Ça suffit lance une campagne de sensibilisation et de prévention des infractions à caractère sexuel : "Du fantasme au crime, il n'y a qu'un clic ou un geste !"

LAVAL, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La stigmatisation des personnes ayant des fantasmes sexuels envers les personnes mineures et socialement inacceptables constitue un frein considérable à la mise en place d'une prévention efficace. S'il existe de nombreuses ressources pour la prise en charge des individus ayant déjà commis un acte criminel, qu'en est-il de l'existence d'organismes visant à prévenir d'éventuels passages à l'acte ?

C'est dans ce contexte d'absence de ressources que Ça suffit incarne la première ligne d'écoute et de clavardage en ligne du Québec, proposant un soutien pour réduire la souffrance émotionnelle liée aux fantasmes sexuels envers les personnes mineures. Afin d'accroître sa visibilité et faire connaître ses services, Ça suffit lance une campagne de sensibilisation visant à prévenir la consommation de pornographie juvénile, ainsi que les infractions à caractère sexuel.

Grâce à cette campagne, Ça suffit permet une responsabilisation nécessaire en distinguant le fantasme du crime. Ainsi, la campagne met l'accent sur la capacité des individus à choisir entre un passage à l'acte criminel ou une demande d'aide. L'appel à l'aide, mis en évidence et encouragé par les visuels de la campagne, est accessible suivant deux modalités : un appel téléphonique ou un service de clavardage, tous deux anonymes et gratuits, afin d'offrir une écoute et, au besoin, de diriger les personnes vers les ressources pertinentes.

Ça suffit, ça représente 1032 appels et 244 clavardages depuis le lancement des services, dont 89,7 % de personnes directement concernées par la problématique, 3,3 % de membres de leur entourage, 2,1 % de victimes et 4,9 % de professionnel.le.s. La campagne s'adresse aux individus aux prises avec des fantasmes envers les personnes mineures, mais également à un public plus large en les informant de l'existence de Ça suffit, pour une sensibilisation plus grande et une déconstruction nécessaire des tabous sociaux liés à la prévention des infractions à caractère sexuel.

La répression n'est pas suffisante à ce jour ! Il est temps d'ouvrir le dialogue au sujet des fantasmes sexuels envers les personnes mineures et de déstigmatiser les individus qui en souffrent afin de leur offrir un soutien adéquat et se donner l'occasion de réduire le nombre de victimes potentielles.

