C2 Montréal annonce les gagnants du Concours entrepreneurs émergents

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C2 Montréal est fier de présenter les 25 gagnants du Concours entrepreneurs émergents . Les gagnants recevront des laissez-passer pour l'événement d'affaires le plus attendu de l'année, C2 Montréal 2021 du 19 au 21 octobre.

Pendant trois jours bien remplis, les lauréats obtiendront un laissez-passer pour le volet en personne de C2 Montréal 2021, ainsi que pour toutes les activités hybrides. Entourés des plus brillants esprits créatifs, ils bénéficieront d'un parcours sur mesure, rencontreront des experts et conférenciers de renommée mondiale, participeront à des séances d'apprentissage interactives et seront invités à des événements exclusifs.

« Nous avons de formidables talents entrepreneuriaux au Québec et le concours est un incroyable tremplin pour gagner en visibilité internationale », souligne Claudine Blondin Bronfman, présidente du conseil d'administration de C2 Montréal. « Les gagnants auront une occasion unique de côtoyer des décideurs, des leaders d'opinion et des étoiles montantes de plusieurs industries. »

Depuis dix ans, Claudine et Stephen Bronfman soutiennent la relève de l'entrepreneuriat au Québec.

Les lauréats 2021 proviennent des secteurs cibles de la technologie, la santé, l'environnement, et l'éducation.

Félicitations aux gagnants:

1) Dany Papineau, We Chalet

WeChalet est une nouvelle génération de marché en ligne d'aventures de plein air qui vise à résoudre la segmentation du marché du voyage via un "one-stop-shop" pour les hôtes et les voyageurs. En regroupant les propriétés en nature et les activités de plein air pour les voyageurs à un seul endroit et en créant le premier marché en ligne permettant aux hôtes de centraliser leurs opérations de gestion immobilière sur plusieurs canaux, on optimise le processus de réservations en tourisme de plein air pour tous nos utilisateurs.

2) Olivier Roy, Leav

Leav offre une solution de magasinage autonome pour le commerce de détail, basée sur le nuage numérique et qui combine le pouvoir du téléphone intelligent avec les technologies de sécurité existantes comme les caméras et les technologies RFID.

3) Jean-Sébastien Duguay, Centralio

Nous sommes Centralio . Une entreprise technologique dynamique, membre de Magog Technopole. Nous aidons les entreprises à tirer le maximum de leurs actifs numériques en connectant les systèmes « qui ne se parlent pas » (intégration, automatisation, synchronisation), et nous les aidons à générer plus de ventes profitables grâce à notre plateforme de ventes « B2B » (configurateur de produits, soumissions dynamiques et interactives).

4) James Lynn, Kalū

Kalū offre une nourriture sèche de première qualité pour les chiens (et bientôt pour les chats) dans des emballages compostables ou en formule zéro déchet. Nous souhaitons multiplier les impacts positifs sur la vie de nos clients, de leurs animaux et de la planète en offrant une alternative locale, accessible et écoresponsable aux produits qui sont actuellement disponibles sur le marché.

5) Marie-Sophie Dionne, Nexam

Nexam est une plateforme web qui a été conçue spécifiquement pour la gestion et la correction des examens en ligne, qu'ils soient administrés à distance ou en salle. On se distingue des plateformes d'apprentissage en se spécialisant uniquement dans les évaluations et ce, sans compromis sur la qualité et l'intégrité.

6) Charles Couture-Lebrun, Off The Grid

Chez Off The Grid, nous offrons un vélo de spinning, fabriqué au Québec, qui transforme l'énergie en électricité. Celle-ci est ensuite réinjectée directement dans le réseau du bâtiment, réduisant la consommation énergétique en temps réel.

7) Julien Roy, NeuralDrive

NeuralDrive est une startup en technologie médicale qui se spécialise en récupération de la fonction motrice pour les personnes ayant une lésion médullaire, telles que les personnes atteintes de paraplégie et tétraplégie.

Notre implant stimule le cerveau au bon moment et au bon endroit pendant que le patient tente d'effectuer un mouvement. La neurostimulation est optimisée en temps réel grâce à l'intelligence artificielle afin de prendre en compte la situation initiale du patient ainsi que son progrès. Au fil du temps, le cerveau réapprend à générer un signal assez puissant pour permettre aux patients de récupérer leur fonction motrice.

