Cabane à Sang clôturera sa 9ᵉ édition le 9 mai avec le Party Pooper Spectacular, vitrine internationale qui transforme 200 $ en cinéma de genre déchaîné

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - La 9ᵉ édition du Festival Cabane à Sang s'ouvre ce jeudi 30 avril 2026 et se déploie sur cinq soirées dans Hochelaga-Maisonneuve. Elle se clôturera le 9 mai avec le retour très attendu du PARTY POOPER SPECTACULAR, soirée-événement consacrée aux meilleurs courts-métrages issus de sa compétition internationale de films trash à 200 $.

Au Studio PJE (4560, rue Adam) dès 19 h, le public découvrira sur grand écran une sélection de films inventifs venus de Montréal à Rouyn-Noranda et de France, à la Nouvelle-Zélande -- tous tournés autour du thème improbable du « Pizza Horror », avec 200 $ maximum en poche et une imagination débordante.

Le Party Pooper Spectacular n'est pas une affaire de budget, mais bien une démonstration que la débrouille, l'audace et l'humour valent mille fois plus que les gros effets spéciaux. Chaque film prouve qu'avec une bonne idée, une caméra et quelques amis prêts à se salir, on peut livrer un divertissement aussi efficace que mémorable.

« L'idée de cette édition m'est venue en repensant aux pointes de pizza à 0,99 $ qu'on pognait à la sortie des bars dans les début 00's. C'était graisseux, et ça faisait la job, même si ce n'était pas une pizza complète. Ces films seront tout aussi graisseux et rapides à consommer, comme une pointe, et la bière, on l'a, c'est garanti », souligne Frank Appache, fondateur de l'OBNL.

Les règles imposées aux cinéastes étaient aussi strictes qu'absurdes : 1 à 5 minutes, 200 $ max, morts à volonté, un élément qui doit exploser, et un élément sexy au choix.

La compétition se poursuit en ligne sur cabaneasang.tv du 9 au 11 mai, mais c'est bien la soirée montréalaise qui réunira public, cinéastes et équipe du festival pour une expérience collective bruyante, festive et résolument entertaining.

INFOS -- 9 mai 2026, 19 h | Studio PJE, 4560 rue Adam, Montréal | 18 $

Billetterie : https://cabaneasang.tv/product-category/event-tickets/

Images disponibles | Accréditations et billets disponibles pour les journalistes sur demande.

Frank Appache est disponible pour entrevue.

CABANE À SANG -- Festival international de cinéma alternatif de Montréal

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SOURCE Cabane à Sang

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