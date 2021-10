MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - C2 Montréal est heureux de vous dévoiler une programmation exceptionnelle du 19 au 21 octobre 2021 . C2 présentera une expérience entièrement réimaginée sur une toute nouvelle plateforme événementielle, tout en profitant d'un plus grand nombre d'occasions de réseautage, des sessions collaboratives optimisées, le tout à la fois en ligne et en personne pour un nombre de participants limité.

« Je suis plus qu'emballé par la programmation hors pair de C2 Montréal 2021 », déclare Jacques-André Dupont, président et chef de la direction de C2. « Nous sommes encore dans une année de transition, et l'équipe s'est surpassée en un temps record pour nous préparer une édition unique en son genre. Cette année les leaders d'affaires et les experts nous mettront au défi de repenser notre économie et la société de demain, dans une grande variété de conférences. »

Les plus brillants esprits se réunissent pour se (re)nouveler

Cette année, des leaders de haut niveau provenant de Facebook, Novartis, Amazon, Reddit, Cirque du Soleil, Shopify, RBC, Google Empathy Lab, Groupe CH, Sid Lee, la Banque de développement du Canada, KOTN et plus encore, viendront prendre parole.

Les conférenciers et conférencières suivant.e.s viennent tout juste de se joindre à notre programmation :

Adrian Grenier , Acteur et militant pour l'environnement

, Acteur et militant pour l'environnement Marie-France Tschudin , Présidente, Novartis Pharmaceuticals

Présidente, Novartis Pharmaceuticals France Margaret Bélanger, Présidente, sport et divertissement, Groupe CH

Présidente, sport et divertissement, Groupe CH Harley Finkelstein , Président, Shopify

, Président, Shopify Katherine Dudtschak , Vice-présidente directrice, Services bancaires régionaux Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC

Vice-présidente directrice, Services bancaires régionaux Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC Joe Iles , Responsable du programme de conception circulaire, Fondation Ellen MacArthur

Responsable du programme de conception circulaire, Fondation Ellen MacArthur San Rahi, Vice-président exécutif, croissance et innovation, Sid Lee

Vice-président exécutif, croissance et innovation, Roxy Young , Directrice du marketing, Reddit, Inc.

Directrice du marketing, Reddit, Inc. Rami Helali , Cofondateur et PDG, Kotn

Cofondateur et PDG, Kotn Tamir Bar-Haim , Directeur de la croissance internationale, Amazon Ads

Cette nouvelle vague s'ajoute aux noms annoncés précédemment comme Lindsey Vonn (skieuse olympique et fondatrice de la Lindsey Vonn Foundation), Mindy Kaling (autrice à succès, productrice, actrice et réalisatrice), Ghislain Picard (Chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador), Daniel Habashi (directeur général, TikTok Canada, Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud), Isabelle Hudon (présidente et cheffe de la direction, BDC), Dr. Farah Alibay (ingénieure aérospatiale).

Une conférence à ne pas manquer

Les conférences C2 sont une invitation à explorer en profondeur divers sujets et à trouver de l'inspiration.

Du talent local : un succès international

Le talent québécois est notre meilleur ambassadeur, il brille aux quatre coins du monde et est une source de fierté. Les entreprises québécoises ne font pas que maîtriser les nouvelles technologies; elles savent les mettre à profit, les utiliser de façon créative pour susciter surprises, émerveillement et émotions à travers des expériences interactives et numériques uniques et acclamées partout dans le monde. Qu'est-ce qui caractérise cette créativité? Quels sont les facteurs ayant mené au succès et à la reconnaissance internationale de ce bassin de talent local unique?

« C2 est un rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs et le monde des affaires montréalais. À l'heure où nous repensons à nos façons de faire, cette édition de C2 prend tout son sens. C'est l'occasion une fois de plus de faire rayonner la créativité entrepreneuriale de la métropole, au profit de l'économie québécoise. Je salue les organisateurs et tous ceux qui prendront part à cet événement qui est un réel tremplin pour toute innovation dont nous sommes capables. » Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Une expérience numérique entièrement réimaginée

Cette année, nous avons travaillé sans relâche afin d'innover et de créer de nouvelles expériences en ligne. C2 présente une plateforme événementielle numérique nommée C2Agora: un portail qui donne accès à toutes les activités en ligne de C2 Montréal. En plus des séances diffusées en direct, les participants auront accès à des salles de travail, aux listes de contacts, aux plateformes d'inscriptions aux ateliers et au service de vidéos à la demande.