8) Nathalie Myara, Eduplan Solutions

Eduplan Solutions est une entreprise spécialisée dans les technologies de l'éducation, de la santé et des services sociaux, qui fournit aux différents professionnels, aux parents, aux élèves et notamment, aux apprenants en situation de handicap ou en difficulté d'apprentissage et d'adaptation, des plateformes intelligentes d'élaboration et de gestion de plans d'intervention ainsi que d'autres plateformes et services connexes.

Ces services satisfont leurs besoins critiques en mettant à leur disposition des technologies accessibles, dotée d'intelligence artificielle, d'un système de suivi de progression, et d'un procédé de collaboration interprofessionnelle et intersectorielle.

9) Timothée Régnier, Recharjme

Recharjme est un concept de cabine de repos immersive et énergisante pour décrocher et se ressourcer au travail.

Nos cabines insonorisées sont munies d'un siège zéro-gravité massant et chauffant, de programmes audios de relaxation afin de créer un environnement immersif qui permet la déconnexion. Les réservations se font via l'application RecharjME disponible sur IOS et Android.

10) Isabelle Sciotto, Moka

Moka est le premier toutou musical fait à partir de vrais instruments de musique classique! Dans le marché des jouets musicaux pour enfants, où les sons criards et à décibels élevés sont légions, une innovation était de mise.

Pour séduire l'oreille des bambins en quête de sommeil ou de réconfort, Moka offre le cadeau d'une musicalité authentique. Au creux de son ventre, ce sont les riches sonorités du piano, du violon et du violoncelle que l'on peut entendre vibrer. Bye bye les sons de synthétiseur, bonjour la douceur et la chaleur des vrais instruments classiques. Les trois berceuses de Moka sont 100% écrites, interprétées et enregistrées à Montréal par des artistes locaux.

11) Tarik Agday, Sports Ai

Sports Ai aide les entraîneurs et les athlètes à analyser leurs performances en temps réel en utilisant de l'intelligence artificielle. Notre solution offre les outils nécessaires à la captation vidéo d'événements sportifs, combinés à une application multi-plateformes permettant aux sportifs de suivre leurs performances pendant leurs compétitions.

12) Laurent Laferriere, Ditch Labs

Ditch souhaite aider un milliard de fumeurs dans le monde à se débarrasser de leur dépendance à la nicotine et ainsi prévenir la première cause de mortalité évitable. Notre vaporisateur de nicotine non toxique et médical se connecte à une application mobile qui récolte des données permettant de personnaliser le traitement en fonction de la consommation et de marqueurs psychologiques.

Une grande majorité de fumeurs désirant arrêter (35%) se tournent vers les cigarettes électroniques. Toutefois, celles-ci ne sont pas conçues pour se débarrasser de la dépendance et nous ne connaissons pas leurs effets néfastes à long terme. Ditch Labs est la première solution technologique pour aider les fumeurs à arrêter, en combinant pharmacothérapie, psychothérapie et intelligence artificielle.

13) Sarah Lambert, Ora Medical

Ora Médical a pour mission de faciliter la réadaptation des enfants atteints de paralysie cérébrale et autres maladies connexes. Présentement, il n'y a pas d'outils pour aider les enfants à développer leur marche à la maison. Ainsi, ces 100 000 enfants atteints en Amérique du Nord sont sujet à un déconditionnement précoce, ce qui fait qu'un enfant sur trois va perdre l'usage de la marche avant d'atteindre l'âge adulte. De plus, ils ont plus de chance de développer des maladies chroniques telles que le diabète, l'asthme et des maladies cardiaques.

Nous développons une nouvelle marchette pédiatrique intelligente qui permettrait de poursuivre les traitements donnés en centre de réadaptation, mais à la maison. L'outil d'aide à la marche inclut une technologie unique de support partiel de poids et de capteurs qui détectent la fatigue de l'enfant. D'ailleurs, un algorithme d'intelligence artificielle permet d'ajuster le support de l'enfant afin qu'il puisse progresser à son propre rythme.

14) Dominic Guay-Gosselin, Narval

Ma passion pour la planche à pagaie (paddle board) et mes études en génie mécanique m'ont poussés à développer une planche écologique fabriquée au Québec. Nous intégrons la fibre de lin d'une coopérative québécoise afin de remplacer la fibre de verre, beaucoup plus polluante. Notre planche est performante, fabriquée localement et aidera à conserver les milieux marins en réduisant l'énergie nécessaire à sa fabrication.

