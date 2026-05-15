Le nouveau parcours links de 18 trous rejoint le Castle Stuart dans le top 100 mondial et renforce la présence de Cabot en Écosse

INVERNESS, Écosse , 15 mai 2026 /CNW/ - Cabot, développeur mondial et exploitant de destinations de golf de luxe, annonce aujourd'hui l'ouverture officielle du Old Petty, son deuxième parcours très attendu à Cabot Highlands au cœur des Highlands écossais.

Old Petty longe le Moray Firth sur un terrain vallonné. (Crédit : Generation Golf) Castle Stuart surplombant le trou 15 du Old Petty. (Crédit : Jacob Sjoman)

Conçu par le célèbre architecte Tom Doak aux côtés de l'associé principal Clyde Johnson, le parcours de 18 trous marque un nouveau chapitre passionnant pour la propriété, qui abrite le Castle Stuart, un parcours du top 100 mondial des regrettés Mark Parsinen et Gil Hanse ; un club-house d'inspiration art déco avec un restaurant, un bar et un salon au dernier étage donnant sur le Moray Firth ; une première collection de résidences déjà réservées, avec de nouvelles unités attendues à partir de 2,25 millions GBP ; et un gîte de charme pour des expériences immersives.

« L'ouverture du Old Petty est un moment de fierté pour toutes les personnes qui ont participé au projet », déclare Ben Cowan-Dewar, CEO et cofondateur de Cabot. « Le terrain s'appuie sur l'héritage du Castle Stuart tout en créant quelque chose de tout nouveau pour les golfeurs ici dans les Highlands. Il s'agit d'un terrain spécial, et Old Petty apporte une perspective fraîche avec un caractère authentique et durable. »

Old Petty s'inspire de l'expérience du golf tel qu'il a été joué il y a plus de 200 ans, sur un parcours links avec un déplacement à pied uniquement. Hommage à la riche histoire et au paysage naturel de la destination, le parcours longe un estuaire de marée avec une vue panoramique sur le littoral, passe devant un bothy restauré près du cinquième green et traverse un terrain vallonné vieux de plusieurs siècles. Le parcours longe notamment le Castle Stuart, vieux de 400 ans, et passe non loin de la Old Petty Church, construite en 1839. Les points forts comprennent des vues spectaculaires sur le littoral au 10e trou, un retour au Moray Firth au 14e trou et un 17e trou court et exaltant. Les allées croisées spectaculaires des premier et 18e trous ajoutent à la fois un impact visuel et une intrigue stratégique.

« C'est un privilège de travailler en Écosse et d'être de retour au cœur de tout ça », déclare Tom Doak. « Pour moi et pour Clyde, il était important de construire quelque chose qui plairait tant aux visiteurs internationaux qu'aux locaux, en s'intégrant aux autres parcours de la région tout en ayant quelque chose de spécial qui le rende incontournable. Jouer autour du Castle Stuart, vieux de 400 ans, est un bon début, et nous avons utilisé le château comme point d'ancrage visuel pour l'ensemble du parcours. »

À seulement cinq minutes de l'aéroport et à dix minutes de la ville d'Inverness, Cabot Highlands est une base idéale pour explorer la beauté sauvage et le golf légendaire de la région, y compris Royal Dornoch, Nairn, Brora et le Skibo Castle. Connu comme la capitale des Highlands écossais, Inverness offre un vibrant mélange de culture et d'histoire, des marchés et cathédrales de l'époque victorienne à une scène culinaire en pleine croissance et des distilleries de whisky à proximité. Parmi les autres points forts de la destination figurent le Flow Country, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, des châteaux et des ruines historiques, dont le château d'Urquhart, et le célèbre Loch Ness. Les environs offrent de nombreuses activités de plein air, y compris la randonnée, le vélo, la pêche, la fauconnerie et l'équitation.

Pour connaître les heures de départ, les forfaits séjour-golf et d'autres renseignements, visitez : www.cabot.com/Highlands.

À propos de Cabot :

Cabot est un développeur de luxe de destinations de golf incomparables. Son portefeuille comprend les entreprises primées Cabot Cape Breton en Nouvelle-Écosse, Cabot Sainte-Lucie dans les Caraïbes, Cabot Revelstoke en Colombie-Britannique, Cabot Citrus Farms en Floride, Cabot Highlands en Écosse, Cabot Bordeaux en France et Lofoten Links en Norvège. La durabilité étant au cœur de ses préoccupations, Cabot est la première marque multipropriétés à inscrire chaque terrain de golf et environnement bâti environnant au programme complet et complet de certification Platinum Signature Sanctuary d'Audubon International. Cabot continue de s'appuyer sur un héritage d'excellence dans les domaines du golf, des offres résidentielles de luxe et du style de vie des centres de villégiature dans chaque propriété unique où les propriétaires et les clients ont un accès exclusif à des expériences propres à une destination et à une qualité de service inégalée.

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SOURCE Cabot

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