Cadillac Fairview annonce une nouvelle stratégie philanthropique visant à combattre l'isolement social

TORONTO, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Cadillac Fairview (CF) a annoncé sa nouvelle approche philanthropique, réaffirmant son objectif de transformer les communautés pour un vibrant avenir . CF est fier de collaborer avec huit organismes de bienfaisance dont l'objectif commun est de créer un changement positif pour les Canadiens confrontés à l'isolement social. Notre nouvelle stratégie permettra d'approfondir les partenariats avec des organismes de bienfaisance aux vues similaires, incluant un engagement de 1 million de dollars aux niveaux organisationnel et local, et aura des répercussions significatives et profondes sur les communautés marginalisées les plus touchées par l'isolement social.

« Chez CF, nous sommes fiers de bâtir des destinations dynamiques où les membres de nos collectivités connectent entre eux et nous sommes déterminés à lutter contre ce sentiment croissant d'isolement social - un problème critique et sous-reconnu que la pandémie ne fait qu'intensifier », a déclaré Patricia Ing, directrice de la marque, Cadillac Fairview. « Nous avons fait évoluer nos efforts philanthropiques pour mieux servir nos collectivités avec un plus grand impact. Il est clair qu'il est essentiel de favoriser les liens sociaux et d'investir nos ressources et nos efforts en tant qu'entreprise. »

Définir l'isolement social

L'isolement social et le sentiment de solitude sont une préoccupation croissante et une menace pour le dynamisme de nos collectivités qui est inextricablement lié aux populations vulnérables au Canada. Selon healthaffairs.org, une revue de pointe sur la pensée et la recherche en matière de politiques de santé, les effets immédiats de l'isolement social lié à la pandémie ont déjà été observés, avec des augmentations des préoccupations en matière de santé mentale, de toxicomanie et de violence familiale. Bien que l'isolement social touche tous les membres de la société, des groupes de personnes en particulier sont touchés de façon plus disproportionnée, notamment les jeunes, les nouveaux arrivants, les minorités raciales, les femmes et les personnes âgées. Au sein de ces groupes de personnes, la santé mentale, le chômage, l'itinérance, la discrimination et les mauvais traitements contribuent à l'isolement social en créant des obstacles à la réussite, aux liens sociaux et à l'épanouissement personnel.

Collaborer pour produire un impact significatif et opportun

CF a récemment redéfini son approche de responsabilité sociale en fonction de quatre piliers fondamentaux, dont Notre communauté et nos partenaires, qui ont servi à orienter ses efforts de philanthropie et à former des partenariats de confiance qui créent des changements positifs dans la collectivité. Par conséquent, CF joint ses efforts à ceux de huit partenaires, autant actuels que nouveaux, dans cinq provinces pour créer et mettre à l'échelle commune des solutions novatrices pour contrer l'isolement social, notamment :

Partenaires actuels

Eva's ( Ontario ) : Offre un refuge, un logement de transition et des programmes pour aider les jeunes à se construire un avenir meilleur sans itinérance.

( ) : Offre un refuge, un logement de transition et des programmes pour aider les jeunes à se construire un avenir meilleur sans itinérance. RaY:Resource Assistance for Youth Inc. ( Manitoba ) : Fournit du soutien, de l'éducation et des ressources pour permettre aux jeunes de la rue et sans-abri de faire des choix éclairés qui amélioreront leur qualité de vie.

( ) : Fournit du soutien, de l'éducation et des ressources pour permettre aux jeunes de la rue et sans-abri de faire des choix éclairés qui amélioreront leur qualité de vie. Coast Mental Health (Colombie-Britannique) : Autonomise les personnes ayant les capacités nécessaires et vivant avec une maladie mentale en leur fournissant trois piliers essentiels du rétablissement, soit le logement, les services de soutien et l'emploi/l'éducation.

Nouveaux partenaires

Le dépôt :Le Dépôt centre communautaire d'alimentation (Québec) : Un centre d'alimentation innovant sans rendez-vous qui enseigne la nutrition, la cuisine et le jardinage.

(Québec) : Un centre d'alimentation innovant sans rendez-vous qui enseigne la nutrition, la cuisine et le jardinage. MakeWay Charitable Society - Together Project ( Ontario ) : Établit des liens entre les nouveaux arrivants réfugiés et les groupes d'accueil bénévoles qui offrent un soutien social afin de bâtir des collectivités plus fortes et plus intégrées.

( ) : Établit des liens entre les nouveaux arrivants réfugiés et les groupes d'accueil bénévoles qui offrent un soutien social afin de bâtir des collectivités plus fortes et plus intégrées. Elizabeth Fry Society ( Alberta ) : Soutient les femmes qui sortent de prison et qui sont en situation d'itinérance - l'organisme s'efforce d'aider les femmes à acquérir des aptitudes de la vie quotidienne et à s'intégrer à la communauté.

( ) : Soutient les femmes qui sortent de prison et qui sont en situation d'itinérance - l'organisme s'efforce d'aider les femmes à acquérir des aptitudes de la vie quotidienne et à s'intégrer à la communauté. Calgary Youth Justice Society ( Alberta ) : Mobilise les communautés auprès des jeunes pour favoriser les choix et les possibilités qui misent sur leurs forces et qui les détournent ainsi de la criminalité.

( ) : Mobilise les communautés auprès des jeunes pour favoriser les choix et les possibilités qui misent sur leurs forces et qui les détournent ainsi de la criminalité. ANHBC - Mount Pleasant Neighbourhood House (Colombie-Britannique) : Met l'accent sur l'établissement de relations intergénérationnelles entre les jeunes à risque et les personnes âgées. Ils permettent aux gens de tisser des liens et leur donnent les moyens de créer le changement qu'ils veulent voir dans leur collectivité.

Dans le cadre de sa stratégie de collaboration, CF a mobilisé certains partenaires pour qu'ils participent à une vidéo de sensibilisation lancée aujourd'hui sur les réseaux sociaux de CF, détaillant, dans ses propres mots, les enjeux importants auxquels font face les collectivités qui manquent de ressources en raison de l'isolement social.

Dons philanthropiques annuels

La pandémie a sans aucun doute eu une incidence sur les efforts de bienfaisance de CF en 2021. Cela a permis malgré tout d'identifier de nouveaux domaines d'intérêt ou de nouvelles façons de faire des dons. Au cours de la dernière année, CF a versé plus de 2 millions de dollars pour appuyer une gamme d'initiatives locales. Pour en savoir plus sur l'engagement de Cadillac Fairview envers la collectivité, l'approche philanthropique et certaines des initiatives locales que CF a appuyées, visitez le www.cadillacfairview.com/responsibility.

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 36 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 68 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