Les participants pourront découvrir de nouvelles fonctionnalités de réseautage telles que la fonction de réseautage propulsé par des mots-clés d'expertise et de champs d'intérêts (trouvez vos pairs de domaine ou d'intérêts à C2), le clavardage (comme les textos, mais en mieux), la planification de réunions d'affaires privées (le nom dit tout!), des sondages (partagez vos réflexions sur une question brûlante), des outils pour poser des questions directement aux conférencier.ère.s (la possibilité d'interagir avec les conférencier.ère.s pendant les conférences et les classes de maître) et l'Esplanade C2 (un espace intuitif de réseautage virtuel).

Nouvelles expériences-signatures en personne

La TOHU, un lieu de diffusion unique à Montréal, accueillera l'expérience en personne toute neuve de C2 2021. C'est à La TOHU, située près du parc Frédéric-Back que se dérouleront les nouvelles Expériences-signatures de C2. En voici quelques exemples:

Le Café des conversations Kyu : laissez nos spécialistes du dialogue vous proposer un éventail de sujets qui sauront vous inspirer, dans un cadre inspiré d'un café de quartier.

laissez nos spécialistes du dialogue vous proposer un éventail de sujets qui sauront vous inspirer, dans un cadre inspiré d'un café de quartier. Coaching éclair: en 30 minutes, attendez-vous à aborder des questions importantes et à puiser dans votre sagesse intérieure… Vous pourriez en ressortir avec une toute nouvelle perspective.

en 30 minutes, attendez-vous à aborder des questions importantes et à puiser dans votre sagesse intérieure… Vous pourriez en ressortir avec une toute nouvelle perspective. Baladiscussion, présentée par RBC: à vos marques, prêts, marchez! Nous vous convions à un sprint de réseautage lors duquel vous pourrez tisser des liens significatifs en quelques minutes seulement! Faites rayonner votre potentiel et vos idées lors d'une promenade à l'air frais.

à vos marques, prêts, marchez! Nous vous convions à un sprint de réseautage lors duquel vous pourrez tisser des liens significatifs en quelques minutes seulement! Faites rayonner votre potentiel et vos idées lors d'une promenade à l'air frais. Espace pitous Mira: l'Espace pitous Mira est conçu pour stimuler votre créativité, pour vous aider à tisser de nouveaux liens, et surtout, pour vous offrir un moment de détente en compagnie d'adorables chiots.

l'Espace pitous Mira est conçu pour stimuler votre créativité, pour vous aider à tisser de nouveaux liens, et surtout, pour vous offrir un moment de détente en compagnie d'adorables chiots. Le Loft : le Loft mettra à votre disposition des tablettes et des écouteurs et sera limité à 20 participants. Les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé premier servi sur présentation de la preuve de participation aux ateliers.

Cette année marque le retour du volet artistique reconnu de C2. Tous les espaces physiques et en personne accueilleront une vaste palette de talents artistiques: performances musicales, expositions visuelles, environnements évocateurs, façons créatives d'entamer des conversations et plus encore, seront révélés sous peu.

*En raison des restrictions actuelles dues à la COVID-19 et des recommandations de santé publique en constante évolution, l'accès en personne à l'événement est actuellement limité. Cependant, nous gardons espoir de pouvoir éventuellement élargir l'accès. Inscrivez-vous sur la liste d'attente dès maintenant.

Pour se procurer des laissez-passer

Les participants qui désirent se procurer un accès à la gamme complète d'activités sont invités à visiter le c2montreal.com/fr/inscription/ pour connaître les options qui s'offrent à eux.

Merci à nos partenaires

C2 tient sincèrement à démontrer sa reconnaissance envers ses collaborateurs pour leur appui et leur confiance. C2 remercie particulièrement ses partenaires Sid Lee, le Cirque du Soleil, RBC, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, kyu, Facebook, Amazon Ads,TikTok, CSBF, Jewish Community Foundation, Quantum Black, District 2020, Novartis, CDEPNQL, Agorize, Rio Tinto, CDPQ, Léger.

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal a vu le jour pour aider les leaders à façonner l'avenir du monde des affaires et à faire avancer la société. Cet organisme à but non lucratif rassemble une communauté riche et diversifiée de cadres et d'innovateurs de changement dans le but de favoriser l'innovation et le progrès. Lors de son événement-phare annuel C2 Montréal explore les chaînons créatifs et unit commerce, science, société et environnement. C2 propose ainsi du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, autant en présentiel qu'en ligne, conçu pour sortir les membres chipant de leur zone de confort. Nommé « Événement canadien », « Événement commercial » et « Expérience Kick A** » au gala Eventex en 2018 et 2019, ainsi que « Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada » en 2019 par BizBash, C2 Montréal est beaucoup plus qu'une simple conférence. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal représente une communauté de 100 000 leaders, dont plus de 7500 membres d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. L'événement se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique par année.

