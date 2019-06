C2RO lève un financement de 2,25 M $ pour la commercialisation de leur Portefeuille de Produits et services d'I.A. infonuagique

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - La société montréalaise C2RO a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un nouveau financement de 2,25 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une ronde menée par le Fonds InnovExport, avec la participation de GCI Capital Inc., Harbour Street Ventures, Tandemlaunch, du Ministère de l'économie et de l'innovation et de plusieurs investisseurs anges au Canada, aux États-Unis et en Europe. Les fonds serviront à accélérer la commercialisation des puissants services d'intelligence artificielle infonuagique de niveau entreprise de C2RO.

« Nous avons mené l'investissement car C2RO possède une excellente équipe d'exécution, une base de clients « Tier1 » en pleine expansion et une formidable position technologique dans le domaine de la vision artificielle en temps réel », a déclaré Richard Bordeleau, président de Fonds InnovExport. "C2RO aura un impact considérable sur le secteur et nous souhaitons le soutenir tout au long de ce parcours."

En juin 2018, la société a lancé C2RO EngageTM, la première plateforme de reconnaissance faciale infonuagique en temps réel au monde. En mars 2019, C2RO a enrichi son portefeuille de services d'intelligence artificielle avec PerceiveTM, une plate-forme d'analyse de parcours client et de système de classification démographique entièrement anonyme, à la fine pointe de la technologie. EngageTM et PerceiveTM sont deux ingrédients clés pour permettre le cycle de transformation qui se déroule dans l'industrie de l'immobilier commercial et de détail vers des environnements intelligents interactifs hautement personnalisés et basés sur les données. Les offres de produits de C2RO sont entièrement conformes aux réglementations les plus strictes en matière de protection de la vie privée, y compris les réglementations générales de protection des données de l'UE (RDPG).

"Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur support indispensable, qui nous permettra d'étendre nos déploiements actuels et de rechercher de nouvelles opportunités intéressantes pour notre portefeuille de produits d'intelligence artificielle, en Amérique du Nord et à l'étranger", a ajouté Riccardo Badalone, président et chef de la direction de C2RO. « Je suis particulièrement enthousiaste à l'égard de notre portefeuille de produits, EngageTM et PerceiveTM, qui font leurs preuves sur le terrain et nous permettent d'aider un nombre croissant d'utilisateurs précoces à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. "

Selon la firme « Market and Markets », le marché mondial des solutions d'analyse de données par intelligence artificielle dans les secteurs de la vente au détail et de l'immobilier commercial connaît une croissance impressionnante de 40 % et dépassera les 5 milliards de dollars d'ici 2022. La croissance est alimentée par l'immobilier de commerce de détail mondial et commercial les marques qui sont en combinant actifs numériques et physiques pour offrir aux consommateurs des expériences de plus en plus personnalisées et sans friction.

Pour plus d'informations visitez-nous ici.

SOURCE C2RO Inc.

Renseignements: Franco Forlini, Vice-Président Opérations, Franco.Forlini@c2ro.com, Tel: 1.514.941.2331

