Cadillac Fairview et Équipe Canada célébreront le retour des athlètes le 12 août au CF Carrefour Laval

L'événement comprendra une performance spéciale de la talentueuse chanteuse Roxane Bruneau, connue pour ses paroles optimistes et inspirantes, qui interprétera ses plus grands succès dans le cadre des festivités. Cet événement complète la campagne estivale des Jeux olympiques de Tokyo 2020 de CF , qui comprend une série de vidéos d'athlètes inspirantes et des expériences sur place dans les 18 centres commerciaux CF.

Les billets seront offerts en ligne à compter du mardi 3 août et les places seront limitées à 120 voitures. Pour obtenir des billets, les clients sont invités à visiter https://www.eventbrite.ca/e/billets-celebration-du-retour-dequipe-canada-a-cf-carrefour-laval-164535659587. Les partisans peuvent également regarder l'événement avec des athlètes d'Équipe Canada sur YouTube Live pour manifester leur soutien et célébrer de la maison.

« Nous sommes extrêmement fiers d'Équipe Canada, et plus particulièrement de nos huit athlètes talentueuses, pour leurs efforts à Tokyo, a déclaré Tina Da Costa, directrice générale du CF Carrefour Laval. L'événement Célébration du retour d'Équipe Canada est notre façon de rallier notre communauté et nos partisans enthousiastes pour montrer notre fierté collective et notre appui à leur résilience et à leur détermination malgré une année difficile, et pour célébrer ce qu'ils ont accompli cet été aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. »

« Nos athlètes ont accompli des choses extraordinaires à Tokyo cet été, et nous savons que les Canadiens veulent les célébrer à leur retour, a déclaré Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien. Comme les partisans d'Équipe Canada n'ont pas été en mesure de se rendre à Tokyo, nous sommes très heureux que nos partenaires chez Cadillac Fairview se mobilisent pour leur offrir la chance de se rassembler en toute sécurité et d'encourager nos athlètes en personne et en ligne. »

Qui : Cadillac Fairview, athlètes actuels et athlètes émérites d'Équipe Canada, Jennifer Abel, athlète d'Équipe Canada commanditée par CF, et Roxane Bruneau, artiste.



Quoi : Cadillac Fairview organise une célébration extérieure en voiture soulignant le retour d'Équipe Canada et mettant en vedette des athlètes ainsi que la chanteuse Roxane Bruneau. Des collations Oreo et Ritz seront offertes à chaque invité, gracieuseté de Mondelez, partenaire du COC.



Où : CF Carrefour Laval

3003, boul. L. Carrefour

Laval (Québec)

H7T 1C7



Quand : Jeudi 12 août 2021

De 19 h à 22 h (ouverture des portes à 18 h)



Comment : Vous devez vous procurer des billets pour assister à l'événement. Une diffusion en direct animée par des athlètes d'Équipe Canada sera accessible sur YouTube Live afin que les Canadiens d'un océan à l'autre puissent prendre part aux festivités.

Renseignements sur l'entrée :

Les billets sont en vente au coût de 15 $ et sont requis pour chaque véhicule. Une preuve d'achat (billet/confirmation par courriel) est requise pour entrer dans le stationnement selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les invités auront accès aux toilettes de la propriété. Des toilettes seront aménagées pour les clients, dont une toilette facile d'accès. Les invités doivent se tenir à deux mètres les uns des autres pour respecter les exigences de distanciation physique pendant qu'ils attendent en ligne, et le port du masque ou du couvre-visage sera exigé dans les salles de toilettes du site.

Des collations Oreo et Ritz seront offertes à chaque invité, gracieuseté de Mondelez, partenaire du COC.

Des masques et des couvre-visages sont requis quand la distanciation physique n'est pas possible.

Selon les lignes directrices provinciales, chaque véhicule doit être limitvéhicule doit être limité à moins de 10 personnes (d'un même ménage).

Tous les véhicules seront placés à au moins deux mètres les uns des autres.

Les animaux de compagnie ne sont pas permis.

L'alcool est interdit.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

Le Comité olympique canadien veille au succès de l'équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

