La société issue du regroupement connectera les écosystèmes programmatiques et télévisuels, en unifiant la publicité axée sur l'audience et sur le rendement pour les acheteurs et les vendeurs

NEW YORK, le 1er avril 2024 /CNW/ - Cadent , l'un des plus grands fournisseurs indépendants de solutions publicitaires pour la télévision convergente, a annoncé aujourd'hui une entente définitive visant l'acquisition de toutes les actions en circulation d'AdTheorent Holding Company, Inc. (Nasdaq : ADTH), un pionnier de l'apprentissage automatique et un chef de file de l'industrie offrant une valeur mesurable aux annonceurs programmatiques, pour une considération au comptant de 3, 21 $ par action.

Le regroupement de Cadent et d'AdTheorent créera l'une des plus importantes plateformes indépendantes d'activation d'audience omnicanale pour les acheteurs et les vendeurs de publicité. La nouvelle entité se concentrera sur l'offre de solutions élargies en matière de publicité à la performance qui s'adressent à la fois aux marchés de la télévision traditionnelle et numérique, en ayant recours notamment à l'apprentissage automatique avancé et un marché unifié des médias et des données.

« Ensemble, Cadent et AdTheorent permettront à nos clients d'améliorer leurs rendements auprès de toutes les audiences stratégiques, quel que soit l'outil pour accéder aux médias ou leur positionnement dans l'entonnoir de vente », a déclaré Nick Troiano, PDG de Cadent. «Nous relierons les mondes de la publicité programmatique et télévisée, fournissant des solutions dans l'ensemble de notre écosystème de partenaires qui stimuleront la portée omnicanale de nouvelle génération et les résultats en matière de rendement. »

La société issue du regroupement desservira immédiatement près de 1 000 annonceurs et s'associera aux principaux groupes de communication, groupes d'agences, agences indépendantes et éditeurs de premier plan. De plus, le leadership d'AdTheorent en matière de solutions d'apprentissage automatique sans ciblage par identification et d'audience algorithmique, combiné au graphique identitaire cookieless de Cadent, place la société issue du regroupement à l'avant-garde de l'unification des audiences fragmentées dans le paysage médiatique.

« La culture d'AdTheorent axée sur le client, sa technologie primée et son engagement envers l'innovation ont aidé notre équipe à construire une marque forte et reconnue dans le domaine de la publicité programmatique basée sur la performance », a déclaré James Lawson, PDG d'AdTheorent. « Avec Cadent, nous avons trouvé un partenaire qui s'engage lui aussi à produire des résultats quantifiables pour les clients et qui a une vision complémentaire pour l'avenir de la publicité omnicanale. Dans un secteur en évolution qui est de plus en plus concurrentiel, nous sommes ravis de réunir nos équipes, nos technologies et nos solutions afin de continuer à créer de la valeur pour nos clients et nos employés. »

Novacap, une société de placement privé de Montréal qui a acquis Cadent en août 2023, a fourni le soutien stratégique et financier à Cadent pour la transaction.

« Novacap accélère la croissance des entreprises grâce à des investissements stratégiques. Nous sommes heureux d'aider les équipes de Cadent et AdTheorent afin qu'ils réalisent leur vision de bâtir une plateforme omnicanale de premier plan, en fournissant les ressources nécessaires afin de compléter une transaction de cette envergure », a déclaré Samuel Nasso, associé chez Novacap et président du conseil d'administration de Cadent.

La transaction est assujettie aux conditions de clôture usuelles, à la réalisation de l'examen réglementaire, ainsi qu'à l'approbation des actionnaires d'AdTheorent. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration d'AdTheorent et devrait être clôturée dans environ 90 jours.

Moelis & Company LLC agit à titre de conseiller financier principal de Cadent et RBC Marchés des Capitaux agit également à titre de conseiller financier, tandis que Baker Botts LLP agit à titre de conseiller juridique. Canaccord Genuity agit à titre de conseiller financier et McDermott Will & Emery LLP agit à titre de conseiller juridique d'AdTheorent relativement à la transaction proposée.

À propos de Cadent

Cadent est un maillon central de l'écosystème publicitaire télévisé. Nous aidons les annonceurs et les éditeurs à identifier et comprendre leur public, à activer des campagnes et à mesurer ce qui compte, quel que soit le contenu, l'appareil ou la plateforme de diffusion utilisé. Aperture, notre plateforme pour la télévision convergente, facilite la publicité multiécrans grâce à un processus de travail simplifié qui réunit identité, données et inventaire avec des centaines de partenaires intégrés. Pour plus d'informations, visitez le site cadent.tv .

À propos d'AdTheorent

AdTheorent (Nasdaq : ADTH) utilise une technologie avancée d'apprentissage automatique afin de lancer des campagnes publicitaires efficaces pour les annonceurs. La plateforme d'achat média d'AdTheorent, basée sur l'apprentissage automatique, alimente ses solutions de ciblage prédictif, d'audiences prédictives et d'extension d'audience ainsi que sa capacité interne en création, Studio A\T. Axée sur la valeur prédictive des modèles d'apprentissage automatique, la suite de produits et les modèles de transactions flexibles d'AdTheorent permettent aux annonceurs d'identifier les consommateurs potentiels les plus qualifiés et de bénéficier d'une l'expérience créative optimale afin d'obtenir des résultats supérieurs, mesurés en fonction des objectifs commerciaux de chaque annonceur.

AdTheorent est constamment reconnu pour ses nombreux prix en matière de technologie, de produits, de croissance et de milieu de travail. AdTheorent a été nommée comme « Best Buy-Side Programmatic Platform » lors des 2023 Digiday Technology Awards et a été récompensée par le prix « AI Breakthrough » ainsi que le prix « Produit le plus innovant » décernés par les B.I.G. Innovation Awards pendant cinq années consécutives. De plus, AdTheorent est le seul récipiendaire à sept reprises du « Digital Advertising Leadership Award » de Frost & Sullivan. AdTheorent a son siège social à New York et compte quatorze établissements aux États-Unis et au Canada. Pour plus d'informations, visitez le site adtheorent.com.

Informations supplémentaires et où les trouver :

AdTheorent a l'intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») une déclaration préliminaire de procuration et de fournir ou de déposer d'autres documents auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. Une fois que la SEC aura terminé son examen de la déclaration préliminaire de procuration, une déclaration de procuration définitive sera déposée auprès de la SEC et envoyée par courrier aux actionnaires d'AdTheorent. Cette communication n'est pas destinée à être, et n'est pas, un substitut à la déclaration de procuration ou à tout autre document qu'AdTheorent peut déposer auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION DE VOTE, LES ACTIONNAIRES D'ADTHEORENT SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET EN INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION DE PROCURATION ET TOUT AUTRE DOCUMENT CONNEXE DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES PARTIES À LA TRANSACTION PROPOSÉE.

La déclaration de procuration et les autres documents pertinents (lorsqu'ils seront disponibles), et tous les autres documents déposés par AdTheorent auprès de la SEC, peuvent être obtenus gratuitement sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. De plus, les détenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des copies de la déclaration de procuration auprès d'AdTheorent en se rendant sur la page Relations avec les investisseurs de son site web corporatif à l'adresse www.adtheorent.com.

Pas d'offre ou de sollicitation :

Ce communiqué n'est pas destiné à constituer et ne constituera pas une offre d'achat ou de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une sollicitation de vote ou d'approbation, ni ne donnera lieu à aucune offre, sollicitation ou vente de valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis en l'absence d'enregistrement en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée, ou en vertu d'une exemption de, ou dans une transaction non soumise à, ces exigences d'enregistrement.

Participants à la sollicitation :

Cette communication ne constitue pas une sollicitation de procuration, une offre d'achat ou une sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières. AdTheorent et ses administrateurs et dirigeants exécutifs peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'AdTheorent dans le cadre de la transaction proposée. Les informations concernant les intérêts de ces administrateurs et dirigeants exécutifs dans la transaction seront incluses dans la déclaration de procuration décrite ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant les administrateurs et les dirigeants exécutifs d'AdTheorent sont incluses dans la déclaration de procuration d'AdTheorent pour son assemblée annuelle de 2023, qui a été déposée auprès de la SEC le 12 avril 2023, et est complétée par d'autres dépôts publics effectués, et à faire, par AdTheorent auprès de la SEC. Dans la mesure où les participations en valeurs mobilières d'AdTheorent par les administrateurs et les dirigeants exécutifs d'AdTheorent ont changé depuis les montants indiqués dans la déclaration de procuration pour son assemblée annuelle de 2023, ces changements ont été ou seront reflétés sur les déclarations de changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les intérêts dans la transaction des participants à la sollicitation d'AdTheorent, qui peuvent, dans certains cas, être différents de ceux des actionnaires d'AdTheorent en général, seront incluses dans la déclaration de procuration d'AdTheorent relative à la transaction proposée lorsqu'elle sera disponible. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur la page Relations avec les investisseurs du site web corporatif d'AdTheorent à l'adresse www.adtheorent.com.

Déclarations prospectives :

Cette communication contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de sauvegarde de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les déclarations prospectives incluent, sans limitation, toute déclaration qui peut prédire, prévoir, indiquer ou impliquer des résultats, performances ou réalisations futurs, et peuvent contenir des mots tels que « croire », « anticiper », « attendre », « estimer », « avoir l'intention de », « projet », « plan », ou des mots ou expressions de signification similaire. De telles déclarations peuvent également inclure des déclarations concernant l'achèvement de la fusion proposée et le calendrier prévu pour l'achèvement de la fusion proposée, la gestion d'AdTheorent à l'issue de la fusion proposée et les plans d'AdTheorent à l'issue de la fusion proposée. Les déclarations prospectives ne doivent pas être lues comme une garantie de performance ou de résultats futurs et ne seront pas nécessairement des indications précises des moments où, ou par lesquels, une telle performance ou ces résultats seront atteints. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles qui comportent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, le marché de la publicité programmatique se développant plus lentement ou différemment des attentes d'AdTheorent, les demandes et attentes des clients et la capacité d'attirer et de retenir des clients et d'autres facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques hors du contrôle d'AdTheorent, qui peuvent faire en sorte que l'activité, la stratégie ou les résultats réels d'AdTheorent diffèrent matériellement des déclarations prospectives. Les résultats, performances ou réalisations futurs réels peuvent différer matériellement des résultats ou réalisations historiques ou anticipés dépendamment d'une variété de facteurs, dont certains sont hors du contrôle d'AdTheorent, y compris, mais sans s'y limiter, la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de la convention de fusion; l'incapacité de réaliser la fusion proposée en raison de l'échec à obtenir l'approbation des actionnaires pour la fusion proposée ou l'échec à satisfaire d'autres conditions à l'achèvement de la fusion proposée ; les risques liés à la perturbation de l'attention de la direction des opérations commerciales en cours d'AdTheorent en raison de la fusion proposée ; les coûts, charges ou dépenses imprévus résultant de la fusion proposée ; la capacité d'AdTheorent à retenir et à embaucher du personnel clé à la lumière de la fusion proposée ; certaines restrictions pendant la durée de la fusion proposée qui peuvent avoir un impact sur la capacité d'AdTheorent à poursuivre certaines opportunités commerciales ou transactions stratégiques ; la capacité de l'acheteur à obtenir les arrangements de financement nécessaires énoncés dans les lettres d'engagement reçues dans le cadre de la fusion proposée ; un éventuel litige relatif à la fusion proposée qui pourrait être intenté contre les parties à la convention de fusion ou leurs directeurs, gestionnaires ou dirigeants respectifs, y compris les effets de tout résultat y afférent ; l'effet de l'annonce de la fusion proposée sur les relations d'AdTheorent avec ses clients, ses résultats opérationnels et son activité en général ; et le risque que la fusion proposée ne soit pas réalisée en temps opportun, voire pas du tout. AdTheorent n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est requis par les lois applicables. Les investisseurs sont invités à consulter les dépôts d'AdTheorent auprès de la SEC, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K et tout dépôt ultérieur sur les formulaires 10-Q ou 8-K, pour des pour des informations supplémentaires concernant les risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2056276/Cadent_Logo.jpg

SOURCE Cadent

Renseignements: CONTACTS : Pour Cadent : Rachel Jermansky, Daddi Brand Communications, [email protected] ; Pour AdTheorent : David DeStefano, ICR, [email protected], (203) 682-8383, Melanie Berger, [email protected], 850-567-0082