataires de bureaux et autres occupants des immeubles de Cadillac Fairview

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF), une société qui a des visées internationales et qui exploite et développe des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier plan au Canada, est heureuse d'annoncer son partenariat avec HqO, qui propose un système d'exploitation de pointe de l'expérience locataire de bout en bout pour les immeubles de bureaux. Aujourd'hui, Cadillac Fairview (CF) est ravie d'annoncer le lancement de la plateforme CF Concierge, une application mobile conçue pour offrir aux occupants d'un immeuble une expérience de travail améliorée en donnant accès à des commodités et à des services numériques dans les complexes des immeubles de bureaux faisant partie du portefeuille canadien de CF.

Plus tôt cette année, Cadillac Fairview a présenté la plateforme dans deux de ses principaux complexes d'immeubles de bureaux au Canada, soit au CF Toronto Eaton Centre à Toronto, en Ontario, et au CF Pacific Centre à Vancouver, en Colombie-Britannique, et elle prévoit déployer l'application dans 30 immeubles de bureaux CF partout au pays.

« Chez Cadillac Fairview, nous sommes déterminés à offrir un service exceptionnel. C'est pourquoi nous sommes ravis de lancer la plateforme CF Concierge, qui offre à nos clients d'immeubles de bureaux une expérience de travail harmonieuse en leur offrant des espaces novateurs avec des commodités numériques, a déclaré Karen Jalon, vice-présidente à la durabilité, à l'énergie et aux technologies intelligentes chez Cadillac Fairview. Alors que nous continuons d'accueillir nos clients d'immeubles de bureaux et leurs employés, nous sommes heureux d'offrir un avenir tourné vers la technologie à notre communauté d'occupants afin de favoriser un environnement harmonieux et de compléter l'expérience moderne en milieu de travail. »

La plateforme CF Concierge offrira plusieurs caractéristiques clés aux clients des immeubles de bureaux CF participants, notamment :

Accès à la clé mobile : les utilisateurs peuvent accéder à l'immeuble et à l'espace de bureaux directement à partir d'un appareil mobile, à l'aide de l'application.

les utilisateurs peuvent accéder à l'immeuble et à l'espace de bureaux directement à partir d'un appareil mobile, à l'aide de l'application. Demandes de service : les utilisateurs peuvent signaler les problèmes d'entretien et transmettre les demandes au Centre de service national de Cadillac Fairview, CF CONNECTÉ, ouvert en tout temps.

les utilisateurs peuvent signaler les problèmes d'entretien et transmettre les demandes au Centre de service national de Cadillac Fairview, CF CONNECTÉ, ouvert en tout temps. Communauté : les utilisateurs peuvent rester informés grâce à des renseignements en temps réel et répondre aux invitations pour les événements locaux organisés dans les immeubles de Cadillac Fairview.

les utilisateurs peuvent rester informés grâce à des renseignements en temps réel et répondre aux invitations pour les événements locaux organisés dans les immeubles de Cadillac Fairview. Commander des repas et des boissons : les utilisateurs peuvent commander des repas auprès des entreprises de restauration environnantes par l'entremise de CF Repas.

les utilisateurs peuvent commander des repas auprès des entreprises de restauration environnantes par l'entremise de CF Repas. Offres et services : les utilisateurs peuvent voir les offres spéciales exclusives aux occupants des immeubles de Cadillac Fairview.

les utilisateurs peuvent voir les offres spéciales exclusives aux occupants des immeubles de Cadillac Fairview. Gestionnaire de capacité des immeubles : les utilisateurs peuvent gérer facilement le nombre d'employés qui viennent au bureau, et ainsi permettre un retour au travail en toute sécurité.

les utilisateurs peuvent gérer facilement le nombre d'employés qui viennent au bureau, et ainsi permettre un retour au travail en toute sécurité. Info sur le transport en commun : les utilisateurs peuvent obtenir facilement et en toute confiance des renseignements sur le transport en commun en temps réel.

« Notre travail avec Cadillac Fairview témoigne de leur esprit d'innovation et de leur leadership en matière d'expérience locataire, affirme Mark Rosenthal, chef de l'exploitation à HqO. Avec le retour au bureau et même au-delà, notre partenariat avec Cadillac Fairview et le développement de la plateforme CF Concierge constitue un archétype convaincant de la façon dont le milieu de travail peut intégrer la technologie et améliorer les immeubles et les communautés environnantes. Alors que nous continuons d'étendre notre portée au Canada et dans d'autres pays, notre travail avec Cadillac Fairview contribuera à mieux définir nos produits et nos services afin de mieux servir nos clients et la main-d'œuvre moderne. »

La plateforme CF Concierge mettra en valeur le dévouement de Cadillac Fairview à l'égard de la navigation, de la sécurité et du bien-être de ses employés et de ses propriétés au moment où le marché s'attaque aux effets de la pandémie de COVID-19.

La plateforme CF Concierge peut être téléchargée à partir des boutiques App Store et Google Play. Pour en savoir plus sur Cadillac Fairview, visitez cadillacfairview.com. Pour en savoir plus sur HqO, consultez hqo.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des communautés À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

À propos de HqO

Les plus grandes sociétés immobilières commerciales du monde comptent sur HqO pour offrir une expérience locataire à la fine pointe de la technologie dans leurs propriétés. Présente dans plus de 150 millions de pieds carrés dans 8 pays, HqO est connue pour sa plateforme d'expérience locataire qui comprend une application pour les locataires, une suite d'applications d'analyse et un marché pour les partenaires, des applications qui ont été primées. Les solutions placent directement entre les mains des locataires les expériences et le sentiment d'appartenance liés à la communauté, tout en aidant les propriétaires fonciers à découvrir des idées originales et à prendre des mesures éclairées pour différencier leurs actifs. Pour en savoir plus, visitez www.hqo.com et communiquez avec nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Relations avec les médias: Anna Ng, Cadillac Fairview, 416 598-8246, [email protected]; Jessica Spremo, North Strategic au nom de Cadillac Fairview, 416 312-0587, [email protected]; Kristin Concannon, HqO, 833 225-5476, [email protected]