Cadeau pour soi : les femmes sont plus susceptibles de se faire plaisir ; mais les hommes dépensent plus

« Ces petites gâteries sont souvent vues comme étant un élément important lorsqu'il s'agit de prendre soin de soi-même, que ce soit en récompense de quelque chose ou simplement "parce que" », explique Graziella Mitri, spécialiste des achats et de la marque pour Rakuten.ca. « Les hommes et les femmes diffèrent dans leurs habitudes d'achat en termes de fréquence et de sélection de présents pour eux-mêmes, mais les résultats montrent que les hommes dépensent nettement plus que les femmes ne le font. »

Les femmes ont tendance à se faire plaisir avec un cadeau occasionnel (65 pour cent contre 58 pour cent pour les hommes), par contre les hommes dépenseraient davantage pour eux que celles-ci, avec une moyenne de 149 $ dépensés contre 86 $ pour les femmes. Ceci pourrait être lié aux articles achetés, puisque 44 pour cent des hommes sont intéressés par de l'électronique ou un repas au restaurant, alors que les femmes choisiront plutôt des vêtements/accessoires ou des produits/traitements de beauté. Toutes catégories confondues, 5 pour cent des Canadiens sont extrêmement généreux dans leur présent pour eux-mêmes et admettent s'être acheté un cadeau de plus de 500 $.

En moyenne, la majorité des Canadiens qui se font plaisir avec un cadeau le font parce qu'ils considèrent que c'est important (63 pour cent), et 27 pour cent disent le mériter pour avoir travaillé d'arrache-pied. Les hommes ont plus tendance à penser que c'est une récompense pour un dur travail que les femmes (31 pour cent contre 23 pour cent), alors que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire qu'il est important de se gâter (67 pour cent pour les femmes et 57 pour cent pour les hommes).

L'âge peut également être un facteur lors de l'achat d'un présent pour soi, puisque 85 pour cent des Canadiens de moins de 35 ans ont davantage tendance à se faire plaisir que leurs compatriotes plus âgés (71 pour cent en moyenne).

« Ce que le sondage révèle c'est que même si le montant dépensé, l'article offert et la raison pour le cadeau diffèrent, la majorité des Canadiens aiment se gâter -- peut-être parce qu'ils s'offrent exactement ce qu'ils désiraient, » ajoute Mitri.

À propos du sondage Le Sondage Rakuten Canada a été mené en ligne à la fin de janvier 2019 auprès d'un échantillon représentatif de 1 007 Canadiens à l'échelle nationale. Un échantillon de cette taille est précis à +/-3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

