Cadillac Fairview et des vedettes canadiennes de la musique collaborent pour faire vivre des moments des Fêtes inoubliables

Les expériences nouvelles et appréciées du temps des Fêtes, y compris les visites au père Noël, les Parcours givrés, les illuminations de sapins et les événements musicaux, sauront répandre la joie des Fêtes et le bonheur dans les propriétés CF partout au pays.

TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Les collectivités et les familles de partout dans ce merveilleux pays commencent à se préparer pour le temps des Fêtes. Elles se préparent pour leurs traditions, en planifient de nouvelles, et sont emballées à l'idée des souvenirs qu'elles s'apprêtent à créer. Cadillac Fairview (CF) se prépare également pour le temps des Fêtes dans ses 18 centres commerciaux grâce aux photos tant adorées avec le père Noël, une nouvelle programmation musicale réunissant des célébrités, des décorations du temps des Fêtes époustouflantes, et bien plus encore!

« Cette année, nous avons tout fait pour veiller à ce que la saison des Fêtes chez CF soit remplie de magie et d'expériences extraordinaires, affirme Andrea Nickel, directrice principale de l'expérience et de l'engagement chez Cadillac Fairview. Pour bon nombre de Canadiens, les propriétés de CF ne sont pas que des endroits où les traditions qu'ils aiment tant reviennent chaque année; c'est aussi là où ils se réunissent et célèbrent avec les autres membres de leur collectivité. Cette saison, nous sommes heureux d'ajouter d'excellents artistes canadiens de la scène musicale à notre programmation. »

Conformément à la tradition : Le père Noël sera de passage chez CF!

À compter de demain (le 3 novembre), les invités pourront effectuer des réservations afin de rendre visite au père Noël et de prendre des photos avec lui, et vivre ainsi des expériences traditionnelles et sensorielles (organisées spécialement pour les personnes atteintes d'autisme et les membres de leur famille en collaboration avec Autism Speaks Canada dans les propriétés participantes), du 19 novembre au 24 décembre.

Afin de partager la joie du temps des Fêtes avec les personnes dans le besoin, nous remettrons le produit de chaque billet de 10 $ à des organismes de bienfaisance locaux dans le cadre des efforts philanthropiques des Fêtes de CF.

De talentueux artistes canadiens de la scène musicale nous feront vibrer durant la période des Fêtes

Le 17 novembre, à CF Toronto Eaton Centre, les musiciens invités Raine Maida et Chantal Kreviazuk et Choir! Choir! Choir! donneront le coup d'envoi à la période des Fêtes et lanceront le programme unique en son genre du centre commercial intitulé Merry Merry Music. L'invité d'honneur de ce spectacle inoubliable animé par Kardinal Offishall sera le père Noël en personne. Il vous offrira une expérience captivante (qui sera révélée le soir même) que seul ce bonhomme est capable d'offrir.

Le programme Merry Merry Music se déroulera du 17 novembre au 24 décembre. Durant la période des Fêtes, les invités seront divertis par des artistes locaux et des numéros de célébrités que tout le monde connaît. Bien que la programmation variera d'une semaine à l'autre, les clients de CF Toronto Eaton Centre entendront divers artistes jouant différents genres de musique afin de mettre en valeur le talent local de la collectivité. Des artistes à la culture et au parcours musical variés se réuniront quatre fois par semaine.

Dans le cadre de notre offre de prestations musicales, des prestations supplémentaires auront lieu dans certaines de nos propriétés trois jours par semaine durant la saison des Fêtes. Les renseignements sur les artistes et le calendrier des prestations pour les deux programmes seront disponibles sous peu.

Éclairer la nuit : Des expériences d'illumination de sapin sur place

Le 18 novembre, six propriétés CF, soit CF Market Mall, CF Markville, CF Sherway Gardens, CF Lime Ridge, CF Fairview Park et CF Carrefour Laval, prendront part à des cérémonies d'illumination de sapin de Noël pour inaugurer la saison des Fêtes. Dans le cadre de chaque célébration, animée par un maître de cérémonie local, seront présentés différents numéros et un invité spécial, et il y aura de la musique et des divertissements. La soirée se terminera avec la grande finale : le compte à rebours suivi de l'illumination du sapin. Pour en savoir plus, consultez les sites Web des centres commerciaux.

Magasinez le look (et les cadeaux) : Soyez inspiré en cette période des Fêtes

En collaboration avec le styliste canadien Peter Papapetrou, CF a conçu un tout nouveau carnet de mode en ligne qui présente les tendances des Fêtes, ainsi que des idées cadeaux inspirantes pour les hommes, les femmes et les enfants offertes par les détaillants de CF. Pour découvrir les meilleures trouvailles du temps des Fêtes et pour vous laisser inspirer, visitez le site Web Magasinez le look le 30 novembre.

Que la partie commence : Retour des Parcours givrés, une expérience extérieure de CF

Après leur première apparition en 2020, la troisième édition annuelle des Parcours givrés transformera une fois de plus les stationnements extérieurs en aires de jeux sécuritaires pour les familles dans cinq propriétés CF. L'expérience interactive combine deux sports canadiens populaires : les invités se voient remettre un bâton de hockey et une rondelle plutôt qu'un bâton de golf et une balle, puis suivent un parcours de mini-golf de neuf trous sur glace artificielle. Les invités peuvent réserver des places dans les centres commerciaux suivants entre novembre 2022 et janvier 2023 : CF Chinook Centre (du 17 au 21 novembre), CF Polo Park (du 27 novembre au 1er décembre), CF Fairview Pointe Claire (du 10 au 15 décembre), CF Markville (du 21 au 28 décembre) et CF Sherway Gardens (du 2 au 8 janvier). Les billets coûtent 5 $ par partie et les profits seront versés à des organismes de bienfaisance locaux. Vous trouverez de plus amples renseignements ici .

Vivez ces expériences à votre convenance : Heures d'ouverture prolongées et offres saisonnières pendant les Fêtes

CF offre un accès pratique à une gamme de services, de produits et d'expériences dans ses 18 centres commerciaux, y compris ce qui suit :

Des heures d'ouverture prolongées du temps des Fêtes dans les centres commerciaux CF qui commencent le 22 novembre. Les heures d'ouverture du temps des Fêtes sont indiquées par propriété sur le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA.

dans les centres commerciaux CF qui commencent le 22 novembre. Les heures d'ouverture du temps des Fêtes sont indiquées par propriété sur le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA. La carte-cadeau CF la carte SHOPPING! , qui est le cadeau parfait pour toutes les personnes sur votre liste, puisqu'elle est échangeable auprès de centaines de détaillants dans nos centres commerciaux.

, qui est le cadeau parfait pour toutes les personnes sur votre liste, puisqu'elle est échangeable auprès de centaines de détaillants dans nos centres commerciaux. Des décorations emblématiques du temps des Fêtes, qui transformeront les propriétés CF le 12 novembre en ajoutant un peu de magie dans l'air grâce à des lumières de Noël, de beaux ornements et de magnifiques sculptures surdimensionnées. C'est l'occasion idéale pour les invités de profiter de l'esprit des Fêtes et de le saisir.

Pour en savoir plus sur les heures d'ouverture du temps des Fêtes des centres commerciaux CF, les expériences et les services, ainsi que pour s'inscrire à des événements et obtenir des renseignements sur les billets, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday .

