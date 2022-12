Immeuble de 288 logements relié à CF Rideau Centre

OTTAWA, ON , le 5 déc. 2022 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) est heureuse d'annoncer le début de la construction d'un immeuble locatif de 288 logements relié à CF Rideau Centre, le plus grand centre commercial d'Ottawa et également le plus achalandé.



Les résidences Rideau Registry, une propriété exclusive de CF, représentent le premier investissement majeur de l'entreprise dans un développement locatif résidentiel au Canada. Les travaux débuteront cet automne, et l'annonce d'aujourd'hui reflète la stratégie d'expansion et de diversification du portefeuille immobilier canadien de CF grâce à la densification de ses actifs à vocation mixte existants.

Cadillac Fairview entreprend la construction de son premier projet de logements locatifs - Immeuble de 288 logements relié à CF Rideau Centre (Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée) Cadillac Fairview entreprend la construction de son premier projet de logements locatifs - Immeuble de 288 logements relié à CF Rideau Centre (Groupe CNW/Corporation Cadillac Fairview limitée)

En plus des appartements locatifs soigneusement conçus et des installations de grande envergure, le projet comprendra la transformation du Bureau d'enregistrement historique de la ville d'Ottawa en un café bistro moderne, d'importantes améliorations au domaine public et une entrée améliorée pour le centre commercial. L'édifice sera relié harmonieusement à CF Rideau Centre. Il offrira donc un accès sans pareil aux boutiques, aux restaurants et aux divertissements, ainsi qu'un accès direct à plusieurs options de transport en commun de la ville, dont l'O-Train.

« Les résidences Rideau Registry offriront un produit locatif unique qui se distinguera comme étant l'adresse la plus prisée d'Ottawa, grâce à une conception et à des configurations novatrices, à de vastes commodités et à une gestion professionnelle », a déclaré Wayne Barwise, vice-président directeur au développement, Cadillac Fairview. « Ce qui est tout aussi important, c'est que nous sommes fiers de continuer à contribuer à la création d'une communauté vibrante et connectée au centre-ville d'Ottawa. »

La mise en place des logements locatifs à CF Rideau Centre est la prochaine phase d'un ambitieux programme de réaménagement qui a commencé il y a sept ans, lorsque CF a investi 360 millions de dollars pour transformer et revitaliser la propriété, notamment grâce à un agrandissement sur quatre niveaux, à une nouvelle aire de restauration et à un réaménagement complet, y compris une gamme d'améliorations et de mises à niveau, de nouvelles installations d'art public et une passerelle pour piétons reconstruite sur la rue Rideau.

Le réaménagement a également introduit une nouvelle aile qui comprenait le bâtiment historique Ogilvy. De même, la préservation et l'intégration du Bureau d'enregistrement historique dans les nouvelles résidences représentent une excellente occasion de célébrer ce bâtiment historique en le présentant comme une partie importante du projet résidentiel.

« CF est heureuse que le Bureau d'enregistrement historique ait une nouvelle vie et une nouvelle vocation en tant qu'installation importante au sein des résidences Rideau Registry », a ajouté M. Barwise. « Nous sommes fiers d'avoir intégré le Bureau d'enregistrement historique dans la conception du nouvel immeuble de logements, en intégrant de façon réfléchie ce joyau historique à une architecture de pointe pour créer un magnifique nouvel édifice qui deviendra certainement un élément vedette de la ligne d'horizon d'Ottawa. »

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 42 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie. À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil.

Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre. CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les communautés au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir.

Apprenez-en davantage au www.cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée