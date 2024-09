Simons possède une longue histoire de développement de carrière de marques grand public de luxe

NEW YORK, 4 septembre 2024 /CNW/ - La marque de bijoux fins de la ville de New York, CADAR, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ralph Simons au poste de directeur général, à compter du 1er septembre 2024.

« La carrière impressionnante de Ralph démontre sa capacité à élaborer des stratégies de croissance efficaces qui correspondent à nos aspirations pour la CADAR », a déclaré Michal Kadar, fondateur et directeur de la création. « Je me réjouis à l'idée d'élargir notre portée alors que nous continuons à créer des motifs distinctifs et exquis pour notre clientèle avertie. »

Dirigeant chevronné dans l'industrie du luxe, Simons a auparavant été président et directeur commercial mondial chez Frederique Constant, chef de la direction de Chopard Amérique du Nord et, plus récemment, chef de la direction de TANE Mexico 1942.

« Je suis honorée et honorée d'assumer le rôle de chef de la direction », a déclaré Mme Simons. « L'engagement inébranlable de la CADAR envers l'excellence et sa réputation de conception dynamique, moderne et intemporelle m'ont attiré vers cette occasion incroyable. Je suis impatient de collaborer avec l'équipe talentueuse de CADAR pour franchir de nouvelles étapes pour la marque. »

Avraham Kadar, cofondateur et président du conseil d'administration, a ajouté : « Nous sommes convaincus que Ralph positionnera CADAR comme une étoile dans notre industrie. »

À PROPOS DE CADAR

Fondée en 2015 à New York par le créateur de mode visionnaire Michal Kadar et son mari, Avraham Kadar, la CADAR est reconnue pour sa conception novatrice et avant-gardiste de bijoux et son savoir-faire inégalé. CADAR, l'une des marques de luxe les plus attrayantes de l'industrie de la joaillerie fine, a reçu de nombreuses distinctions, notamment pour Michal Kadar en tant qu'étoile montante de FGI dans la catégorie des bijoux fins, Best in Gold à COUTURE et Gold Design de l'année dans le cadre des premiers Town & Country Magazine Jewelry Awards. Célébrité préférée, CADAR est disponible dans une sélection croissante de partenaires de détail autorisés et de boutiques de luxe en Amérique du Nord, dont Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Marissa Collections, Broken English, Mitchell Stores, Bernie Robbins, June Simmons, Elizabeth Anthony et Reinhold, ainsi que par l'entremise de la boutique en ligne CADAR à cadar.com . Au printemps 2025, la première boutique phare de CADAR ouvrira ses portes dans le district de Meatpacking à New York.

