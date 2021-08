Cadillac Fairview dévoile le CF Marché des Promenades, une nouvelle destination gastronomique pour la communauté de la Rive-Sud

Avec plus de 40 artisans, producteurs alimentaires et restaurateurs dans un cadre magnifiquement conçu de 130 000 pieds carrés, le nouveau CF Marché des Promenades s'inscrit dans une approche innovante qui offre une diversité culinaire et expérientielle, ravivant la passion des Québécois pour les repas au restaurant tout en bénéficiant d'un éventail de détaillants de premier plan. En plus du Avril Supermarché Santé de 35 000 pieds carrés, le Marché permet aux clients de découvrir huit restaurants diversifiés et une offre complète de produits locaux. Le Marché comprend également une esplanade extérieure, une cuisine pour les démonstrations culinaires et une zone de divertissement intérieure, qui seront utilisées pour différentes expériences et activités tout au long de l'année. Les visiteurs pourront faire de nouvelles découvertes et expériences à chaque visite.

« Chez Cadillac Fairview, nous sommes fiers d'investir dans nos propriétés et de différencier nos centres en offrant des expériences inspirantes et mémorables qui vont bien au-delà de l'expérience de magasinage traditionnelle », a déclaré Ivan Boulva, vice-président au développement, Cadillac Fairview. « Après de nombreuses années de planification, en plus d'une année difficile avec des changements sans précédent, nous sommes incroyablement fiers d'accueillir à nouveau notre communauté avec un concept audacieux où les clients peuvent se réunir et partager de nouvelles expériences culinaires.»

Cadillac Fairview a le plaisir d'accueillir les marchands ci-dessous au CF Marché des Promenades:

Avril Supermarché Santé

Saint-Houblon

400 pieds de champignon

Beignes d'Antan

Brȗleries FARO

Canard Goulu

Edward Smoked Meat

Érablement bon

Fromagerie Boivin

La Galerie Des Viandes

Gaspésie

Jardins d'Émilie

Küto comptoir à tartares

Kolkata Express

La Bȇtise

La Pantry par Dany Bolduc

LApop

La tomaterie

Le Spot poissonnerie

Le Spot bistro

Le Local Dumpling

Les CocoNuts

Les Cochons tout ronds

Les Moulins La Fayette

Mercato Da Niccolò

Maison Alegria

Marché d'Émilie

Matcha Zanmai

Nature Zen

Pépin pressé

Praline & cie

Quai des glaces

Santito

SAQ

Signé Local

Sojami

Sous les oliviers

Treize Chocolats

Théophile Bar à vin

TOMMY café

Vin & passion

Vertuose

Jean-François Plante, nouveau chef ambassadeur pour le CF Marché des Promenades !

CF est ravi de s'associer au chef Jean-François Plante, dont les 35 ans d'expérience, de créativité et d'expertise seront à l'honneur au CF Marché des Promenades. Le chef Jean-François Plante offrira des ateliers sur place et de nombreuses autres activités inspirantes et complémentaires tout au long de l'année. Auteur de plus de 10 livres de cuisine populaire, il intégrera les produits gastronomiques locaux du marché dans des idées et des conseils pour tous les niveaux d'amateurs de cuisine.

« Au terme d'une année pas comme les autres, où nous nous sentons déconnectés les uns des autres, la nourriture a cette capacité d'unir et de rassembler les gens. Le CF Marché des Promenades est une véritable destination gastronomique où les gens peuvent non seulement faire leurs courses, mais aussi se retrouver et passer du temps ensemble. Je suis fier de célébrer la crème des produits et ingrédients culinaires locaux en mettant en vedette les meilleurs producteurs, artisans et restaurateurs du Québec », a commenté Jean-François Plante.

« Notre partenariat avec cette communauté date de plusieurs décennies et nous continuons à nous engager à offrir aux résidents de la Rive-Sud un espace authentique et dynamique où ils peuvent découvrir les artisans, producteurs et restaurateurs locaux, en plus de profiter de notre offre mode fabuleuse », a déclaré Sébastien Perron, directeur général, CF Promenades St-Bruno. « Nous sommes ravis de donner vie au Marché grâce à notre chef ambassadeur qui nous fera découvrir les saveurs de la région au CF Marché des Promenades ! »

Évoluer avec la communauté

Cadillac Fairview fait fièrement partie de la communauté de la Rive-Sud depuis l'ouverture de CF Promenades St-Bruno en 1978. Au cours des 6 dernières années, CF a investi 178 millions de dollars dans la transformation du centre, en commençant par 49 millions de dollars en 2015 pour rénover toutes les aires communes et moderniser sa salle à manger. CF a investi 35 millions de dollars pour transformer l'ancien magasin Sears et ajouter un nouveau concept Sports Experts / Atmosphère de 53 700 pieds carrés, ainsi qu'un nouveau WINNERS de 43 500 pieds carrés. CF a également agrandi La Maison Simons pour créer un magasin phare de deux étages.

Plus récemment, CF Promenades St-Bruno a accueilli Tesla et son concept de commerce de détail à grande échelle au centre. Pour plus d'informations, visitez cfpromenadesstbruno.com .

Quoi: Grande ouverture du CF Marché des Promenades



Quand : Le jeudi 19 août à 10 h



Qui: - Hauts dirigeants de Cadillac Fairview





- Jean-François Plante, chef ambassadeur du CF Marché des Promenades





- M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville





- Ludovic Grisé Farand, conseiller municipal





- Isabelle Bérubé, conseillère municipale





- Jacques Bédard, conseiller municipal



Où: CF Promenades St-Bruno





1, boul. des Promenades





Saint-Bruno-de-Montarville, QC





Entrée du CF Marché des Promenades



Opp. photo: Les célébrations pour l'inauguration du CF Marché des Promenades, dont des

allocutions des dirigeants de Cadillac Fairview et des dignitaires locaux, dont le maire

de Saint-Bruno, ainsi qu'une démonstration culinaire du chef Jean-François Plante.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez-nous sur LinkedIn .

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Relations avec les médias, Lara Berguglia, North Strategic pour Cadillac Fairview, 514-994-2382, [email protected]; Anna Ng, Cadillac Fairview, 416-598-8246, [email protected]