CAA-Québec lance la Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d'hiver

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CAA-Québec propose que la première semaine d'octobre soit désormais la Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d'hiver. Sans blague? Presque. Avec la pénurie de main-d'œuvre et la date légale pour les pneus d'hiver devancée au 1er décembre, ça risque de se bousculer aux portillons. Alors le mot d'ordre: les pneus d'hiver, on règle ça vite!

Dans les garages recommandés CAA-Québec et dans de nombreux ateliers mécaniques du Québec, recruter les bras nécessaires pour faire le boulot est un défi considérable, et cette année ne fait pas exception. L'autre enjeu, évidemment, c'est la date devancée au 1er décembre qui ne laisse que très peu de marge de manœuvre aux automobilistes qui attendent généralement à la dernière minute que l'hiver se montre le bout du nez pour passer à l'action. C'est pourquoi il importe de penser aux pneus d'hiver plus tôt dans la saison. Passez le mot : il faut y voir quand ce sont les feuilles qui tombent, pas la neige!

« La première neige, c'est trop tard. Vous risquez de vous faire dire qu'il n'y a plus de place avant le 1er décembre et de devoir rouler en pneus d'été au mois de décembre, ce qui est illégal et dangereux. »

Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec

« Un véhicule bien chaussé, ce n'est pas juste une question de loi ou de date. C'est surtout une question de gros bon sens et de sécurité routière », poursuit M. Labbé. C'est pourquoi CAA-Québec incite le maximum d'automobilistes à chausser leurs pneus d'hiver à temps.

Les pneus d'hiver, ça s'installe en octobre!

On peut passer aux pneus d'hiver dès que le temps chaud n'est plus sur le radar. On ne choquera personne en disant qu'au mois d'octobre, l'été est bel et bien terminé! « À moins de faire des centaines de kilomètres par semaine, il n'y a pas d'incidence à installer ses pneus d'hiver quelques semaines plus tôt », assure Stéphane Poirier, directeur du réseau de détail chez ICI Pneu Touchette, un garage recommandé CAA-Québec du boulevard Saint-Laurent, à Montréal. « Les pneus d'hiver, ça s'installe en octobre », disent les publicités de l'entreprise. Le mois d'octobre est aussi le moment idéal pour prévoir un entretien du véhicule et une vérification de la batterie, en prévision de la saison froide.

La date réaliste pour changer ses pneus

Ce n'est donc ni la neige, ni la pluie, ni les feuilles, ni la date qui déterminent le moment de passer à l'action, mais bien la température, puisque les pneus d'été ou dits « quatre saisons » perdent de l'adhérence dès que le mercure descend sous les 7 °C. La date réaliste CAA-Québec, établie en collaboration avec MétéoMédia, précise le jour où, en moyenne, la température diurne maximale est en dessous de 7 °C pour chaque région du Québec. La date réaliste correspond donc à la date limite qu'on devrait respecter pour installer ses pneus d'hiver. Mais attention, ce n'est qu'une moyenne!

La date réaliste CAA-Québec pour les principales villes du Québec

Sept-Îles : 20 octobre

Val-d'Or et Saguenay : 25 octobre

et Saguenay : 25 octobre Rimouski et Gaspé : 30 octobre

et Gaspé : 30 octobre Québec, Gatineau et Sherbrooke : 5 novembre

et : 5 novembre Montréal : 10 novembre