15) Sévan Bouchy, Matrius Technologies Inc.

MATRIUS permet d'assurer en continu la surveillance et la sécurité des infrastructures critiques du domaine de l'énergie malgré des conditions extrêmes.

MATRIUS propose MONITUS®, une solution technologique unique de surveillance des infrastructures en continu basée sur les matériaux les plus avancés et l'intelligence des données. Il s'agit d'un réseau de capteurs ultrasonores résistant à des températures extrêmes (jusqu'à 600°C) et équipés d'un système de transmission de données sans fil. Ce maillage de l'infrastructure récolte des données massives (big data) analysées par l'intelligence artificielle en continu pour connaître l'état réel de l'infrastructure en tout temps. La prévention des accidents ainsi qu'une prédiction précise des périodes d'arrêt et de maintenance nécessaires évitent des pannes très coûteuses et assurent des opérations sécuritaires.

16) Maxime Bolduc, Azimut Medical

Chaque année, plus de 300 000 aînés souffrent d'une fracture à la hanche. Ces fractures coûtent plus de 15 milliards de dollars au système de soins de santé et causent plus de 70 000 morts annuellement. Azimut Médical vise à régler ce problème avec le développement d'une ceinture intelligente qui détecte les chutes et qui déploie un sac gonflable autour des hanches pour prévenir les fractures. Avec les dernières technologies de «machine learning» en combinaison avec un développement sensoriel et pneumatique novateur, nous parvenons à protéger les aînés des fractures de hanches, peu importe leurs activités.

17) Catherine Légaré, Elo Mentoring

Élo Mentorat offre une solution numérique de mentorat bilingue et abordable pour les entreprises, universités, organisations et associations. Avec l'application Élo, recruter les mentors et les mentorés, jumeler les utilisateurs, gérer un programme de mentorat et mesurer sa performance est simple et efficace. L'application permet d'accroître l'épanouissement professionnel des nouvelles générations tout en diminuant les coûts d'attrition des entreprises. Notre vision est de démocratiser la pratique du mentorat, afin de rendre les professionnels de tous les horizons plus épanouis dans leur travail.

18) Jean-David Lantagne, Hoola One

97% des plastiques flottants qui se retrouvent dans l'océan échouent sur les plages. Résultat: les plus belles plages à travers le monde sont recouvertes de plastique. La présence de ces déchets sur les rives a des conséquences importantes sur les écosystèmes, la santé humaine et également sur l'économie des communautés dépendantes du tourisme. Les machines existantes ne parviennent pas à collecter les petites particules de plastique (microplastique), sont intrusives pour l'écosystème et ne sont pas en mesure de travailler sur des plages accidentées.

L'équipe d'Hoola One a développé une solution complètement innovante permettant de redorer l'attractivité des plages et restaurer les écosystèmes des berges affectées par la pollution plastique.

19) Maxime Villemure, Spaceful

Chez Spaceful, nous avons pour mission d'aider des milliers d'entrepreneurs du commerce électronique dans le monde à récupérer 50 % de leur temps en les aidant à gérer leur logistique, afin qu'ils puissent se concentrer sur la satisfaction de l'acheteur au lieu de s'occuper de la préparation des commandes, de l'emballage et de l'expédition des boîtes. Nous construisons des services, un écosystème de plateforme et des expériences numériques qui permettront à chaque commerçant d'offrir une expérience logistique sans friction et hautement satisfaisante à l'acheteur.

20) Kashif Khan, PLAKK

PLAKK est une entreprise montréalaise de technologie médicale dont la mission est de révolutionner la prédiction, le traitement et la prévention des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. PLAKK se concentre sur le développement de plateformes logicielles d'analyse d'images pour la recherche clinique et les applications de soins de santé. Ces plateformes exploitent la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour fournir une approche plus précise, plus accessible et plus rapide afin d'améliorer la façon dont les chercheurs et les cliniciens du monde entier déterminent les caractéristiques et l'instabilité des plaques d'athérome. Grâce à un diagnostic plus précis des plaques instables, nous améliorerons la prise de décision clinique pour les patients présentant un risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

21) Dave Pouliot, Coinmiles

Coinmiles est le leader mondial des récompenses en bitcoins. Nous récompensons nos utilisateurs lorsqu'ils font des achats en ligne ou en magasin chez plus de 1 000 partenaires et lorsqu'ils voyagent dans plus de 900 000 hôtels dans le monde.

