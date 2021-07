Cadillac Fairview, domicile officiel d'Équipe Canada, répand l'esprit des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en proposant des expériences rassembleuses empreintes d'espoir et d'optimisme

CF s'associe à huit athlètes d'Équipe Canada qui viseront l'or aux Jeux

TORONTO, le 6 juill. 2021 /CNW/ - En tant que domicile officiel d'Équipe Canada, Cadillac Fairview (CF) est fière de lancer une campagne communautaire axée sur les athlètes pour unir le pays et amener l'esprit des Jeux olympiques de Tokyo 2020 au cœur des quartiers canadiens.

Pour célébrer les Jeux, CF offrira des expériences enrichissantes dans ses 18 centres commerciaux, le tout dans le respect des mesures de santé publique locales, et partagera des messages de motivation provenant de communautés de tout le pays pour encourager Équipe Canada. Mettant de l'avant la force, l'espoir et la détermination qui caractérisent l'esprit olympique, CF lancera également une série de vidéos présentant huit athlètes féminines talentueuses d'Équipe Canada qui représentent sept sports différents et qui incarnent ces valeurs.

« Cet été marque un tournant pour les Canadiens alors que nous nous préparons à nous réunir entre amis ou en famille en toute sécurité et à reprendre la vie que nous avons connue avant la pandémie. En tant que domicile officiel d'Équipe Canada, nous canalisons la force de l'esprit olympique pour rassembler les Canadiens et créer un sentiment d'optimisme, d'espoir et d'unité pour célébrer les meilleurs athlètes du pays », déclare Craig Flannagan, vice-président au marketing, Cadillac Fairview. « Ensemble, avec l'aide des Canadiens d'un océan à l'autre, nous sommes impatients de montrer notre fierté et notre appui indéfectible à Équipe Canada. »

En 2017, CF et le Comité olympique canadien (COC) ont annoncé un partenariat de 11 ans visant à faire croître et à appuyer le mouvement olympique partout au pays. Le rôle de domicile officiel d'Équipe Canada de CF renforce la volonté constante de l'entreprise de promouvoir des propriétés prestigieuses et vibrantes et d'offrir des expériences uniques et haut de gamme qui transforment positivement les communautés canadiennes. À l'approche des Jeux olympiques de Tokyo 2020, CF et le COC tireront parti de l'énergie et de l'enthousiasme renouvelés qui règnent partout au pays pour activer des expériences mémorables pour les consommateurs dans l'ensemble des centres commerciaux de CF.

« Le sport a le pouvoir d'unifier les Canadiens, peu importe où ils vivent. Même si la compétition et l'ambiance risquent d'être différentes cette année, les partisans pourront tout de même se rassembler dans le centre commercial CF de leur région pour encourager Équipe Canada », assure David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. « Grâce à notre partenariat à long terme avec CF, nous avons établi un véritable port d'attache où les Canadiens peuvent fièrement manifester leur appui aux athlètes avant, pendant et après les Jeux. »

CF s'associe à une série d'athlètes féminines d'Équipe Canada

Cette année, CF est fière de commanditer huit athlètes féminines talentueuses d'Équipe Canada représentant sept sports dans l'ensemble du pays. Afin d'encourager les générations futures à réaliser leurs rêves, CF propose une série de vidéos, disponible au https://shops.cadillacfairview.com/home-of-team-canada, présentant ces huit athlètes et soulignant leur engagement envers leur sport, ainsi que leur parcours unique marqué par la persévérance, la force et un enthousiasme pour les Jeux.

Les Canadiens en apprendront davantage sur les athlètes d'Équipe Canada commanditées par CF :



« Nous sommes honorés de soutenir ces athlètes féminines de haut niveau et de les aider à partager leur histoire, car chacune d'elles est un véritable modèle d'optimisme, de résilience et de détermination », déclare Andrea Nickel, directrice à l'expérience client et aux communications marketing chez Cadillac Fairview. « Alors que les athlètes d'Équipe Canada entament l'une des expériences les plus marquantes de leur vie, en cette période historique sans précédent, nous espérons que les athlètes de chez nous inspireront les Canadiens à demeurer positifs et passionnés dans la poursuite de leurs rêves et de l'excellence sur le plan individuel. »

CF propose des expériences en personne sécuritaires qui permettront aux Canadiens de s'unir et de transmettre des messages de soutien

En vue des Jeux, CF proposera des murs de célébration physiques et numériques sur le thème des Jeux olympiques dans ses 18 centres commerciaux canadiens. Les visiteurs seront invités à partager sur place des messages d'encouragement, lesquels seront dessinés en direct par un artiste local. Pour assurer la sécurité des consommateurs, toutes les expériences de CF ont été élaborées conformément aux directives locales en matière de santé publique. Les Canadiens peuvent également participer par l'entremise des médias sociaux en partageant leurs messages d'inspiration sur les canaux Instagram et Facebook de CF. Les murs de célébration demeureront visibles pendant toute la durée des Jeux et rappelleront à tous que, comme l'indique le slogan de la campagne de CF : « Ensemble, nous soutenons Équipe Canada. »

Après la clôture des Jeux, CF prévoit organiser deux célébrations en plein air à CF Sherway Gardens et à CF Carrefour Laval pour accueillir ses athlètes olympiques de retour de Tokyo. Cette expérience rapprochera les Canadiens et les athlètes olympiques canadiens d'hier et d'aujourd'hui, soulignant le courage et la résilience qu'il faut pour devenir membre d'Équipe Canada et participer à des compétitions de haut niveau.

Pour de plus amples renseignements, y compris des détails sur les événements locaux, visitez le site www.cfshops.com .

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 36 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 69 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