22) Gabriele Capilli, SevenTM

Chez SevenTM, nous découvrons des médicaments grâce à l'apprentissage automatique en éliminant les candidats non valides en raison de leur toxicité, contrairement aux autres organisations qui se concentrent sur l'efficacité et considèrent la toxicité comme un «effet secondaire» de leur produit. Même 5 % d'amélioration de la toxicité des médicaments sur le marché valent des milliards et ont une valeur infinie pour la vie des patients.

Notre plateforme de pointe en nuage permet à votre équipe de R&D d'exploiter la physique quantique alimentée par l'apprentissage automatique pour obtenir une précision bioinformatique computationnelle sans précédent. Notre plateforme accélère le délai de réalisation des essais cliniques, réduisant ainsi le coût du développement de nouvelles thérapies innovantes.

23) Pierre Tardivo Martin, Cratos

Les douleurs chroniques liées aux troubles musculo-squelettiques touchent un tiers des Canadiens et la moitié des Américains, et coûtent 600 milliards de dollars américains rien qu'aux États-Unis. Cratos met ses membres en contact avec des physiothérapeutes et d'autres professionnels compétents et leur permet de communiquer à distance par le biais du clavardage et de sessions individuelles en direct si nécessaire.

Les membres sont inscrits à un programme et reçoivent des exercices personnalisés en fonction de leurs besoins actuels de récupération. Un professionnel est toujours à portée de clavardage pour répondre à toutes les questions et s'assurer que le membre reste motivé tout au long de son programme.

24) Lucas Beland, Goloot

La vision de Goloot est de transformer la façon dont les publics interagissent avec les marques et vise à définir l'expérience publicitaire de demain.

Notre produit alimente des expériences de shopping dans les meilleures applications et sites web du monde en récompensant les utilisateurs avec des offres de marques pour leur comportement en ligne quotidien. Que vous couriez à l'extérieur avec votre application de jogging préférée, que vous jouiez à vos jeux préférés en ligne ou que vous consommiez du contenu, Goloot est là pour vous récompenser avec des offres instantanément échangeables provenant des marques que vous aimez, comme une carte cadeau Simons de 10$ ou 20% de réduction sur votre prochain achat chez Nike. Nos campagnes réussies démontrent un engagement 8 fois plus important des utilisateurs que les publicités numériques traditionnelles et ont suscité un intérêt international pour notre solution.

25) Naeem Komeilipoor, AAVAA

AAVAA crée des appareils auditifs qui permettent aux utilisateurs d'améliorer ce qu'ils veulent entendre simplement en se concentrant dessus. Ce dispositif fusionne les avancées les plus récentes dans les domaines des neurosciences, de l'intelligence artificielle, du traitement avancé des signaux audio, de la conception de systèmes intégrés et de la science des matériaux, afin de comprendre les sons que les gens écoutent dans un environnement en interprétant les signaux cérébraux et biologiques pour comprendre l'attention d'un utilisateur et utiliser ce signal d'attention pour identifier et améliorer les sons intéressants à partir d'un mélange de sons. Pour ce faire, nous développons de nouveaux capteurs cérébraux, des biosignaux et des algorithmes de traitement acoustique afin de comprendre l'utilisateur et son environnement et d'améliorer les sons d'intérêt, qui peuvent fonctionner ensemble dans notre système audio neurodirigé, ou séparément comme modules indépendants sous licence pour différentes applications.

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal a vu le jour pour aider les leaders à façonner l'avenir du monde des affaires et à faire avancer la société. Cet organisme à but non lucratif rassemble une communauté riche et diversifiée de cadres et d'innovateurs de changement dans le but de favoriser l'innovation et le progrès. Lors de son événement-phare annuel C2 Montréal explore les chaînons créatifs et unit commerce, science, société et environnement. C2 propose ainsi du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, autant en présentiel qu'en ligne, conçu pour sortir les membres chipant de leur zone de confort. Nommé « Événement canadien », « Événement commercial » et « Expérience Kick A** » au gala Eventex en 2018 et 2019, ainsi que « Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada » en 2019 par BizBash, C2 Montréal est beaucoup plus qu'une simple conférence. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal représente une communauté de 100 000 leaders, dont plus de 7500 membres d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. L'événement se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique par année.

